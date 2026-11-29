Sơ đồ giá cổ phiếu từ năm 2025 đến nay DIG trên HOSE.

Theo đó, ông Nguyễn Hùng Cường - Chủ tịch Hội đồng quản trị đăng ký mua thêm 5 triệu cổ phiếu DIG để nâng sở hữu lên hơn 38,767 triệu cổ phiếu, chiếm 4,59% vốn điều lệ. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 12-31/12.

Chốt phiên ngày 27/11, giá cổ phiếu DIG tăng 1,06% lên 9.500 đồng/cổ phiếu. Tạm tính ông Cường dự chi gần 50 tỷ đồng để sở hữu số cổ phiếu trên.

Được biết, từ ngày 12/10-2/11, ông Nguyễn Hùng Cường đã mua thành công 5 triệu cổ phiếu DIG như đã đăng ký để nâng sở hữu lên hơn 33,767 triệu cổ phiếu, chiếm 4% vốn điều lệ.

Trước đó, ông Cường đã nhiều lần bị công ty chứng khoán bán giải chấp. Cụ thể: từ 7/7-9/7 bị bán giải chấp 2.696.000 cổ phiếu; từ ngày 21/7-23/7, bị bán 8.191.300 cổ phiếu; từ ngày 27/7-30/7 bị bán 5.201.800 cổ phiếu. Qua đó giảm sở hữu xuống còn 27.139.478 cổ phiếu, chiếm 3,41% vốn tại DIG.

Trên thị trường, sau khi đạt đỉnh 25.500 đồng/cổ phiếu vào ngày 24/9/2025 thì nay giảm về còn 9.500 đồng/cổ phiếu, tương ứng giảm gần 63%.

Kết thúc quý 3/2026, DIG ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất giảm 43,15% xuống hơn 761 tỷ; lợi nhuận sau thuế giảm 64,21% xuống hơn 69 tỷ đồng.

Tương tự, trên BCTC công ty mẹ ghi nhận doanh thu và lợi nhuận sau thuế lần lượt 42,28% và 57,02% lần lượt đạt gần 684 tỷ và 81 tỷ đồng.

Theo DIG, doanh thu quý 3 chủ yếu từ hoạt động kinh doanh bất động sản tại các dự án do Tập đoàn DIC làm chủ đầu tư, doanh thu kinh doanh bất động sản trong kỳ giảm 502,43 tỷ đồng tương ứng giảm 42,53%; Doanh thu từ cung cấp dịch vụ tăng 1,53 tỷ đồng, tương ứng tăng 60,79%. Từ nguyên nhân trên làm cho doanh thu thuần quý 3/2026 giảm 500,90 tỷ đồng tương ứng giảm 42,28% và lợi nhuận sau thuế giảm 107,84 tỷ đồng tương ứng giảm 52,02% so với cùng kỳ năm trước.

Còn trên BCTC hợp nhất, ngoài các nguyên nhân biến động chủ yếu như báo cáo tài chính công ty mẹ nêu trên, báo cáo tài chính hợp nhất có thêm các biến động chính như doanh thu kinh doanh bất động sản giảm 557,07 tỷ đồng; doanh thu cung cấp dịch vụ giảm 13,63 tỷ đồng tương ứng giảm 23,58%, doanh thu bán thành phẩm (vật liệu xây dựng) giảm 38,35 tỷ đồng tương ứng giảm 69,09%, doanh thu hoạt động xây lắp tại các công ty con tăng 30,69 tỷ đồng tương ứng tăng 113,02%.

Từ các biến động trên làm cho doanh thu thuần trên báo cáo hợp nhất quý 3/2026 giảm 577,99 tỷ đồng tương ứng giảm 43,15% và lợi nhuận sau thuế giảm 124,06 tỷ đồng tương ứng giảm 64,21% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng năm 2026, DIG ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 1.339 tỷ đồng (cùng kỳ đạt 1.766 tỷ. Sau khi trừ các loại chi phí, DIG báo lợi nhuận nhẹ từ gần 200 tỷ xuống còn hơn 193 tỷ đồng.