Chủ tịch Bolat Duisenov nâng sở hữu lên 1,88% và Coteccons chào bán gần 1,2 triệu cổ phiếu quỹ giá 10.000 đồng

Công ty cổ phần Xây dựng Coteccons vừa công bố báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ. Theo đó, ông Bolat Duisenov, Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty, đã hoàn tất mua vào toàn bộ 350.000 cổ phiếu CTD đúng như đăng ký. Giao dịch được thực hiện thông qua phương thức khớp lệnh trên sàn trong khoảng thời gian từ ngày 26/10/2026 đến ngày 23/11/2026.

Sau khi hoàn tất mua vào, số lượng cổ phiếu do ông Bolat Duisenov nắm giữ tăng từ gần 1,8 triệu đơn vị lên hơn 2,1 triệu đơn vị. Tương ứng, tỷ lệ sở hữu của Chủ tịch Hội đồng quản trị tại Coteccons tăng từ 1,57% lên 1,88% vốn điều lệ.

Ở diễn biến liên quan, Coteccons vừa phát đi thông báo triển khai phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) từ nguồn cổ phiếu quỹ. Cụ thể, doanh nghiệp chào bán gần 1,2 triệu cổ phiếu quỹ, chiếm 1,03% tổng số cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm thực hiện, với mức giá ưu đãi 10.000 đồng mỗi cổ phiếu.

Chương trình chào bán được triển khai để giữ chân nhân sự chủ chốt, củng cố sự gắn bó lâu dài và ghi nhận đóng góp bền bỉ của đội ngũ nhân sự thâm niên đối với công ty mẹ cùng các công ty con. Thời gian tiếp nhận tiền mua cổ phiếu kéo dài từ ngày 25/11/2026 đến hết ngày 9/12/2026. Toàn bộ số cổ phiếu phát hành trong đợt này bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 2 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

Tổng số tiền dự kiến thu về từ đợt bán cổ phiếu quỹ là hơn 11,5 tỷ đồng, toàn bộ sẽ được Coteccons dùng để bổ sung nguồn vốn lưu động. Trước đó, doanh nghiệp đã công bố danh sách 341 người lao động được phân phối cổ phiếu đợt này, trong đó Chủ tịch Hội đồng quản trị Bolat Duisenov dự kiến được mua thêm 100.000 cổ phiếu.

Doanh thu quý I niên độ 2027 vượt 11.268 tỷ đồng, khoản phải thu chiếm 44% tổng tài sản

Về tình hình hoạt động kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I niên độ tài chính 2027 (từ ngày 1/7/2026 đến ngày 30/9/2026), Công ty cổ phần Xây dựng Coteccons ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 11.268,5 tỷ đồng. Kết thúc quý đầu tiên của niên độ mới, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp đạt hơn 305,4 tỷ đồng.

Trên bảng cân đối kế toán tính đến ngày 30/9/2026, quy mô tổng tài sản của Coteccons đạt gần 41.026,3 tỷ đồng. Trong cơ cấu tài sản, các khoản phải thu ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn nhất với giá trị gần 18.039,8 tỷ đồng, tương đương 44% tổng tài sản. Bên cạnh đó, giá trị hàng tồn kho ở mức gần 9.169 tỷ đồng, chiếm 22,3% tổng tài sản.

Ở phía nguồn vốn, tổng nợ phải trả của Coteccons tại cuối tháng 9/2026 ở mức hơn 31.051,8 tỷ đồng. Trong đó, khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn đạt gần 9.556,6 tỷ đồng, chiếm 30,8% tổng nợ phải trả. Tổng dư nợ vay và nợ thuê tài chính của doanh nghiệp ghi nhận 7.998,6 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 25,8% tổng nợ.