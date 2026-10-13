Chủ tịch Công ty Yến sào Khánh Hòa vinh dự diện kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại diện doanh nghiệp tiêu biểu chụp ảnh lưu niệm tại cuộc gặp mặt nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam, chiều 12/10, tại Hà Nội.

Chiều 12/10, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt 170 đại biểu doanh nghiệp tiêu biểu, đại diện cho các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp vừa và nhỏ, nhân kỷ niệm 22 năm "Ngày Doanh nhân Việt Nam".

Bà Trịnh Thị Hồng Vân, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Yến sào Khánh Hòa, vinh dự là đại diện doanh nghiệp nhà nước duy nhất của tỉnh Khánh Hòa tham dự buổi gặp mặt.

Bà Trịnh Thị Hồng Vân, Chủ tịch HĐTV Công ty Yến sào Khánh Hòa, vinh dự là đại diện doanh nghiệp nhà nước duy nhất của tỉnh Khánh Hòa tham dự buổi gặp mặt nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam 2026.

Dưới sự lãnh đạo của bà Trịnh Thị Hồng Vân, Công ty Yến sào Khánh Hòa chú trọng đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ, từng bước nâng cao chất lượng sản phẩm, đồng thời định hướng phát triển gắn với kinh tế xanh, kinh tế số và kinh tế tuần hoàn. Doanh nghiệp cũng chú trọng kết hợp hoạt động khai thác với bảo tồn bền vững quần thể chim yến đảo thiên nhiên, hướng tới hài hòa giữa phát triển sản xuất và bảo vệ tài nguyên.

Cùng với việc phát triển thương hiệu yến sào Khánh Hòa trên thị trường trong nước và quốc tế, công ty góp phần tạo việc làm, duy trì thu nhập ổn định cho hàng nghìn lao động, thực hiện các hoạt động an sinh xã hội và đóng góp vào ngân sách địa phương. Những nỗ lực này góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Khánh Hòa.

Toàn cảnh các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại diện doanh nghiệp tiêu biểu tham dự buổi gặp mặt nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam năm 2026.

Buổi gặp mặt là dịp ghi nhận những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân đối với sự phát triển đất nước; đồng thời thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với đội ngũ doanh nhân, khuyến khích doanh nghiệp phát huy tinh thần đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh và đóng góp tích cực cho nền kinh tế.