Chủ tịch FIFA kỳ vọng vào sức hút của U17 World Cup 2026 tại Qatar

Các cầu thủ U17 Việt Nam ăn mừng bàn thắng, hướng tới lần đầu tiên tham dự FIFA U17 World Cup 2026 tại Qatar. Ảnh: VFF

Chỉ còn một tuần trước ngày khai mạc, công tác tổ chức FIFA U17 World Cup Qatar 2026 đang bước vào giai đoạn hoàn tất. Đây là lần thứ hai liên tiếp Qatar đăng cai giải đấu theo thể thức mở rộng lên 48 đội tuyển, sau kỳ tổ chức đầu tiên vào năm 2025.

Trong chuyến thị sát tại Doha, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đánh giá cao ý nghĩa của giải đấu đối với sự phát triển bóng đá trẻ trên toàn cầu. Ông cho rằng việc quy tụ những tài năng triển vọng đến từ nhiều quốc gia không chỉ tạo nên cuộc cạnh tranh hấp dẫn mà còn góp phần thúc đẩy giao lưu, kết nối giữa các nền bóng đá.

“Kỳ vọng luôn ở mức cao, rất cao. FIFA U-17 World Cup là một giải đấu tuyệt vời, quy tụ những cầu thủ nam xuất sắc nhất từ khắp nơi trên thế giới. 48 đội tuyển đến từ sáu châu lục sẽ cùng hội tụ tại đây để tranh tài và tìm ra đội bóng xuất sắc nhất thế giới”, ông Gianni Infantino chia sẻ.

Theo kế hoạch, FIFA U17 World Cup Qatar 2026 diễn ra từ ngày 19.11 đến 13.12, với 48 đội tuyển được chia thành 12 bảng, mỗi bảng bốn đội. Giải có tổng cộng 104 trận đấu, được tổ chức tại khu liên hợp thể thao Aspire Zone ở Al Rayyan, Doha, ngoại trừ trận chung kết. Riêng trận chung kết sẽ diễn ra trên sân vận động Ahmad Bin Ali.

Nhìn lại kỳ giải năm 2025, Chủ tịch FIFA nhận định việc mở rộng quy mô đã mang lại những hiệu quả tích cực. Bên cạnh chất lượng chuyên môn, giải đấu còn tạo nên không gian giao lưu giữa các cầu thủ trẻ đến từ những nền văn hóa khác nhau.

Theo ông Gianni Infantino, một trong những hình ảnh đáng nhớ của giải đấu năm ngoái là việc các đội tuyển không chỉ tập trung thi đấu mà còn dành thời gian theo dõi, cổ vũ những trận đấu của nhau. Những cuộc gặp gỡ và tình bạn được hình thành trong suốt giải đấu đã góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, hữu nghị thông qua bóng đá.

“Trải nghiệm năm ngoái thực sự rất thành công, mang đến niềm vui cho tất cả mọi người. Đó là một ngày hội bóng đá, đồng thời là dịp tôn vinh sự đoàn kết và tình hữu nghị”, Chủ tịch FIFA nhấn mạnh, đồng thời bày tỏ kỳ vọng giải đấu năm nay sẽ tiếp tục phát huy những giá trị tích cực đó.

Điểm đáng chú ý tại FIFA U17 World Cup Qatar 2026 là sự góp mặt lần đầu tiên của tám đội tuyển, gồm Hy Lạp, Montenegro, Mozambique, Romania, Serbia, Tanzania, Việt Nam và Cộng hòa Dominica.

Theo người đứng đầu FIFA, việc tổ chức giải đấu thường niên với số lượng đội tham dự lớn hơn đã mở rộng cơ hội cho các nền bóng đá, đặc biệt là những quốc gia trước đây ít có điều kiện góp mặt ở sân chơi thế giới.

Ông cũng nhấn mạnh tính cạnh tranh ngày càng cao của bóng đá trẻ quốc tế. Việc đương kim vô địch Bồ Đào Nha không giành quyền tham dự giải năm nay, trong khi nhiều đội tuyển lần đầu góp mặt, cho thấy sự phát triển rộng khắp và những yếu tố bất ngờ của môn thể thao vua.

“Rất khó để dự đoán đội bóng nào sẽ đi đến trận đấu cuối cùng và giành chức vô địch. Điều đó chứng minh tài năng bóng đá hiện diện ở khắp mọi nơi trên thế giới, bởi bóng đá thuộc về tất cả mọi người”, ông Gianni Infantino nhận định.

FIFA U17 World Cup 2026 cũng là kỳ giải thứ hai trong chuỗi năm lần liên tiếp Qatar được lựa chọn làm nước chủ nhà, kéo dài từ năm 2025 đến 2029. FIFA xác nhận Qatar đăng cai giải đấu hằng năm trong giai đoạn này.

Chủ tịch FIFA đánh giá việc duy trì địa điểm tổ chức tại Qatar mang lại nhiều thuận lợi về cơ sở vật chất, năng lực điều hành, an ninh và công tác phục vụ các đoàn thể thao. Đây là những yếu tố quan trọng để bảo đảm điều kiện thi đấu và sinh hoạt cho các cầu thủ trẻ.

Đối với U17 Việt Nam, lần đầu tiên góp mặt tại FIFA U17 World Cup là dấu mốc đáng chú ý trong hành trình phát triển của bóng đá trẻ nước nhà. Việc được tranh tài với những đối thủ đến từ các nền bóng đá khác nhau sẽ giúp các cầu thủ tích lũy kinh nghiệm, nâng cao bản lĩnh và có thêm cơ hội khẳng định năng lực.

Với quy mô 48 đội tuyển cùng sự xuất hiện của nhiều gương mặt mới, FIFA U17 World Cup Qatar 2026 được kỳ vọng sẽ trở thành ngày hội bóng đá trẻ giàu sức cạnh tranh, đồng thời góp phần phát hiện, nuôi dưỡng những tài năng cho bóng đá thế giới trong tương lai.