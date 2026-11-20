Ông Ngô Ngọc Vinh, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Điện Stanley Việt Nam, trò chuyện cùng các nữ công nhân

Làm việc ở Công ty TNHH Điện Stanley Việt Nam (xã Gia Lâm, Hà Nội), điều khiến chị Đoàn Phương Loan cũng như nhiều anh chị em công nhân tại đây yên tâm là những kiến nghị về công việc, chế độ và điều kiện làm việc được Công đoàn tiếp nhận, chuyển đến lãnh đạo doanh nghiệp. Chị nhận thấy các chính sách chăm lo ngày càng sát với đời sống, giúp công nhân có thêm động lực gắn bó với công việc.

Người đứng đầu Công đoàn công ty là ông Ngô Ngọc Vinh. Ông là 1 trong số 8 Chủ tịch Công đoàn cơ sở của Hà Nội và 101 gương mặt trên cả nước được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam biểu dương vì có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong đối thoại, thương lượng tập thể giai đoạn 2023-2025.

Chăm lo cho quyền lợi của lao động nữ

Công ty Stanley là một liên doanh giữa Việt Nam, Thái Lan và Nhật Bản với quy mô trên 2.500 đoàn viên công đoàn và người lao động. Trong môi trường doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, đặc biệt là doanh nghiệp Nhật Bản với yêu cầu cao về tính kỷ luật, hiệu quả sản xuất và sự ổn định nguồn nhân lực, công tác đối thoại và thương lượng tập thể có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp và người lao động.

Gắn bó với công ty từ năm 1997, ông Ngô Ngọc Vinh chia sẻ: "Tôi luôn tâm niệm rằng, muốn xây dựng một mối quan hệ lao động bền vững thì đối thoại phải dựa trên tinh thần thiện chí và tôn trọng lẫn nhau. Công đoàn không chỉ bảo vệ quyền lợi hợp pháp của công nhân, mà phải là cầu nối để người sử dụng lao động hiểu rằng, chăm lo tốt cho người lao động chính là giải pháp cốt lõi để nâng cao năng suất và giúp doanh nghiệp phát triển".

Ông Ngô Ngọc Vinh kiểm tra suất ăn của người lao động

Với quan điểm đó, trong giai đoạn 2023-2025, ông Vinh cùng Ban Chấp hành Công đoàn phối hợp với công ty rà soát, bổ sung các điều khoản có lợi cho người lao động trong thỏa ước lao động tập thể. Cứ 4 năm làm việc, người lao động được cộng thêm một ngày phép thâm niên. Người làm ca 2, ca 3 được hỗ trợ phụ cấp ở mức cao hơn 30% so với quy định pháp luật. Thỏa ước còn có các khoản trợ cấp sinh hoạt, đi lại, chống nóng và nuôi con dưới 3 tuổi.

Ở doanh nghiệp có khoảng 55% lao động nữ, khoản trợ cấp nuôi con dưới 3 tuổi có ý nghĩa thiết thực với những công nhân đang làm mẹ. Việc đưa khoản hỗ trợ này vào thỏa ước giúp người lao động có thêm một chế độ cụ thể để san sẻ chi phí chăm con trong những năm đầu đời.

Chăm lo từ bữa ăn đến đời sống sau ca làm, ông Vinh cùng Công đoàn còn thuyết phục ban lãnh đạo công ty đầu tư hơn 40 tỷ đồng xây dựng Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân và các thiết chế thể thao ngay tại doanh nghiệp. Người lao động có thể sử dụng thư viện, phòng máy tính, phòng tập yoga, zumba, bida, golf cùng 2 sân tennis, 1 sân bóng đá, 3 sân pickleball và hồ câu cá. Công đoàn cũng duy trì 3 căng tin đạt chuẩn xanh 5 sao với mức trợ giá 50%. Siêu thị Công đoàn cung cấp hơn 2.200 mặt hàng tiêu dùng thiết yếu, với giá thấp hơn thị trường từ 15% đến 25%.

Theo chị Nguyễn Thị Huế, công nhân công ty, sự tin cậy được vun đắp từ cách người đứng đầu Công đoàn lắng nghe và theo đuổi những kiến nghị của công nhân. "Không chỉ sâu sát, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của công nhân viên, người lao động, ông Vinh còn luôn trăn trở, tìm cách tốt nhất để bảo vệ quyền lợi và cải thiện đời sống cho anh chị em. Nhờ đó, đời sống vật chất và tinh thần của người lao động trong Công ty luôn được đảm bảo và nâng cao", chị Huế cho hay.

