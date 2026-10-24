Chủ tịch cùng chánh văn phòng phường ở Đà Lạt bị đề nghị kỷ luật

Ngày 24/10, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Lâm Đồng đã ban hành thông báo kết quả kỳ họp lần thứ 16, trong đó có đưa ra đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, thi hành kỷ luật đối với hai cán bộ công tác tại UBND Xuân Trường – Đà Lạt.

Hai cán bộ bị xem xét kỷ luật là ông Trần Hùng Sơn (Phó bí thư Đảng ủy – Chủ tịch UBND phường Xuân Trường) và ông Lê Văn Tây (Chánh văn phòng HĐND và UBND phường này).

Ông Trần Hùng Sơn, Chủ tịch UBND phường Xuân Trường - Đà Lạt. Ảnh: Ngọc Thái

Theo kết luận thông báo của UBKT Tỉnh ủy, ông Trần Hùng Sơn và ông Lê Văn Tây đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương.

Những vi phạm trên gây hậu quả rất nghiêm trọng, gây dư luận xấu, bức xúc trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, làm mất uy tín của bản thân và tổ chức đảng, cơ quan nơi hai cán bộ này sinh hoạt, công tác.

UBKT Tỉnh ủy đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Trần Hùng Sơn và đồng chí Lê Văn Tây theo quy định.