Chủ tịch FIFA bị tố nhận thù lao ngầm 1,76 triệu USD

Theo báo Telegraph (Anh), Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) Gianni Infantino đối mặt với cáo buộc “vi phạm rõ ràng Điều lệ FIFA”. Cáo buộc xuất hiện sau khi một khoản thu nhập bổ sung trị giá 1,76 triệu USD (tương đương 45,6 tỷ đồng) của ông được phát hiện ngoài khoản thu nhập đã công bố trước đó.

Khoản thanh toán này làm dấy lên những đồn đoán rằng số tiền có thể được sử dụng để trang trải cuộc sống xa hoa của Infantino tại Miami, nơi ông thuê một biệt thự ven biển với chi phí lên tới hàng chục nghìn USD mỗi tháng trước thềm World Cup.

Khoản tiền bổ sung này đến từ một công ty con của FIFA, được thành lập tại Mỹ để tổ chức World Cup. Tuy nhiên, khoản thu nhập dường như không được đề cập trong báo cáo thường niên năm 2024 của tổ chức quản lý bóng đá thế giới.

Hồ sơ của Sở thuế vụ liên bang Mỹ (IRS) cho thấy công ty FWC2026 US Inc đã trả cho Infantino khoản tiền này trong năm 2024. Theo báo cáo thường niên cùng năm của FIFA, Infantino nhận tổng thu nhập 4,27 triệu franc Thụy Sĩ (tương đương 132,7 tỷ đồng).

Chủ tịch FIFA bị cáo buộc nhận khoản thu nhập bổ sung trị giá 1,76 triệu USD, ngoài khoản thu nhập đã công bố trước đó. (Ảnh: Reuters)

Khoản tiền 1,76 triệu USD mà FWC2026 trả cho Infantino bao gồm 626.229 USD được phân loại là “các khoản thù lao khác phải báo cáo”, bên cạnh lương cơ bản và tiền thưởng.

Nguồn tin cung cấp hồ sơ tài chính cho báo The Times cho biết Infantino cũng được trả những khoản tiền tương tự, thậm chí có thể cao hơn, trong các năm 2025 và 2026.

Việc không công bố khoản thu nhập bổ sung trong báo cáo thường niên gây tranh cãi bởi Điều lệ FIFA quy định rõ rằng “mức thù lao cá nhân của Chủ tịch FIFA phải được công khai”.

Miguel Maduro, cựu Chủ tịch Ủy ban Quản trị FIFA, nói với tờ The Times rằng việc không công khai những khoản thanh toán bổ sung là hành động trái với quy định của tổ chức.

“Nếu ông ấy được các công ty có liên quan đến FIFA trả thêm những khoản tiền khác mà không công khai, đó rõ ràng là hành vi vi phạm quy định. Điều lệ FIFA đặt ra nghĩa vụ minh bạch hoàn toàn. Việc Tiểu ban Thù lao cho phép chi trả các khoản thu nhập dưới những hình thức khác là không phù hợp”, ông Maduro nói.

Trong khi đó, Tổng thư ký FIFA Mattias Grafstrom không nhận bất kỳ khoản thanh toán bổ sung nào từ FWC2026. Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Bắc, Trung Mỹ và Caribe (CONCACAF), đồng thời là Chủ tịch Hội đồng quản trị FWC2026, Victor Montagliani cũng không nhận khoản tiền nào tương tự.

Khi được Telegraph Sport liên hệ, người phát ngôn FIFA đưa ra phản hồi: “Mức thù lao hằng năm của Chủ tịch FIFA, cũng như các quyền lợi khác theo hợp đồng, đều do Tiểu ban Thù lao FIFA quyết định. FIFA đóng góp các khoản bảo hiểm xã hội, quỹ hưu trí và những quyền lợi khác dành cho Chủ tịch theo hợp đồng lao động, như đã được đề cập trong báo cáo thường niên của FIFA. Những quyền lợi này được báo cáo với cơ quan chức năng Mỹ theo đúng các yêu cầu về kê khai”.

Vụ bê bối mới này khiến uy tín của ông Infantino tiếp tục sụt giảm và ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc ông tái cử Chủ tịch FIFA nhiệm kỳ tiếp theo. Cuộc bầu cử FIFA sẽ diễn ra vào tháng 3/2027. Tuy nhiên, theo Telegraph, Chủ tịch FIFA được dự kiến tiếp tục nắm quyền, bởi nhiều khả năng không có ứng viên nào khác ra tranh cử trong cuộc bầu cử năm tới.