Ông Ngô Ngọc Vinh (bìa phải) trò chuyện cùng các nữ công nhân

4 nguyên tắc cốt lõi để mang lại quyền lợi cho người lao động tại công đoàn cơ sở

Với những Chủ tịch Công đoàn cơ sở như ông Ngô Ngọc Vinh, không chỉ làm việc bằng nhiệt tình mà họ còn là đại diện tiếng nói của đoàn viên và người lao động. Chia sẻ về kinh nghiệm đối thoại và thương lượng tập thể nhằm mang lại quyền lợi cho người lao động tại công đoàn cơ sở, tại Đại hội Công Việt Nam lần thứ XIV, ông Ngô Ngọc Vinh cho biết: Trong quá trình hoạt động, chúng tôi luôn xác định rõ quan điểm Công đoàn không đứng về phía riêng ai, mà luôn hướng tới lợi ích chung vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp và quyền lợi chính đáng của người lao động. Chính nhờ tư duy đồng hành đó, việc trao đổi giữa Công đoàn với Ban lãnh đạo công ty luôn diễn ra trên tinh thần hợp tác, xây dựng và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Trong quá trình đối thoại và thương lượng tập thể, Công đoàn cơ sở luôn kiên trì thực hiện theo 4 nguyên tắc cốt lõi:

Thứ nhất, đó là thông tin minh bạch.Công đoàn Công ty luôn chủ động nắm bắt đầy đủ thông tin từ người lao động, từ các bộ phận sản xuất cũng như từ Ban lãnh đạo công ty.Những kiến nghị liên quan đến tiền lương, phúc lợi, bữa ăn ca, môi trường làm việc hay thời gian làm thêm đều được tổng hợp đầy đủ, khách quan để trao đổi với doanh nghiệp.

Ngược lại, những khó khăn của doanh nghiệp về đơn hàng, chi phí sản xuất hay biến động thị trường cũng được công đoàn truyền tải minh bạch đến người lao động để cùng chia sẻ và đồng hành.

Thứ hai,làdựa trên cơ sở pháp luật. Mọi nội dung thương lượng đều được thực hiện trên cơ sở các văn bản pháp luật như Bộ luật Lao động, Luật An toàn vệ sinh lao động, Luật Việc làm, các nghị định, thông tư,… và các quy định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Thứ ba,là trao đổi thẳng thắn, xây dựng. Trong các cuộc đối thoại định kỳ hoặc khi phát sinh vấn đề, công đoàn luôn trao đổi trực tiếp, thẳng thắn với Ban lãnh đạo Công ty. Công đoàn và Ban lãnh đạo Công ty luôn duy trì "Talk trà" buổi sáng hàng ngày để trao đổi đề xuất cũng như nắm bắt tư tưởng của người lao động. Qua các buổi đàm thoại đó, không chỉ phản ánh khó khăn của người lao động, công đoàn còn chủ động đề xuất giải pháp để cùng công ty tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.Nhờ cách tiếp cận xây dựng này, Ban lãnh đạo công ty Nhật Bản luôn đánh giá cao sự chuyên nghiệp và trách nhiệm của tổ chức công đoàn Công ty.

Thứ tư,làlắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người lao động.Công đoàn luôn xác định người lao động là trung tâm của mọi hoạt động.Thông qua công tác đối thoại định kỳ và giám sát, khảo sát ý kiến người lao động trực tiếp tại phân xưởng, công đoàn thường xuyên lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên để kịp thời đề xuất các chính sách phù hợp.Một trong những kết quả nổi bật là công đoàn đã thuyết phục Ban lãnh đạo công ty đầu tư hơn 40 tỷ đồng xây dựng "Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân" cùng tổ hợp thiết chế văn hóa - thể thao hiện đại ngay tại công ty.

Ông Ngô Ngọc Vinh trao đổi tại Đại hội Công Việt Nam lần thứ XIV

Câu chuyện của ông Ngô Ngọc Vinh đặt ra một yêu cầu cụ thể đối với việc xây dựng đội ngũ Chủ tịch Công đoàn cơ sở. Ở doanh nghiệp, Chủ tịch Công đoàn cơ sở vừa là người lao động, vừa có trách nhiệm thay mặt tập thể nêu những vấn đề có thể khiến hai bên bất đồng. Họ không thể làm việc chỉ bằng sự nhiệt tình mà còn cần bản lĩnh để lên tiếng và kỹ năng đối thoại để tìm phương án doanh nghiệp có thể thực hiện. Bên cạnh đó, việc hiểu pháp luật giúp người đại diện xác định đâu là quyền lợi phải được bảo đảm, đâu là chế độ có thể thương lượng thêm.

"Thực tiễn cho thấy, khi công đoàn thực sự là cầu nối tin cậy giữa người lao động và doanh nghiệp thì không chỉ quyền lợi người lao động được nâng cao mà doanh nghiệp cũng ổn định nguồn nhân lực, tăng năng suất và phát triển bền vững. Trong thời gian tới, Công đoàn cơ sở chúng tôi sẽ tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng đối thoại và thương lượng tập thể để chăm lo tốt hơn cho đoàn viên và người lao động", ông Ngô Ngọc Vinh khẳng định.