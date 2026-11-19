Công ty Cổ phần DICERA Holdings (HoSE: DC4) vừa công bố thông tin giao dịch cổ phiếu của người nội bộ. Theo đó, ông Lê Đình Thắng - Chủ tịch HĐQT doanh nghiệp đăng ký mua 1,5 triệu cổ phiếu DC4 nhằm tăng tỉ lệ sở hữu.

Giao dịch dự kiến được thực hiện từ ngày 24/11 đến ngày 22/12/2026 theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận. Nếu hoàn tất, lượng cổ phiếu ông Thắng nắm giữ sẽ tăng từ gần 17,7 triệu đơn vị lên gần 19,2 triệu đơn vị, tương ứng tỉ lệ sở hữu tăng từ 16,05% lên 17,41% vốn điều lệ.

Trước đó, ông Nguyễn Văn Đa - Phó Chủ tịch HĐQT DICERA Holdings cũng đã thực hiện giao dịch mua cổ phiếu DC4. Trong khoảng thời gian từ ngày 9/10 đến ngày 5/11/2026, ông Đa mua thành công 100.400 cổ phiếu trong tổng số 200.000 đơn vị đăng ký. Sau giao dịch, tỉ lệ sở hữu của ông tại doanh nghiệp tăng từ 1% lên 1,09% vốn điều lệ.

Diễn biến thị giá cổ phiếu DC4 (Ảnh: SSI).

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu DC4 có diễn biến kém tích cực khi giảm 37% từ đầu năm đến ngày 19/11, từ mức 9.360 đồng xuống 5.910 đồng/cổ phiếu.

Về kết quả kinh doanh, trong quý III/2026, DICERA Holdings ghi nhận doanh thu thuần gần 266,9 tỷ đồng, giảm 48,8% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp đạt khoảng 58,6 tỷ đồng, giảm 52,4%, kéo biên lợi nhuận gộp từ 23,6% xuống 22%.

Sau khi trừ các khoản chi phí và thuế, doanh nghiệp báo lãi sau thuế gần 23,5 tỷ đồng, giảm 59,7% so với quý III/2025.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần của DICERA Holdings đạt gần 946,8 tỷ đồng, giảm 27,4% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt hơn 128,2 tỷ đồng, giảm 9,1%.

Năm 2026, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu 1.415 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 182 tỷ đồng. Với kết quả đạt được sau 9 tháng, DICERA Holdings đã thực hiện khoảng 66,9% kế hoạch doanh thu và 70,5% chỉ tiêu lợi nhuận năm.

Một điểm đáng chú ý khác là dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp chuyển sang trạng thái âm trong kỳ. Cụ thể, 9 tháng đầu năm, dòng tiền kinh doanh âm 115,48 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước dương 459,2 tỷ đồng. Dòng tiền đầu tư âm 38,9 tỷ đồng, còn dòng tiền tài chính dương 76,17 tỷ đồng.