Chủ tịch Đà Nẵng: Vốn đầu tư công phải đến chỗ đang thiếu

Rà từng dự án, đưa vốn đến nơi có thể giải ngân

Chiều 14/9, UBND thành phố Đà Nẵng làm việc với các sở, ngành, xã, phường về tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2026.

Bà Trần Thị Thanh Tâm, Giám đốc Sở Tài chính cho biết, năm nay, thành phố được giao hơn 18.425 tỷ đồng vốn đầu tư công và đã phân bổ toàn bộ cho các dự án. Đến ngày 11/9, hơn 11.474 tỷ đồng đã được giải ngân, đưa Đà Nẵng vào nhóm địa phương có tiến độ giải ngân cao của cả nước.

Bà Trần Thị Thanh Tâm, Giám đốc Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng, phân tích tình hình giải ngân và những khó khăn trong quá trình triển khai các dự án đầu tư công.

Tuy nhiên, dòng vốn chưa đi đều giữa các đơn vị. Trong khi nhiều sở, ban quản lý dự án đạt tiến độ khá, khối xã, phường mới giải ngân khoảng một nửa số vốn được giao. Chỉ một số địa phương như Phước Chánh, Xuân Phú, Hải Châu, Tây Giang, Điện Bàn Bắc có kết quả nổi bật.

Qua rà soát, những vướng mắc lớn vẫn nằm ở bồi thường, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư, nguồn vật liệu và tổ chức thi công.

Nhiều dự án chưa thể bàn giao đầy đủ mặt bằng do khó xác định chủ sử dụng đất, ranh giới thửa đất hoặc có sai lệch giữa các loại bản đồ. Trong khi đó, nguồn đất đắp, cát, đá ở một số khu vực chưa ổn định, nhiều công trình cùng triển khai khiến nhu cầu vật liệu tăng cao.

Tại khu vực miền núi, việc đưa vật tư vào công trường còn khó khăn hơn do đường sá xuống cấp, địa hình chia cắt và thời tiết bất lợi.

Một điểm nghẽn khác phát sinh sau quá trình sắp xếp bộ máy, thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Hơn 3.300 dự án được chuyển về xã, phường quản lý, phần lớn đã hoàn tất bàn giao nhưng vẫn còn một số hồ sơ chưa thể chuyển giao đầy đủ.

Có hồ sơ dự án đã quyết toán đang lưu tại kho lưu trữ của Quảng Nam cũ, phải sao lục lại. Một số cán bộ của chủ đầu tư trước đây đã nghỉ việc hoặc chuyển công tác, khiến quá trình đối chiếu, bàn giao bị gián đoạn.

Sở Tài chính yêu cầu các địa phương hoàn tất công việc này trước ngày 30/10 để tránh ảnh hưởng tiến độ triển khai dự án.

Các sở, ngành, địa phương được yêu cầu thường xuyên cập nhật tiến độ, kịp thời xử lý những khó khăn phát sinh trong quá trình thực hiện dự án.

Cùng với tháo gỡ từng thủ tục, thành phố đang liên tục rà lại khả năng thực hiện của từng công trình để điều chuyển vốn. Từ đầu năm, hàng nghìn tỷ đồng đã được điều chỉnh giữa các dự án, theo hướng rút vốn ở những công trình chậm triển khai để bổ sung cho dự án có mặt bằng, đủ thủ tục và có khả năng giải ngân nhanh hơn.

Cách làm được đặt ra là không để vốn nằm chờ ở những dự án chưa thể triển khai, trong khi những công trình có điều kiện thi công lại thiếu nguồn lực. Qua đó, dòng vốn đầu tư công được đưa đến những nơi có thể sớm biến thành công trình thực tế.

Quyết liệt hơn với những dự án chậm tiến độ

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng đánh giá tiến độ giải ngân thời gian qua đã có chuyển biến rõ rệt.

Ông nhắc lại thời điểm đầu theo dõi công việc, tỷ lệ giải ngân mới khoảng 18,7%. Sau nhiều tháng tập trung tháo gỡ từ cơ chế, thủ tục đến từng dự án, tỷ lệ này đã tăng mạnh.

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh việc kiểm tra tiến độ phải đi cùng hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị.

Dù vậy, kết quả chung vẫn chưa đạt yêu cầu khi trong cùng điều kiện có nơi làm tốt nhưng cũng có đơn vị tiến độ thấp.

Thời gian còn lại của năm không nhiều, trong khi Đà Nẵng đã bước vào mùa mưa. Chủ tịch thành phố yêu cầu các đơn vị không dàn trải nguồn lực mà phải xác định rõ những việc trọng tâm để xử lý.

"Hằng tháng phải rà soát được tiến độ. Trong các cuộc họp hằng tháng, hằng quý phải đưa nội dung này vào để tập trung xử lý", ông Hùng yêu cầu.

Các đơn vị, địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp phải được đưa vào diện giám sát chuyên đề, nhưng việc kiểm tra không chỉ nhằm chỉ ra hạn chế.

"Đơn vị nào làm chưa tốt thì phải giúp người ta khắc phục", ông Hùng nói.

Giải phóng mặt bằng tiếp tục được xác định là khâu cần tập trung cao độ. Sau khi tổ chức lại chính quyền địa phương, nhiều công cụ và thẩm quyền trong lĩnh vực này đã được giao về cơ sở.

"Công cụ, nguồn lực đã nằm trong tay các đồng chí thì phải quyết tâm, quyết liệt trong vấn đề giải phóng mặt bằng. Các xã, phường không được bỏ cuộc", Chủ tịch Đà Nẵng nhấn mạnh.

Ông cũng yêu cầu các ban quản lý dự án khi có mặt bằng phải tổ chức thi công ngay, không chờ có đủ toàn bộ mặt bằng mới triển khai.

Thành phố đồng thời đặt mốc trước ngày 15/11 phải rà soát, điều chỉnh kế hoạch vốn. Những nơi dự báo nguồn thu, nhất là nguồn thu từ đất không đạt kế hoạch hoặc dự án không thể giải ngân hết phải báo cáo để điều chỉnh vốn sát khả năng thực tế.

Việc bàn giao hồ sơ dự án sau sắp xếp bộ máy cũng phải được xử lý dứt điểm. Những trường hợp thiếu, thất lạc hoặc chậm bàn giao hồ sơ cần được chấn chỉnh để không ảnh hưởng tiến độ thực hiện dự án.

"Không phải điều chỉnh một lần là xong. Đâu cần thì chúng ta xử lý. Vấn đề là vốn phải đến chỗ đang thiếu", ông Hùng nói.

Đà Nẵng đặt mục tiêu đến cuối năm 2026 giải ngân đạt 95% kế hoạch Thủ tướng giao và đến hết tháng 1/2027 đạt 100%.