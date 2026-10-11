Chủ tịch Đồng Nai yêu cầu khắc phục vụ vỡ tường bao dự án chung cư Bcons

Chủ đầu tư huy động nhân lực khắc phục khu vực tường rào vỡ trong ngày 8/10.

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai có văn bản số 10964/UBND-KTN ngày 10/10/2026 gửi Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân phường Tam Hiệp, Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Bcons về việc khẩn trương kiểm tra, xử lý, khắc phục sự cố vỡ tường rào tại dự án chung cư Bcons trên địa bàn phường Tam Hiệp.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai giao Ủy ban nhân dân phường Tam Hiệp chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra hiện trường, yêu cầu chủ đầu tư tổ chức khắc phục ngay sự cố, có biện pháp bảo đảm an toàn công trình và khu dân cư lân cận; rà soát, thống kê thiệt hại, yêu cầu chủ đầu tư thực hiện trách nhiệm bồi thường theo quy định; không để tình trạng ngập úng, sạt lở tiếp tục xảy ra, ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp Ủy ban nhân dân phường Tam Hiệp và các đơn vị liên quan kiểm tra việc chấp hành các quy định về an toàn trong thi công xây dựng tại dự án; xác định nguyên nhân sự cố, hướng dẫn và giám sát việc thực hiện các biện pháp khắc phục, xử lý các vi phạm (nếu có) theo thẩm quyền; báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố xử lý các nội dung vượt thẩm quyền (nếu có).

Khu vực tường rào vỡ đã được che chắn lại trong ngày 8/10.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai yêu cầu Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Bcons khẩn trương thực hiện các biện pháp khắc phục sự cố, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân và công trình lân cận; xử lý triệt để tình trạng nước, bùn đất từ dự án tràn vào khu dân cư; phối hợp với chính quyền địa phương giải quyết thiệt hại của các hộ dân bị ảnh hưởng theo quy định.

Các đơn vị trên được yêu cầu khẩn trương triển khai thực hiện, báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân thành phố trước ngày 13/10/2026.

Trước đó, tối 7/10, tại công trình Dự án khu nhà ở phức hợp cao tầng phường Tam Hiệp do Công ty Bcons đang thi công, đường Phan Trung, khu phố 9, phường Tam Hiệp, xảy ra sự cố tường bao bị vỡ, đổ sập.

Đoạn tường rào bị đổ dài 20m, cao 3m. Trong khi đó, đoạn tường còn lại khoảng 328m bị sụt lún nghiêng, có nguy cơ sạt lở cao.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Tam Hiệp Nguyễn Văn Anh kiểm tra công tác khắc phục hậu quả tại công trường chiều 10/10. (Ảnh: CTV)

Cốt nền dự án được xác định cao hơn khu vực chung quanh khoảng 1,5m, khiến nước thải, nước mưa lẫn bùn, xi-măng thấm, rò rỉ, chảy tràn xuống đường vào khu dân cư và nhà người dân. Sự cố khiến một số hộ dân và văn phòng khu phố bị nước, bùn đất tràn vào.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Tam Hiệp Nguyễn Văn Anh cho biết: Ngay sau khi sự cố xảy ra, địa phương đã khẩn trương vào cuộc kiểm tra hiện trạng khu vực tường rào bị vỡ, làm việc với chủ đầu tư, đơn vị liên quan yêu cầu có giải pháp cấp bách khắc phục sự cố.

Cùng với đó, đề nghị chủ đầu tư chủ động phối hợp với Ban điều hành khu phố 9, phường Tam Hiệp kiểm tra, rà soát, thống kê cụ thể thiệt hại; có phương án khắc phục và bồi thường theo quy định đối với các thiệt hại được xác định do hoạt động thi công gây ra, không để phát sinh kéo dài, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Đến nay, việc khắc phục đang được chủ đầu tư tiếp tục thực hiện. Ủy ban nhân dân phường Tam Hiệp đã giao Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan kiểm tra, theo dõi tình hình khắc phục.