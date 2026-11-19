Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Công nghệ CMC (HOSE: CMG), ông Nguyễn Trung Chính, vừa công bố kết quả giao dịch cổ phiếu CMG. