Chủ tịch Fed Kevin Warsh: 'Tôi không dự đoán trước kết quả các cuộc họp'

Chủ tịch Fed Kevin Warsh tại cuộc họp báo sau cuộc họp FOMC ngày 17/6/2026. Ảnh: Federal Reserve/Public domain.

Không dự báo trước quyết định chính sách

Phát biểu tại Hội nghị thường niên của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB) ở Bangkok, Thái Lan ngày 16/10, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh bày tỏ sự lạc quan về sức chống chịu của nền kinh tế Mỹ, đồng thời nhận định kinh tế toàn cầu đang thể hiện khả năng thích ứng tốt hơn dự kiến trước những cú sốc năng lượng và chính sách tiền tệ thắt chặt. Tuy nhiên, ông không đưa ra bất kỳ tín hiệu cụ thể nào về khả năng Fed cần tăng lãi suất thêm hay không, hoặc nếu có thì vào thời điểm nào.

“Tôi không dự đoán trước kết quả các cuộc họp”, ông Warsh nói trong cuộc trao đổi với Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Kristalina Georgieva, đồng thời nhấn mạnh: “Tôi không tin vào việc ngay lúc này nói trước rằng mình có thể sẽ làm gì tại các cuộc họp còn lại trong năm nay.”

Lập trường này tiếp tục phản ánh phong cách điều hành của ông Warsh kể từ khi đảm nhiệm cương vị Chủ tịch Fed vào tháng 5/2026. Thay vì đưa ra những cam kết về lộ trình lãi suất, ông tập trung vào triển vọng kinh tế và yêu cầu bảo đảm ổn định giá cả.

Đề cập đến đợt tăng lãi suất tháng 9, ông Warsh nhấn mạnh Fed đã thể hiện rõ quyết tâm duy trì ổn định giá cả và rút bớt một phần chính sách tiền tệ mang tính hỗ trợ nền kinh tế. Tháng trước, Fed nâng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản, đưa biên độ lãi suất chính sách lên 3,75–4,00%.

Theo ông Warsh, lạm phát không chỉ là thách thức riêng của Mỹ. Qua các cuộc trao đổi với những người đứng đầu ngân hàng trung ương tại Bangkok, ông nhận thấy tình trạng giá cả gia tăng đang trở thành mối quan tâm chung. Điều này khiến nhiều ngân hàng trung ương phải đồng thời thắt chặt chính sách tiền tệ nhằm kiểm soát lạm phát.

Đáng chú ý, phát biểu của Chủ tịch Fed được đưa ra ngay sau khi các báo cáo mới nhất cho thấy lạm phát tiêu dùng và giá sản xuất của Mỹ trong tháng 9 đều tăng mạnh hơn dự báo, làm gia tăng lo ngại về khả năng áp lực giá cả tiếp tục kéo dài. Tuy nhiên, việc ông Warsh không phát tín hiệu tăng lãi suất ngay trong tháng 10 đã góp phần duy trì kỳ vọng Fed sẽ tạm thời giữ nguyên chính sách tại cuộc họp ngày 27–28/10.

Thị trường nghiêng về khả năng tăng lãi suất tháng 12

Trong khi đó, nhiều quan chức Fed gần đây đã công khai quan điểm về triển vọng lãi suất. Theo đó, không ít các quan chức cho rằng Fed có thể cần tiếp tục thắt chặt chính sách, nhưng muốn chờ thêm dữ liệu để đánh giá xu hướng lạm phát trước khi quyết định. Điều này củng cố khả năng Fed chưa tăng lãi suất lần thứ hai ngay trong tháng 10.

Các nhà đầu tư đã giảm đặt cược vào khả năng Fed tăng lãi suất tại cuộc họp chính sách ngày 27–28/10. Xác suất Fed tăng lãi suất tại cuộc họp này - dao động quanh mức 27% trước khi ông Warsh phát biểu - đã giảm xuống dưới 15% sau những nhận định của ông.

Theo công cụ FedWatch của CME Group, thị trường hiện định giá xác suất khoảng 90% Fed tăng lãi suất vào tháng 12, cho thấy giới đầu tư vẫn tin rằng áp lực lạm phát sẽ buộc ngân hàng trung ương Mỹ tiếp tục hành động, dù thời điểm tăng lãi suất có thể được lùi lại.

Cùng với đó, Barclays ngày 16/10 điều chỉnh dự báo chính sách tiền tệ Mỹ, cho rằng Fed sẽ tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản vào tháng 12/2026 và tiếp tục tăng 25 điểm cơ bản vào tháng 1/2027, sau khi các số liệu lạm phát mới nhất cao hơn dự kiến. Trước đó, ngân hàng này chỉ dự báo một lần tăng lãi suất vào tháng 12.

Một nội dung đáng chú ý khác trong phát biểu của ông Warsh là tác động của làn sóng đầu tư AI đối với nền kinh tế. Theo Chủ tịch Fed, hoạt động đầu tư ban đầu tập trung vào AI đang lan rộng sang nhiều lĩnh vực khác, tạo thêm động lực tăng trưởng nhưng đồng thời thúc đẩy nhu cầu và gây sức ép lên giá cả trong ngắn hạn.

Ông Warsh tỏ ra lạc quan về tác động của AI đối với tăng trưởng kinh tế và năng suất trong trung hạn, dù cho rằng quá trình hiện thực hóa những cải thiện về năng suất trong “nền kinh tế thực”, qua đó gia tăng của cải, sẽ là một chặng đường “rất gập ghềnh”.

“Rõ ràng AI đang tác động đến phía cầu của nền kinh tế trước khi tác động đến phía cung,” ông nói. “Chúng ta chưa biết trong 12 hoặc 18 tháng tới AI sẽ ảnh hưởng thế nào đến việc làm. Nhưng nếu bạn cũng như tôi tin rằng AI sẽ giúp những nền kinh tế và quốc gia biết tận dụng nó trở nên năng suất hơn, qua đó tạo ra nhiều của cải hơn, thì đó chắc chắn phải là một điều rất tích cực.”

Chủ tịch Fed cũng cho biết một nhóm công tác được thành lập để tư vấn cho Fed về tác động của AI đối với năng suất và việc làm, dự kiến sẽ tổ chức một “phiên điều trần thực địa” tại khu vực Vịnh San Francisco vào ngày 16/11. Đây sẽ là lần đầu tiên công chúng có dịp tiếp cận công việc của nhóm này.

Bài toán chính sách của Fed đang trở nên phức tạp hơn: tăng trưởng kinh tế vẫn có những động lực hỗ trợ, trong khi lạm phát chưa trở lại mục tiêu 2%. Vì vậy, việc Chủ tịch Fed không đưa ra tín hiệu về quyết định tháng 10 không đồng nghĩa với khả năng tiếp tục thắt chặt chính sách đã giảm xuống. Thay vào đó, thị trường đang phân biệt rõ hơn giữa thời điểm Fed có thể tăng lãi suất tiếp theo và mức độ thắt chặt cần thiết trong những tháng tới.