Ông Nguyễn Trung Chính - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Công nghệ CMC. Ảnh: CMC.

Ông Nguyễn Trung Chính - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Công nghệ CMC đã mua vào 219.800 cổ phiếu CMG trong tổng số một triệu cổ phiếu đăng ký, tương đương tỷ lệ hoàn thành khoảng 20%. Giao dịch được thực hiện theo phương thức khớp lệnh trong khoảng thời gian từ ngày 20/10 đến ngày 17/11/2026.

Như vậy, còn hơn 780.000 cổ phiếu CMG chưa được mua theo kế hoạch. Trong báo cáo gửi cơ quan quản lý, nguyên nhân không hoàn tất giao dịch là do thị trường không thuận lợi.

Sau giao dịch này, lượng cổ phiếu CMG do ông Chính nắm giữ tăng từ 2,75 triệu lên gần 3 triệu đơn vị, tương đương 1,275% vốn điều lệ CMC.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu CMG đang về vùng đáy 5 năm sau chuỗi giảm kể từ đỉnh hơn 57.000 đồng/cổ phiếu hồi giữa năm 2024. Kết phiên 18/11, mã này tiếp tục giảm 2,6%, xuống còn 16.850 đồng/cổ phiếu. Thị giá thấp hơn khoảng 70% so với mức đỉnh 2024, vốn hoá lùi về khoảng 3.924 tỷ đồng.

Diễn biến giá cổ phiếu CMG trong những năm gần đây.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm tài chính 2026 (từ ngày 1/7 đến 30/9/2026), doanh thu thuần đạt hơn 2.579 tỷ đồng, tăng 6,6% so với cùng kỳ năm trước (YoY). Lợi nhuận trước thuế đạt 142,5 tỷ đồng, tăng 1,4% YoY.

Lũy kế 6 tháng đầu năm tài chính 2026, CMC đạt 4.902 tỷ đồng doanh thu thuần và 264 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, lần lượt hoàn thành 43% kế hoạch doanh thu (11.403 tỷ đồng) và 41,5% mục tiêu lợi nhuận (634 tỷ đồng).