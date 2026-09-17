Chủ tịch Đà Nẵng: Gắn trách nhiệm người đứng đầu từng 'điểm nóng' ngập lụt đô thị

Đoàn công tác do Chủ tịch Ủy bân nhân dân thành phố Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng kiểm tra đột xuất công tác chống ngập tại khu vực trung tâm Đà Nẵng. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Chiều 17/9, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng cùng đoàn công tác đã thị sát đột xuất 7 điểm nóng ngập úng tại địa bàn trung tâm thành phố.

Lịch trình kiểm tra thực địa bao phủ các khu vực xung yếu thuộc quận Hải Châu, Thanh Khê và Hòa Khánh như nút giao Nguyễn Văn Linh, hồ Thạc Gián, đường Mẹ Suốt. Hoạt động này nhằm đánh giá năng lực tiêu thoát nước của toàn bộ hạ tầng trước mùa mưa bão, thể hiện quyết tâm giải quyết dứt điểm rủi ro đô thị.

Báo cáo tại hiện trường về loạt dự án chống ngập quy mô lớn đã cơ bản hoàn thiện và một số dự án đang được đẩy nhanh tiến độ thi công. Ông Lê Thành Hưng, Giám đốc Sở Xây dựng Đà Nẵng cho biết cơ bản mạng lưới thoát nước mới đã được hình thành tại khu vực trung tâm, kết hợp với đó là giải pháp kỹ thuật mới được áp dụng với các nghiên cứu kỹ trên toàn mạng lưới ngầm.

Ông Nguyễn Minh Huy, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên báo cáo tiến độ thi công cho biết, đến nay đã cơ bản xây dựng 3 dự án mạng lưới thoát nước khu vực trung tâm đã cơ bản hoàn thành, riêng dự án cống Xuân Hòa A (209 tỷ đồng) đang hoàn tất thủ tục và sẽ sớm triển khai thi công thời gian đến.

Hệ thống cống thoát và cửa phai mới cho khu vực hồ Thạc Gián, tăng cường khả năng tiêu thoát nước tại điểm "nóng" ngập lụt đường Hàm Nghi. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Cơ bản hoàn thành hạ tầng thoát nước mới

Dự án cải tạo hệ thống thoát nước trung tâm với tổng mức đầu tư 311,9 tỷ đồng hiện đã hoàn thiện toàn bộ hạng mục then chốt. Tuyến cống ngầm đi qua các khu vực nguy cơ lớn như Đỗ Quang và Lê Duẩn đã chính thức được đưa vào vận hành. Hệ thống cửa phai điều tiết nước tại hồ Thạc Gián và Công viên 29/3 cũng hoàn thành 100% khối lượng thi công.

Trạm bơm chống ngập Ông Ích Khiêm giai đoạn 2 trị giá 46,78 tỷ đồng cũng đã hoàn tất quá trình nâng cấp máy móc. Dàn 4 máy bơm công suất lớn được bổ sung đã nâng tổng năng lực của toàn trạm lên mức 25 m3/giây. Việc đưa vào vận hành thêm trạm bơm mới này trước mùa mưa bão năm nay là nỗ lực lớn của các đơn vị thi công, góp phần tăng cường khả năng tiêu thoát nước cho khu dân cư trung tâm.

Tuyến cống ngầm trị giá 72 tỷ đồng trên trục đường Phùng Hưng dài 650 mét hiện cũng đã thi công xong toàn bộ. Công trình này đóng vai trò quan trọng trong việc chia sẻ áp lực tiêu thoát nước bề mặt cho tuyến kênh Phú Lộc thường xuyên quá tải. Hệ thống van điện kết hợp thủ công được vận hành linh hoạt nhằm chủ động điều phối lượng nước đổ ra Vịnh Đà Nẵng.

Ba dự án trọng điểm nêu trên khi kết nối liên hoàn đã tạo ra một mạng lưới tiêu thoát nước mạnh mẽ. Điểm "nóng" ngập cục bộ tại khu vực Nguyễn Văn Linh hiện đã cơ bản hoàn thiện các hạ tầng thoát nước mới, cần thiết và sẵn sàng ứng phó với mùa mưa bão năm nay.

Đại diện Ban quản lý dự án báo cáo cơ chế vận hành và khả năng thoát nước mới được đầu tư tại khu vực đường Nguyễn Văn Linh cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng (hình phải, người ngoài cùng bên phải). (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Sẵn sàng ứng phó cực đoan

Theo báo cáo, Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải cho biết đã nạo vét xong 92% khối lượng mương thu tại các điểm ngập cục bộ. Lực lượng kỹ thuật ứng trực 24/7 luôn sẵn sàng túc trực tại các trạm bơm để vớt rác và khơi thông dòng chảy kịp thời.

Tại hiện trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng đặt vấn đề ứng phó với các tình huống mưa lớn bất thường. Qua đó, yêu cầu các đơn vị liên quan phải lên các kịch bản ứng phó khẩn cấp với lượng mưa cực đoan lên tới 100mm/h hoặc 200mm/h.

Theo lãnh đạo thành phố, lượng mưa 40mm/h đợt cuối tuần trước dù thoát nước khá tốt nhưng vẫn chưa phản ánh hết rủi ro thực tế của biến đổi khí hậu. Bản đồ ngập lụt số hóa sẽ là công cụ bắt buộc để cơ quan chức năng xác định chính xác vị trí của các điểm xung yếu.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng (bên phải, người chỉ tay) chỉ đạo các đơn vị tại hiện trường. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

"Các đơn vị phải có kịch bản xử lý ngập cho lượng mưa từ 100mm/h đến 200mm/h dựa trên hệ thống bản đồ số. Mỗi điểm nóng phải có sẵn quy trình vận hành trạm bơm và gắn chặt trách nhiệm kỷ luật với từng cá nhân quản lý. Chúng ta tuyệt đối không được phép chủ quan lơ là trước bất kỳ rủi ro thời tiết nào," Chủ tịch Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Mạnh Hùng đặc biệt lưu ý, việc phân công trách nhiệm cá nhân đối với từng khu vực ngập cao được thiết lập như một kỷ luật thép của chính quyền. Các cán bộ phụ trách phải sẵn sàng tại mỗi khu vực trọng yếu.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng còn trực tiếp yêu cầu các đơn vị chuẩn bị mọi phương án tác chiến linh hoạt. Lãnh đạo thành phố nhấn mạnh việc đầu tư nguồn ngân sách hàng trăm tỷ đồng phải mang lại hiệu quả chống ngập rõ rệt. Sự phối hợp nhịp nhàng giữa các cơ quan ban ngành là yếu tố quyết định để ứng phó và thích ứng diễn biến bất thường của thời tiết, nhất là mùa mưa bão năm nay../.