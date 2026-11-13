Chủ tịch FIFA kỳ vọng gì về U-17 World Cup Qatar 2026

U-17 Việt Nam nằm trong số tám đội tuyển lần đầu tiên góp mặt tại Vòng chung kết FIFA U-17 World Cup. Ảnh: VFF

Ngày 12/11, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino có mặt tại Doha (Qatar) để kiểm tra công tác chuẩn bị cho Vòng chung kết FIFA U-17 World Cup Qatar 2026, chỉ một tuần trước khi giải đấu khởi tranh. Đây là lần thứ hai liên tiếp Qatar đăng cai giải đấu, sau kỳ tổ chức đầu tiên theo thể thức 48 đội vào năm 2025.

Chia sẻ sau chuyến thị sát, ông Gianni Infantino bày tỏ kỳ vọng về một kỳ giải thành công với chất lượng chuyên môn cao. Chủ tịch FIFA nhấn mạnh: “48 đội tuyển đến từ sáu châu lục sẽ cùng hội tụ tại đây để tranh tài và tìm ra đội bóng xuất sắc nhất thế giới”.

Theo kế hoạch, Vòng chung kết FIFA U-17 World Cup Qatar 2026 diễn ra từ ngày 19/11 đến 13/12, với sự tham dự của 48 đội tuyển, chia thành 12 bảng, mỗi bảng gồm bốn đội. Tổng cộng 104 trận đấu được tổ chức tại khu liên hợp thể thao Aspire Zone ở Al Rayyan, Doha. Trận chung kết diễn ra trên sân vận động Ahmad Bin Ali.

Đánh giá về kỳ giải năm 2025, phiên bản đầu tiên áp dụng thể thức 48 đội, Chủ tịch FIFA cho rằng đây là sự kiện thành công, không chỉ về chuyên môn mà còn góp phần thúc đẩy tinh thần đoàn kết và tình hữu nghị giữa các nền bóng đá. Ông kỳ vọng giải đấu năm nay sẽ tiếp tục phát huy những giá trị đó và có chất lượng tốt hơn.

Một trong những điểm nhấn của Vòng chung kết FIFA U-17 World Cup Qatar 2026 là sự xuất hiện của tám đội tuyển lần đầu tiên góp mặt, gồm Hy Lạp, Montenegro, Mozambique, Romania, Serbia, Tanzania, Việt Nam và Cộng hòa Dominica.

Theo Chủ tịch FIFA, việc mở rộng quy mô và tổ chức giải đấu thường niên tạo thêm cơ hội để nhiều nền bóng đá được trải nghiệm sân chơi thế giới, đồng thời thúc đẩy tính cạnh tranh thông qua các vòng loại.

Đáng chú ý, nhà đương kim vô địch Bồ Đào Nha không góp mặt ở giải đấu năm nay. Điều này, cùng sự xuất hiện của nhiều đội tuyển lần đầu tham dự, khiến cuộc đua đến chức vô địch trở nên khó dự đoán hơn. Chủ tịch FIFA cho rằng bóng đá luôn chứa đựng những bất ngờ và tài năng có thể xuất hiện ở bất cứ đâu trên thế giới.

Vòng chung kết FIFA U-17 World Cup Qatar 2026 cũng là năm thứ hai trong chuỗi năm kỳ giải liên tiếp được tổ chức tại quốc gia này, giai đoạn 2025-2029. Ông Gianni Infantino đánh giá việc tập trung tổ chức tại Qatar có nhiều lợi thế về năng lực tổ chức, cơ sở vật chất, an ninh và dịch vụ đón tiếp các đội tuyển.

Với U-17 Việt Nam, lần đầu tiên góp mặt tại Vòng chung kết FIFA U-17 World Cup Qatar 2026 là dấu mốc quan trọng, mở ra cơ hội để các cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm, cọ xát với những đối thủ hàng đầu và khẳng định năng lực ở sân chơi quốc tế. Đây cũng là dịp để bóng đá trẻ Việt Nam tiếp cận môi trường thi đấu đỉnh cao, tạo nền tảng cho quá trình phát triển trong tương lai.

Ngày 13/11, FIFA xác nhận đội tuyển U-17 Cộng hòa Dominica sẽ tham dự Vòng chung kết FIFA U-17 World Cup 2026 tại Qatar, thay thế vị trí của đội tuyển U-17 Mỹ sau khi Liên đoàn Bóng đá Mỹ (US Soccer) rút lui khỏi giải đấu.