Chủ tịch CNCTech được vinh danh vì những đóng góp cho an sinh xã hội

Tối 17/10, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Chương trình phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026 và gặp mặt, biểu dương các tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác an sinh xã hội giai đoạn 2024–2026, với chủ đề “Đại đoàn kết – Lan tỏa tình dân tộc, nghĩa đồng bào”.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng và các đại biểu dự chương trình.

Chương trình được tổ chức nhằm hưởng ứng phong trào “Vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động, đồng thời ghi nhận, tôn vinh những đóng góp thiết thực của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong công tác chăm lo người nghèo và thực hiện các hoạt động an sinh xã hội.

Tại chương trình, có 225 doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân được biểu dương vì có những đóng góp nổi bật trong các lĩnh vực như hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai; thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát; chăm lo người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và các nhóm yếu thế; thực hiện hoạt động đền ơn đáp nghĩa, hỗ trợ cộng đồng và các chương trình an sinh xã hội...

Trong số những tập thể, cá nhân được Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam vinh danh lần này, có doanh nhân Nguyễn Văn Hùng, nhà sáng lập, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn CNCTech vì những đóng góp tích cực cho công tác an sinh xã hội giai đoạn 2024-2026. Đây là sự ghi nhận ý nghĩa đối với hành trình phát triển doanh nghiệp gắn với trách nhiệm cộng đồng của doanh nhân Nguyễn Văn Hùng.

Trước đó, ngày 11/10/2026, ông Nguyễn Văn Hùng cũng vinh dự được Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tôn vinh danh hiệu “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu xuất sắc - Cúp Thánh Gióng” năm 2026.

Hai sự ghi nhận liên tiếp khẳng định dấu ấn của một doanh nhân không chỉ tiên phong trong phát triển công nghiệp, công nghệ mà còn tích cực đóng góp cho cộng đồng và xã hội.

Nhiều tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho chương trình an sinh xã hội giai đoạn 2024-2026 được vinh danh tại chương trình.

Khởi nghiệp năm 2008 từ một nhóm kỹ sư trẻ, ông Nguyễn Văn Hùng từng bước xây dựng CNCTech trở thành tập đoàn công nghiệp hoạt động trên ba trụ cột: Công nghệ sản xuất, Giải pháp công nghiệp và Dịch vụ logistics; đồng thời kiến tạo, mở rộng hệ sinh thái CNC theo định hướng công nghiệp xanh, thông minh và phát triển bền vững.

Xuyên suốt hành trình đó, ông luôn kiên định quan điểm: Thành công của doanh nghiệp phải gắn liền với sự phát triển của cộng đồng.

Từ định hướng của người sáng lập, CNCTech đã thành lập Ban An sinh, triển khai các hoạt động trách nhiệm xã hội tập trung vào ba lĩnh vực: Giáo dục, Y tế và Môi trường. Nhiều chương trình thiết thực được thực hiện như trao học bổng, hỗ trợ trường học, phát triển chương trình tiếng Anh cộng đồng “Key to Future”, hỗ trợ trang thiết bị y tế, xây dựng nhà Đại đoàn kết, làm đường, giúp đỡ người dân có hoàn cảnh khó khăn và đồng bào chịu ảnh hưởng bởi thiên tai.

Đối với ông Nguyễn Văn Hùng, trách nhiệm xã hội không chỉ thể hiện qua những hoạt động thiện nguyện, mà còn nằm trong chính chiến lược phát triển doanh nghiệp: tạo việc làm, phát triển nguồn nhân lực, thúc đẩy công nghiệp Việt Nam và kiến tạo những giá trị bền vững cho xã hội.

Bà Nguyễn Thị Hồng - Phó Chủ tịch Quốc hội và ông Nguyễn Phi Long - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trao biểu trưng biểu dương ông Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch CNCTech.

Bên cạnh vai trò dẫn dắt hệ sinh thái CNC, ông Nguyễn Văn Hùng còn tích cực tham gia phát triển cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân tại địa phương và trên cả nước.

Ông hiện là Chủ tịch Liên đoàn Doanh nghiệp tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2026-2030, Phó Chủ tịch Hiệp hội Các tổ chức dịch vụ phát triển kinh doanh Việt Nam (VABSO), và trước đây là Chủ tịch Câu lạc bộ Đầu tư và Khởi nghiệp Doanh nhân trẻ Việt Nam.

Ông cùng ban lãnh đạo các tổ chức, hiệp hội đã thúc đẩy tinh thần trách nhiệm xã hội trong cộng đồng doanh nhân, triển khai nhiều chương trình tại vùng khó khăn, biên giới và địa bàn chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh.

Sự ghi nhận của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cùng danh hiệu Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu xuất sắc 2026, là dấu mốc ý nghĩa khi CNCTech chuẩn bị kỷ niệm 18 năm thành lập (29/10/2008 – 29/10/2026). Đây không chỉ là niềm tự hào của cá nhân doanh nhân Nguyễn Văn Hùng mà còn là động lực để tập thể CNC tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, đồng hành cùng cộng đồng, đóng góp vào sự phát triển thịnh vượng và bền vững của đất nước.