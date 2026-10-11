Chủ tịch Đồng Nai yêu cầu kiểm tra, khắc phục vụ vỡ tường bao công trình

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Theo đó, Chủ tịch TP Đồng Nai giao UBND phường Tam Hiệp chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra hiện trường, yêu cầu chủ đầu tư tổ chức khắc phục sự cố, đồng thời có biện pháp bảo đảm an toàn cho công trình và khu dân cư.

Chính quyền địa phương có trách nhiệm rà soát, thống kê thiệt hại, yêu cầu chủ đầu tư thực hiện việc bồi thường theo quy định. Thành phố yêu cầu không để tình trạng ngập úng, sạt lở tiếp tục xảy ra, gây ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Sở Xây dựng được giao chủ trì, phối hợp với UBND phường Tam Hiệp và các đơn vị liên quan kiểm tra việc chấp hành quy định về an toàn trong thi công xây dựng tại dự án.

Chủ tịch TP Đồng Nai yêu cầu Công ty CP đầu tư xây dựng Bcons khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục, bảo đảm an toàn cho người dân và các công trình lân cận; xử lý triệt để tình trạng nước, bùn đất từ dự án tràn vào khu dân cư, đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương giải quyết thiệt hại của các hộ dân theo quy định.

Các đơn vị trên được yêu cầu khẩn trương triển khai thực hiện, báo cáo kết quả về UBND TP trước ngày 13/10.

Khu vực vỡ tường bao công trình được che chắn. Ảnh chụp ngày 8/10

Như VietNamNet đã đưa tin, sau trận mưa lớn tối 7/10, tường bao tại công trình khu nhà ở phức hợp cao tầng ở phường Tam Hiệp (do Tập đoàn Bcons làm chủ đầu tư) bị đổ khiến bùn đất tràn vào khu dân cư.

Tại hiện trường, đoạn tường rào bị đổ dài khoảng 20m. Phần tường còn lại dài khoảng 328m bị sụt lún, nghiêng, tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục sạt lở.