Chủ tịch DIC Corp (DIG) đăng ký mua 5 triệu cổ phiếu DIG, nâng sở hữu lên 4%

Theo thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ được công bố ngày 6/10, ông Nguyễn Hùng Cường, Chủ tịch HĐQT Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, mã ck: DIG), đăng ký mua 5 triệu cổ phiếu DIG nhằm nâng tỷ lệ sở hữu tại doanh nghiệp.

Trước giao dịch, ông Nguyễn Hùng Cường đang sở hữu khoảng 28,77 triệu cổ phiếu DIG, tương ứng 3,41% vốn điều lệ DIC Corp.

Nếu giao dịch hoàn tất toàn bộ, lượng cổ phiếu DIG do Chủ tịch DIC Corp nắm giữ sẽ tăng lên khoảng 33,77 triệu đơn vị, tương đương 4% vốn điều lệ, tính trên tổng số 844,2 triệu cổ phiếu đang lưu hành của doanh nghiệp. Giao dịch dự kiến được thực hiện theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận trong khoảng thời gian từ ngày 12/10 đến ngày 10/11. Tính theo mệnh giá, số cổ phiếu đăng ký mua có giá trị khoảng 50 tỷ đồng.

Động thái sau cam kết gia tăng sở hữu

Việc đăng ký mua thêm cổ phiếu diễn ra sau cam kết của ông Nguyễn Hùng Cường tại ĐHĐCĐ thường niên 2026 của DIC Corp tổ chức hồi cuối tháng 4.

Tại đại hội, tình trạng cổ phiếu DIG do cá nhân Chủ tịch Nguyễn Hùng Cường và các thành viên trong gia đình nắm giữ liên tục bị các công ty chứng khoán bán giải chấp nhận được sự quan tâm của cổ đông. Giải trình trước đại hội, ông Nguyễn Hùng Cường cho biết việc cổ phiếu bị bán giải chấp là điều không ai mong muốn và cho rằng nguyên nhân đến từ biến động của thị trường.

Chủ tịch DIC Corp đồng thời khẳng định cá nhân ông và các cổ đông trong gia đình cam kết tiếp tục nắm giữ cổ phần và sẽ tìm mọi biện pháp để gia tăng tỷ lệ sở hữu khi điều kiện cho phép.

DIC Corp tăng doanh thu, lợi nhuận quý II tăng mạnh

Động thái mua vào của Chủ tịch DIC Corp diễn ra trong bối cảnh kết quả kinh doanh quý II/2026 của doanh nghiệp có sự cải thiện đáng kể về lợi nhuận.

Cụ thể, doanh thu thuần hợp nhất đạt 613,2 tỷ đồng, tăng 123,6% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, giá vốn hàng bán cũng tăng mạnh lên 571,2 tỷ đồng, gấp 3,4 lần cùng kỳ. Do giá vốn tăng nhanh hơn doanh thu, lợi nhuận gộp của DIC Corp chỉ đạt 42 tỷ đồng, giảm 60,7% so với quý II/2025.

Ở chiều ngược lại, doanh thu hoạt động tài chính tăng mạnh 17,3 lần, lên 115,6 tỷ đồng. Nhờ đó, lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý II đạt 143,4 tỷ đồng, tăng 174,9% so với cùng kỳ năm trước.