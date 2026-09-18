Chủ tịch ECB: Lãi suất không nhất thiết tăng theo giá năng lượng

Chủ tịch ECB Christine Lagarde phát biểu trong một cuộc họp báo tại Frankfurt, Đức. Ảnh: THX/TTXVN

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Dublin, Ireland, bà Lagarde nhấn mạnh giá năng lượng và tác động của giá năng lượng đến lạm phát còn ảnh hưởng đến nhiều yếu tố kinh tế khác, đặc biệt là tăng trưởng và tiêu dùng. Vì vậy, ECB sẽ xem xét tổng thể các yếu tố này khi đưa ra quyết định về lãi suất, thay vì điều chỉnh chính sách tiền tệ theo diễn biến của giá năng lượng.

Phó Chủ tịch ECB Boris Vujcic cũng đưa ra quan điểm tương tự trước đó vài giờ, cho rằng ECB sẽ dựa trên một loạt chỉ số kinh tế thay vì chỉ tập trung vào giá dầu và khí đốt để quyết định các bước đi chính sách tiếp theo.

Những phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh thị trường đang kỳ vọng ECB tiếp tục tăng lãi suất trong thời gian tới. Hiện các thị trường tài chính dự báo ECB có thể thực hiện thêm 3-4 lần tăng lãi suất trong năm tới, sau hai lần điều chỉnh trong những tháng gần đây. Một số dự báo thậm chí cho rằng giá dầu và khí đốt đang ở gần các mức được ECB xác định trong kịch bản bất lợi, qua đó có thể đẩy lạm phát của khu vực đồng euro lên gần 4% vào cuối năm nay.

Tuy nhiên, bà Lagarde cho rằng ECB hiện vẫn có thể ứng phó với vấn đề lạm phát bằng một phản ứng "có tính toán". Theo bà, ECB đang ở vị thế phù hợp để tiếp tục đánh giá các dữ liệu, thông tin và số liệu mới trước khi quyết định những bước đi tiếp theo.

Các dự báo của ECB công bố tuần trước cho thấy lạm phát tiêu dùng của Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) được dự báo ở mức 3% trong năm nay và 2,5% trong năm tới, đều cao hơn mục tiêu 2% của ECB. Trong khi đó, nền kinh tế khu vực đã cho thấy khả năng chống chịu tốt hơn dự kiến trước xung đột tại Trung Đông và cú sốc năng lượng đi kèm.

Bên cạnh vấn đề lãi suất, bà Lagarde cũng giảm nhẹ những lo ngại về việc chi phí vay của các chính phủ trong khu vực tăng lên. Bà cho rằng diễn biến này chủ yếu phản ánh những yếu tố trên phạm vi toàn cầu, thay vì các vấn đề riêng của khu vực.

Theo bà Lagarde, ECB không nhận thấy những biến động thiếu trật tự trên thị trường trái phiếu hay dấu hiệu căng thẳng đáng kể. Bà cho rằng đây là xu hướng mang tính toàn cầu, tác động đến các thị trường trái phiếu, đặc biệt là các kỳ hạn dài, do nhiều nguyên nhân khác nhau.