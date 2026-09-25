Chủ tịch Đỗ Quang Vinh rời Hội đồng quản trị Vietravel Airlines theo quy định mới

Tuân thủ quy định kiêm nhiệm của Luật Các tổ chức tín dụng

Theo thông tin chính thức từ Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội, ông Đỗ Quang Vinh không còn đảm nhiệm vị trí Thành viên Hội đồng quản trị tại Vietravel Airlines kể từ ngày 18/8/2026. Sự thay đổi này khép lại khoảng thời gian hơn một năm ông tham gia vào cơ quan quản trị của hãng hàng không. Đi kèm với quyết định này, Vietravel Airlines cũng không còn được xếp vào nhóm tổ chức có liên quan đến cá nhân ông Vinh.

Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến sự thay đổi nhân sự cấp cao này là để đáp ứng các quy định của Luật Các tổ chức tín dụng về việc kiêm nhiệm chức danh quản lý. Pháp luật hiện hành quy định rõ thành viên Hội đồng quản trị không độc lập của một tổ chức tín dụng không được phép đồng thời giữ vai trò người quản lý, điều hành tại một doanh nghiệp khác. Hiện tại, ngoài việc làm Chủ tịch tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội, ông Đỗ Quang Vinh còn đang đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB).

Việc từ nhiệm được thực hiện dựa trên cơ sở doanh nghiệp chủ động rà soát và hoàn thiện hệ thống quản trị nội bộ. Dù không còn trực tiếp tham gia Hội đồng quản trị, ông Vinh sẽ tiếp tục gắn bó với Vietravel Airlines dưới vai trò cố vấn cao cấp để chia sẻ kinh nghiệm điều hành. Trước đó, vào tháng 4/2025, ông Vinh bắt đầu tham gia cơ quan quản trị của hãng bay này cùng thời điểm em trai ông là ông Đỗ Vinh Quang được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị thay thế ông Nguyễn Quốc Kỳ.

Mở rộng đội bay và chuẩn bị khai thác các đường bay mới

Sự biến động ở hàng ngũ lãnh đạo cấp cao diễn ra vào thời điểm Vietravel Airlines đang tập trung thực hiện các kế hoạch phát triển quy mô khai thác. Gần đây nhất, vào ngày 21/9, hãng hàng không này đã chính thức tiếp nhận thêm một máy bay Airbus A321 mang số hiệu VN-A292 tại sân bay quốc tế Nội Bài. Tàu bay mới có cấu hình 228 ghế ngồi và dự kiến được đưa vào phục vụ hành khách từ ngày 1/10 sau khi vượt qua các khâu kiểm tra kỹ thuật cuối cùng.

Cùng với việc bổ sung nguồn lực đội bay, doanh nghiệp cũng lên lịch trình mở rộng mạng lưới đường bay nội địa và quốc tế. Bắt đầu từ ngày 1/10, hãng dự kiến vận hành hai đường bay mới kết nối Thành phố Hồ Chí Minh với Hải Phòng và Thanh Hóa. Trên thị trường quốc tế, hãng bay này đang hoàn tất các bước chuẩn bị cuối cùng để khai thác đường bay thường lệ kết nối thủ đô Hà Nội với Thâm Quyến của Trung Quốc.

Về chiến lược phát triển dài hạn, Vietravel Airlines cùng nhà sản xuất Airbus vừa trao đổi thỏa thuận nguyên tắc liên quan đến kế hoạch mua đứt 50 máy bay thế hệ mới. Đơn hàng quy mô lớn này bao gồm 20 chiếc thuộc dòng A220 và 30 chiếc thuộc dòng A321. Hai doanh nghiệp đang xúc tiến các thủ tục để tiến tới việc ký kết hợp đồng mua bán chính thức, với kế hoạch tiếp nhận những chiếc máy bay đầu tiên bắt đầu từ năm 2029.