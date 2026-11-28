Ngày 28/11, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Đỗ Hữu Huy trực tiếp kiểm tra công tác vận hành hồ chứa thủy điện Sông Ba Hạ khi nhà máy bắt đầu xả tràn, yêu cầu chủ động phương án ứng phó, bảo đảm an toàn cho người dân vùng hạ du.

Tại hiện trường, đại diện đơn vị vận hành cho biết, tổng lưu lượng nước hiện khoảng 560m³/s, trong đó khoảng 380m³/s qua tua-bin. Từ 13h cùng ngày, nhà máy bắt đầu xả cửa đầu tiên với lưu lượng khoảng 78m³/s, dự kiến từng bước tăng lưu lượng khi cần thiết, căn cứ tình hình thực tế.

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Đỗ Hữu Huy kiểm tra thực tế hồ chứa Thủy điện Sông Ba Hạ.

Qua kiểm tra, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Hữu Huy yêu cầu đơn vị vận hành theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, lượng nước từ thượng nguồn; chủ động điều tiết từ sớm, tránh tình trạng nước về dồn dập, buộc phải xả với lưu lượng lớn trong thời gian ngắn.

Theo ông Đỗ Hữu Huy, bên cạnh việc vận hành hồ chứa đúng quy trình, trong những thời điểm thời tiết diễn biến bất thường, đơn vị cần nâng cao tính chủ động, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để kịp thời cảnh báo, thông báo cho người dân.

"Mục tiêu cao nhất là bảo đảm an toàn cho người dân vùng hạ du. Vật chất có thể khắc phục, hỗ trợ, nhưng con người thì không thể để xảy ra mất mát", Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Hữu Huy nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu đơn vị vận hành tập trung cao độ, khi có diễn biến bất thường phải kịp thời báo cáo, xin ý kiến UBND tỉnh để triển khai phương án điều tiết theo quy định.

Thủy điện Sông Ba Hạ đã mở cửa xả đầu tiên. Ảnh: Anh Bắc.

Đối với công tác cảnh báo, ông Đỗ Hữu Huy yêu cầu đơn vị vận hành tăng cường tuyên truyền, thông báo rộng rãi đến người dân trước khi thay đổi lưu lượng xả; kiểm tra, bảo đảm hệ thống loa cảnh báo hoạt động hiệu quả. Chính quyền các địa phương vùng hạ du phải phối hợp chặt chẽ với đơn vị vận hành, sẵn sàng phương án sơ tán người dân khi cần thiết.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu đơn vị vận hành có biện pháp kiểm soát, cắm biển cảnh báo, hạn chế người dân ra vào khu vực nguy hiểm khi có mưa lũ; tuyệt đối không để người dân chủ quan, tiếp cận khu vực có nguy cơ mất an toàn.

Việc vận hành hồ chứa phải đặt an toàn tính mạng người dân và công trình lên trên lợi ích kinh tế, chủ động dự phòng các tình huống bất lợi, không để bị động khi nước lũ về nhanh.

Chủ động cho học sinh nghỉ học Liên quan đến công tác ứng phó mưa lũ, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk cũng có công văn yêu cầu các cơ sở giáo dục chủ động ứng phó mưa lũ, bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên. Các trường được quyết định cho học sinh nghỉ học khi mưa lớn, ngập lụt, chia cắt hoặc có nguy cơ sạt lở. Các trường phải theo dõi sát diễn biến thời tiết, không để học sinh đi qua khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, ngầm tràn, cầu yếu. Với học sinh bán trú, nội trú, cần bố trí giáo viên trực, bảo đảm lương thực, nước uống, thuốc men và không cho học sinh về nhà khi đường chưa an toàn. Các đơn vị phải kiểm tra, gia cố trường lớp, di chuyển thiết bị, hồ sơ đến nơi an toàn; sẵn sàng sử dụng trường học làm điểm sơ tán dân khi có yêu cầu. Sau mưa lũ, tổ chức vệ sinh, khử khuẩn, kiểm tra an toàn trước khi đón học sinh trở lại.