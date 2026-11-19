Lãnh đạo cấp cao liên tiếp đăng ký mua vào cổ phiếu DC4

Công ty Cổ phần Dicera Holdings vừa công bố thông báo về giao dịch cổ phiếu của người nội bộ trên sàn HoSE. Theo văn bản gửi cơ quan quản lý, ông Lê Đình Thắng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty, đã đăng ký mua 1,5 triệu cổ phiếu DC4 với mục đích gia tăng tỷ lệ sở hữu.

Giao dịch dự kiến được thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 24/11/2026 đến ngày 22/12/2026 thông qua phương thức khớp lệnh trên sàn hoặc thỏa thuận. Nếu mua thành công toàn bộ lượng cổ phiếu đăng ký, số lượng nắm giữ của ông Lê Đình Thắng sẽ tăng từ gần 17,7 triệu cổ phiếu lên gần 19,2 triệu cổ phiếu. Tỷ lệ sở hữu tương ứng tại Dicera Holdings theo đó nâng từ 16,05% lên 17,41% vốn điều lệ.

Trước khi Chủ tịch Hội đồng Quản trị đăng ký mua thêm cổ phần, một lãnh đạo khác của doanh nghiệp cũng đã hoàn tất giao dịch gom cổ phiếu DC4. Cụ thể, trong thời gian từ ngày 9/10/2026 đến ngày 5/11/2026, ông Nguyễn Văn Đa, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị, đã mua thành công 100.400 cổ phiếu trong tổng số 200.000 cổ phiếu đăng ký mua trước đó. Sau giao dịch này, lượng cổ phiếu DC4 do ông Đa nắm giữ tăng từ hơn 1,1 triệu cổ phiếu lên hơn 1,2 triệu cổ phiếu, đưa tỷ lệ sở hữu từ 1% lên 1,09% vốn.

Lợi nhuận quý III giảm gần 60%, nợ phải trả thu hẹp mạnh

Trái ngược với xu hướng gia tăng sở hữu của ban lãnh đạo, bức tranh kinh doanh của Dicera Holdings trong quý III/2026 ghi nhận sự sụt giảm rõ rệt. Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026, doanh thu thuần của công ty đạt hơn 266,9 tỷ đồng, giảm 48,8% so với cùng kỳ năm trước. Sau khi khấu trừ giá vốn hàng bán, lợi nhuận gộp còn hơn 58,6 tỷ đồng, giảm 52,4% so với cùng kỳ. Biên lợi nhuận gộp theo đó thu hẹp từ mức 23,6% xuống còn 22%.

Kết quả sau khi trừ các khoản thuế và chi phí, Dicera Holdings ghi nhận lợi nhuận ròng quý III/2026 đạt gần 23,5 tỷ đồng, giảm 59,7% so với quý III/2025. Tính chung lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần của doanh nghiệp đạt gần 946,8 tỷ đồng, giảm 27,4% so với cùng kỳ năm 2025. Lợi nhuận sau thuế 9 tháng đạt hơn 128,2 tỷ đồng, thấp hơn 9,1% so với mức thực hiện của cùng kỳ năm trước.

Về quy mô tài sản, tính đến ngày 30/9/2026, tổng tài sản của Dicera Holdings ở mức gần 2.071 tỷ đồng, giảm 16,3% so với thời điểm đầu năm. Trong cơ cấu tài sản, các khoản phải thu ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn nhất với gần 739,7 tỷ đồng, tương đương 35,7% tổng tài sản. Bên cạnh đó, tài sản dở dang dài hạn ghi nhận hơn 613 tỷ đồng, chiếm 29,6% tổng tài sản.

Ở phần nguồn vốn, tổng nợ phải trả của doanh nghiệp tại cuối quý III/2026 giảm 43,3% so với đầu năm, lùi về mức gần 687,4 tỷ đồng. Trong cơ cấu nợ, khoản mục người mua trả tiền trước ngắn hạn ở mức gần 296,4 tỷ đồng, còn dư nợ vay ngắn hạn đạt gần 128,5 tỷ đồng, chiếm 18,7% tổng nợ phải trả.