Theo báo cáo kết quả giao dịch vừa công bố, ông Bolat Duisenov Chủ tịch HĐQT CTCP Xây dựng Coteccons (CTD), vừa hoàn tất mua 350.000 cổ phiếu theo đăng ký trong khoảng thời gian từ ngày 26/10 đến 23/11/2026, thông qua phương thức khớp lệnh trên sàn, nâng tỷ lệ sở hữu tại doanh nghiệp lên 1,88%.

Chủ tịch HĐQT Coteccons vừa hoàn tất mua 350.000 cổ phiếu CTD.

Sau giao dịch, lượng cổ phiếu do Chủ tịch Coteccons nắm giữ tăng từ 1.795.897 đơn vị lên 2.145.897 đơn vị. Tỷ lệ sở hữu tương ứng tăng từ 1,57% lên 1,88% vốn điều lệ.

Đây là lần đầu ông Bolat Duisenov thực hiện giao dịch mua cổ phiếu CTD sau khoảng 2 năm. Trước đó, ông bắt đầu trực tiếp sở hữu cổ phiếu Coteccons từ cuối năm 2021, khi mua 570.000 đơn vị. Trong các năm 2022 và 2024, vị lãnh đạo này tiếp tục thực hiện thêm một số giao dịch liên quan đến cổ phiếu doanh nghiệp.

Động thái mua vào diễn ra trong giai đoạn cổ phiếu CTD phục hồi sau khi chạm vùng giá thấp vào cuối tháng 7/2026. Tuy nhiên, diễn biến thị trường những phiên gần đây vẫn có nhiều biến động. Kết phiên 26/11, CTD giảm gần 4,7%, xuống còn 67.700 đồng/cp.

Bên cạnh giao dịch mua cổ phiếu trên sàn, ông Bolat Duisenov còn có tên trong danh sách người lao động được phân phối cổ phiếu theo chương trình ESOP của Coteccons.

Cụ thể, doanh nghiệp triển khai bán 1.153.847 cổ phiếu quỹ cho 341 người lao động với giá 10.000 đồng/cp. Trong danh sách phân phối, Chủ tịch HĐQT Bolat Duisenov được mua 100.000 cổ phiếu.

Thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu kéo dài từ ngày 25/11 đến hết ngày 9/12/2026. Toàn bộ cổ phiếu trong đợt ESOP này bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 2 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

Với giá đóng cửa CTD khoảng 71.000 đồng/cp trong phiên 25/11, mức giá ESOP 10.000 đồng thấp hơn khoảng 86% so với thị giá. Nếu so theo mức giá này, 100.000 cổ phiếu được phân bổ cho ông Bolat Duisenov có giá trị thị trường khoảng 7,1 tỷ đồng, trong khi số tiền cần bỏ ra để mua theo giá ưu đãi là 1 tỷ đồng.

Như vậy, chênh lệch giữa giá thị trường và giá mua ESOP tương ứng khoảng 6,1 tỷ đồng. Tuy nhiên, đây mới là giá trị chênh lệch tính theo thị giá tại một thời điểm, chưa phải khoản lợi nhuận thực tế mà người được phân bổ cổ phiếu có thể thu về. Đặc biệt, quy định hạn chế chuyển nhượng trong 2 năm khiến người sở hữu không thể tự do bán số cổ phiếu này trong thời gian trên.

Nếu hoàn tất mua thêm 100.000 cổ phiếu ESOP, lượng cổ phần do ông Bolat Duisenov nắm giữ sẽ tăng lên khoảng 2,246 triệu đơn vị. Cần lưu ý, giao dịch mua 350.000 cổ phiếu trên sàn đã hoàn tất, trong khi 100.000 cổ phiếu ESOP hiện mới là số lượng được phân bổ, chưa đồng nghĩa giao dịch đã hoàn tất.

Theo Coteccons, chương trình ESOP được triển khai nhằm giữ chân nhân sự chủ chốt, tăng cường sự gắn bó lâu dài và ghi nhận đóng góp của đội ngũ nhân sự thâm niên tại công ty mẹ và các công ty con. Tổng số tiền dự kiến thu về từ đợt bán cổ phiếu quỹ hơn 11,5 tỷ đồng, được sử dụng để bổ sung vốn lưu động.

Về kết quả kinh doanh, trong quý I niên độ tài chính 2026–2027 (từ ngày 1/7 đến 30/9/2026), doanh thu thuần của Coteccons đạt hơn 11.268 tỷ đồng, tăng 51% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 305,4 tỷ đồng, tương đương 29% kế hoạch lợi nhuận cả niên độ.

Đáng chú ý, giá trị hợp đồng trúng thầu mới trong quý đạt khoảng 14.500 tỷ đồng, đưa tổng giá trị hợp đồng chuyển tiếp (backlog) lên 77.082 tỷ đồng. Đây là nguồn công việc tạo cơ sở cho hoạt động thi công và ghi nhận doanh thu trong các kỳ tiếp theo.

Coteccons đặt mục tiêu doanh thu 42.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.050 tỷ đồng trong niên độ 2026–2027. Với kết quả sau 3 tháng, doanh nghiệp đã thực hiện khoảng 27% kế hoạch doanh thu và 29% mục tiêu lợi nhuận.

Dù vậy, bài toán dòng tiền và quản trị công nợ vẫn cần được theo dõi. Tại ngày 30/9/2026, các khoản phải thu ngắn hạn của Coteccons ở mức hơn 18.039 tỷ đồng, trong khi dư nợ vay và nợ thuê tài chính gần 8.000 tỷ đồng. Đây là những chỉ tiêu quan trọng đối với doanh nghiệp xây dựng, nơi tiến độ thanh toán từ chủ đầu tư có ảnh hưởng trực tiếp đến dòng tiền hoạt động.