Ông Nguyễn Hùng Cường, Chủ tịch HĐQT Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, HoSE: DIG), vừa hoàn tất thương vụ mua vào toàn bộ 5 triệu cổ phiếu DIG đăng ký trước đó trong khoảng thời gian từ ngày 12/10/2026 đến ngày 02/11/2026.

Sau giao dịch, lượng cổ phiếu DIG do Chủ tịch DIC Corp nắm giữ đã tăng từ gần 28,8 triệu đơn vị lên gần 33,8 triệu đơn vị, tương ứng nâng tỷ lệ sở hữu tại doanh nghiệp từ 3,41% lên 4% vốn điều lệ.

Loạt giao dịch mua vào sau giai đoạn bị bán giải chấp

Cùng chiều với động thái của Chủ tịch HĐQT, bà Vũ Thị Thu Hương – vợ ông Nguyễn Quang Tín, Tổng Giám đốc DIC Corp – cũng vừa đăng ký mua thêm 1 triệu cổ phiếu DIG nhằm gia tăng tỷ lệ sở hữu.

Theo kế hoạch, giao dịch sẽ được thực hiện từ ngày 15/10/2026 đến ngày 13/11/2026 thông qua phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận. Nếu hoàn tất, số lượng cổ phiếu DIG do bà Thu Hương nắm giữ sẽ tăng từ 159.000 đơn vị lên gần 1,2 triệu đơn vị, tương ứng tỷ lệ sở hữu tăng từ 0,02% lên 0,14% vốn điều lệ.

Đáng chú ý, việc gia tăng sở hữu của ông Nguyễn Hùng Cường diễn ra sau giai đoạn vị lãnh đạo này cùng một số thành viên trong gia đình liên tiếp bị các công ty chứng khoán bán giải chấp cổ phiếu DIG.

Cụ thể, trong ngày 31/7/2026, ông Cường đã bị bán giải chấp hơn 5,2 triệu cổ phiếu DIG, khiến tỷ lệ sở hữu giảm xuống còn 3,41% vốn điều lệ.

Cùng chịu áp lực tương tự, bà Lê Thị Hà Thanh (mẹ ông Cường) bị bán hơn 1,2 triệu cổ phiếu DIG, làm giảm tỷ lệ sở hữu xuống mức 1,08% (tương đương gần 8,6 triệu cổ phiếu); trong khi bà Nguyễn Thị Thanh Huyền (chị gái ông Cường, hiện là Phó Chủ tịch HĐQT DIC Group) bị bán giải chấp hơn 1,65 triệu cổ phiếu, đưa lượng cổ phiếu nắm giữ về khoảng 6,3 triệu đơn vị, tương đương 0,79% vốn doanh nghiệp.

Chủ tịch DIC Corp Nguyễn Hùng Cường hoàn tất mua xong 5 triệu cổ phiếu. Ảnh minh họa

Lợi nhuận quý III/2026 giảm 64%, tiền gửi ngân hàng tăng mạnh

Bên cạnh các giao dịch cổ phiếu của người nội bộ, bức tranh kinh doanh quý III/2026 của DIC Corp cũng ghi nhận nhiều biến động khi doanh thu thuần đạt 761 tỷ đồng, giảm 43% so với cùng kỳ năm trước do sự sụt giảm của mảng bất động sản. Hệ quả là lợi nhuận gộp trong kỳ chỉ đạt 160 tỷ đồng, giảm 51% và biên lợi nhuận gộp thu hẹp từ 24% xuống còn 21%.

Ở chiều ngược lại, điểm sáng đến từ doanh thu hoạt động tài chính với 71 tỷ đồng, cao gấp 24,5 lần cùng kỳ nhờ tăng lãi tiền gửi, cho vay và nhượng bán các khoản đầu tư.

Chốt quý III/2026, DIC Corp báo lãi sau thuế 69 tỷ đồng, giảm 64% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh nghiệp đạt doanh thu 1.519 tỷ đồng, tăng 14% và lợi nhuận sau thuế đạt 203 tỷ đồng, nhích nhẹ 1%.

Tính đến cuối quý III/2026, tổng tài sản của DIC Corp đạt 20.029 tỷ đồng, tăng 6% so với thời điểm đầu năm. Phần lớn cơ cấu tài sản nằm ở hàng tồn kho với 6.208 tỷ đồng (chiếm 31%) và các khoản phải thu ngắn hạn với 5.880 tỷ đồng (chiếm 29%).

Đáng chú ý, tổng lượng tiền và các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn của doanh nghiệp đạt gần 5.400 tỷ đồng, tăng 45% so với đầu năm và phần lớn được gửi tại ngân hàng.

Về phía nguồn vốn, tổng nợ phải trả của công ty ở mức 9.778 tỷ đồng, tăng 9% so với đầu năm; trong đó khoản phải trả ngắn hạn khác ghi nhận 4.993 tỷ đồng (chiếm 51% tổng nợ), nổi bật với khoản tiền khách hàng đặt chỗ mua bất động sản tăng mạnh từ hơn 1.500 tỷ đồng hồi đầu năm lên gần 4.550 tỷ đồng vào cuối tháng 9.