Chủ tịch Đà Nẵng: Không thể để ngành bảo hiểm 'lo' một mình

Giao chỉ tiêu cụ thể cho từng xã, phường

Chiều 14/9, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng chủ trì buổi làm việc với các xã, phường, sở, ngành về công tác bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT).

Theo ông Nguyễn Trí Đại, Giám đốc BHXH thành phố Đà Nẵng, thành phố đã giao chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH, BHYT giai đoạn 2026-2030 cho từng xã, phường, đặc khu.

Giám đốc BHXH thành phố Đà Nẵng Nguyễn Trí Đại trao đổi về giải pháp mở rộng diện bao phủ BHXH, BHYT.

Trên cơ sở chỉ tiêu được giao, chính quyền cơ sở phải xây dựng kế hoạch thực hiện, đưa mục tiêu phát triển người tham gia BHXH, BHYT vào kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội hằng năm và phân bổ phù hợp với từng địa bàn dân cư.

Địa phương đồng thời phải rà soát dữ liệu về dân cư, lao động, việc làm để xác định những người chưa tham gia, tham gia chưa đầy đủ hoặc có nguy cơ gián đoạn BHXH, BHYT.

Một trong những nhóm được tập trung rà soát là hộ kinh doanh, cơ sở sản xuất, kinh doanh nhỏ có lao động thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc nhưng chưa thực hiện đầy đủ. Với những người có hoàn cảnh khó khăn, chính quyền cơ sở được yêu cầu đề xuất chính sách, huy động các nguồn lực hợp pháp để hỗ trợ duy trì việc tham gia BHXH, BHYT.

Cơ quan BHXH thành phố sẽ phối hợp các đơn vị phân loại nhóm đối tượng tiềm năng theo địa bàn, nghề nghiệp và tình trạng tham gia, sau đó chia sẻ dữ liệu với chính quyền cơ sở để tổ chức vận động phù hợp.

Việc sử dụng dữ liệu cũng nhằm thay đổi cách tuyên truyền. Thay vì vận động chung chung, từng địa phương phải xác định còn bao nhiêu người chưa tham gia, thuộc nhóm nào và nguyên nhân ra sao để lựa chọn giải pháp tương ứng.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh BHXH, BHYT là những chỉ tiêu quan trọng về an sinh xã hội, đã được đưa vào hệ thống chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội của thành phố.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, yêu cầu gắn kết quả phát triển BHXH, BHYT với trách nhiệm người đứng đầu.

Ông yêu cầu kết quả thực hiện phải gắn với trách nhiệm của người đứng đầu từng sở, ngành, địa phương và được xem xét trong đánh giá nhiệm vụ.

"Bây giờ có con số cụ thể", ông Hùng nói, yêu cầu các đơn vị bám sát tiến độ, xác định rõ nơi làm tốt, nơi còn chậm để kịp thời điều chỉnh giải pháp.

Việc phát triển người tham gia BHXH, BHYT vì vậy không còn là nhiệm vụ riêng của cơ quan bảo hiểm mà là trách nhiệm chung của các địa phương, đơn vị.

Phải biết ngay nơi nào đang hụt

Từ quy mô người tham gia hiện nay, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Quang Bửu đánh giá mục tiêu đặt ra cho những năm tới là khá lớn.

Toàn thành phố hiện có khoảng 610.000 người tham gia BHXH, trong khi mục tiêu đến năm 2030 hơn 856,5 nghìn người. Như vậy, bình quân mỗi năm Đà Nẵng phải phát triển thêm hơn 60.000 người tham gia.

Đối với BHXH bắt buộc, thành phố yêu cầu tập trung rà soát doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động thuộc diện phải đóng BHXH nhưng chưa thực hiện đầy đủ. Cơ quan BHXH phải phối hợp ngành thuế, công an và các đơn vị liên quan kiểm tra, xử lý trường hợp trốn đóng, chậm đóng theo quy định.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Quang Bửu phân tích áp lực tăng số người tham gia BHXH trong những năm tới.

Với BHXH tự nguyện, trọng tâm là xác định đúng nhóm có khả năng tham gia, đồng thời tận dụng các chính sách hỗ trợ mức đóng để mở rộng diện bao phủ.

Đối với BHYT, từng nhóm địa bàn cũng phải có lộ trình phù hợp. Những nơi có nhóm dân cư được ngân sách hỗ trợ toàn bộ mức đóng được yêu cầu phấn đấu hoàn thành tỷ lệ bao phủ sớm hơn; các địa phương còn lại phải bám mục tiêu đến năm 2030.

Bên cạnh giao chỉ tiêu, ông Hồ Quang Bửu đặc biệt lưu ý việc giám sát tiến độ thực hiện.

Ngay trong tháng 9, dữ liệu BHXH, BHYT phải được kết nối với hệ thống điều hành thông minh của thành phố, hướng đến khả năng theo dõi kết quả theo thời gian thực.

"Phải có thời gian thực theo từng ngày, phân ra xã nào, phường nào tỷ lệ như thế nào. Nếu không đạt thì báo để lãnh đạo vào chỉ đạo", ông Bửu yêu cầu.

Việc cập nhật dữ liệu thường xuyên sẽ giúp thành phố nhận diện sớm địa bàn còn thiếu chỉ tiêu, nhóm đối tượng còn khoảng trống và có giải pháp xử lý ngay trong quá trình thực hiện.

Thành phố cũng xác định hai hướng triển khai song song. Với nhóm thuộc diện BHXH bắt buộc, các cơ quan chức năng tăng rà soát, kiểm tra để bảo đảm người sử dụng lao động thực hiện đầy đủ trách nhiệm.

Với nhóm tham gia tự nguyện, địa phương phải xác định đúng đối tượng, kết hợp chính sách hỗ trợ và vận động để người dân duy trì việc tham gia lâu dài.

Khi chỉ tiêu được giao cụ thể đến từng xã, phường và dữ liệu được cập nhật thường xuyên, tiến độ phát triển BHXH, BHYT sẽ được theo dõi đến từng địa bàn, từng nhóm đối tượng, qua đó xác định rõ nơi còn hụt và trách nhiệm của đơn vị thực hiện.