Chủ tịch FIFA gửi thư chúc mừng thành tích của bóng đá nữ TP.HCM

Các cầu thủ CLB nữ TP.HCM I ăn mừng chức vô địch Giải bóng đá nữ vô địch quốc gia – Cúp Thái Sơn Bắc 2026

Trong thư, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino bày tỏ sự vui mừng trước thành công của CLB nữ TP.HCM I, đồng thời gửi lời chúc mừng tới toàn thể ban huấn luyện, các cầu thủ cùng những thành viên đã đóng góp vào hành trình chinh phục ngôi vô địch.

Người đứng đầu FIFA đánh giá cao những nỗ lực bền bỉ của đội bóng trong suốt mùa giải, cho rằng danh hiệu vô địch là thành quả xứng đáng cho quá trình phấn đấu, tinh thần đoàn kết và quyết tâm của tập thể CLB nữ TP.HCM I.

Đây không chỉ là niềm vui của riêng đội bóng mà còn là thành tích đáng tự hào đối với bóng đá nữ Việt Nam, tiếp tục khẳng định những kết quả tích cực trong công tác phát triển bóng đá nữ ở cấp câu lạc bộ.

Việc Chủ tịch FIFA trực tiếp gửi thư chúc mừng cho thấy thành tích tại giải vô địch quốc gia Việt Nam nhận được sự quan tâm và ghi nhận từ tổ chức điều hành bóng đá lớn nhất thế giới.

Bên cạnh lời chúc dành cho CLB nữ TP.HCM I, ông Gianni Infantino cũng gửi lời cảm ơn tới LĐBĐ Việt Nam vì những nỗ lực, sự hỗ trợ và đóng góp liên tục trong công tác phát triển bóng đá nữ.

Theo nội dung bức thư, Chủ tịch FIFA ghi nhận vai trò của LĐBĐ Việt Nam trong việc tạo điều kiện để bóng đá nữ duy trì hoạt động, phát triển và từng bước nâng cao chất lượng chuyên môn.

Sự quan tâm này có ý nghĩa đối với bóng đá nữ Việt Nam trong bối cảnh việc đầu tư cho đào tạo, tổ chức thi đấu và phát triển lực lượng cầu thủ tiếp tục là những nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh.

Thành công của CLB nữ TP.HCM I cũng cho thấy vai trò của các câu lạc bộ trong việc duy trì môi trường thi đấu, tạo điều kiện để cầu thủ tích lũy kinh nghiệm và đóng góp nguồn nhân lực cho bóng đá nữ nước nhà.

Ở cấp độ quốc gia, những kết quả đạt được tại các giải đấu trong nước là cơ sở để tiếp tục củng cố chất lượng chuyên môn, hướng tới mục tiêu phát triển ổn định và bền vững.

Khép lại bức thư, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino bày tỏ mong muốn sớm có dịp gặp lại Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam Trần Quốc Tuấn trong thời gian tới.

Lời chúc mừng từ Chủ tịch FIFA là sự động viên ý nghĩa đối với CLB nữ TP.HCM I sau hành trình giành chức vô địch, đồng thời tiếp thêm động lực cho các đội bóng và những người đang đóng góp vào sự phát triển của bóng đá nữ Việt Nam.