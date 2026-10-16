Chủ tịch FIFA xin lỗi về kế hoạch 'bán World Cup' gây tranh cãi

Ngày 15/10 (giờ Việt Nam), tại cuộc họp Hội đồng FIFA gồm 37 thành viên ở Zurich (Thụy Sĩ), ông Infantino thừa nhận những sai sót trong quá trình truyền đạt thông tin và tham vấn liên quan đến dự án FIFA Forward Enterprise.

Trong video được công bố sau cuộc họp kéo dài 3 giờ 30 phút, ông Infantino cho biết đã xin lỗi về những sai sót dẫn đến nhiều hệ quả, đồng thời nhấn mạnh kế hoạch này mới chỉ dừng ở mức đề xuất, chưa trở thành thỏa thuận chính thức.

Chủ tịch FIFA Infantino. Ảnh THX

Tuy nhiên, các đại diện Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) không hài lòng khi ông Infantino không cung cấp tài liệu bằng văn bản về quá trình xây dựng và định giá dự án. FIFA giải thích thông tin chi tiết vẫn được giữ bí mật do các thủ tục pháp lý đang diễn ra tại Mỹ.

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Đức Bernd Neuendorf cho biết các đại diện UEFA không nhận được câu trả lời thỏa đáng. Trong khi đó, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Anh (FA), đồng thời là Phó Chủ tịch FIFA, Debbie Hewitt cho rằng lời xin lỗi của ông Infantino chưa giải quyết được những vấn đề quan trọng, đồng thời đặt nghi vấn về khả năng tiếp tục đảm nhiệm cương vị Chủ tịch FIFA nếu ông không đưa ra lời giải đáp.

Ngoài vấn đề đầu tư, các đại diện châu Âu còn yêu cầu FIFA làm rõ vụ thẻ đỏ của tiền đạo Folarin Balogun tại World Cup và những vấn đề liên quan đến sự can thiệp của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Tuy nhiên, các câu hỏi này cũng chưa được giải đáp cụ thể.

Theo dự án FIFA Forward Enterprise, FIFA sẽ thành lập công ty con chuyên khai thác quyền thương mại các giải đấu World Cup và bán ít nhất 20% cổ phần cho nhóm nhà đầu tư do Joshua Kushner đứng đầu. Joshua Kushner là em trai Jared Kushner, con rể Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Kế hoạch được ông Infantino thúc đẩy trong nhiều tháng mà không tham vấn đầy đủ các tổ chức bóng đá châu lục. Sau khi thông tin được công bố hồi tháng 7, dự án vấp phải sự phản đối từ nhiều quan chức bóng đá tại châu Âu, Bắc Mỹ và châu Á, trước khi bị hủy bỏ.

Những tranh cãi này đang làm gia tăng sức ép đối với ông Infantino khi đây là cuộc họp duy nhất trước thời hạn ngày 18/11 để đề cử ứng viên đối đầu với ông trong cuộc bầu cử Chủ tịch FIFA vào tháng 3/2027.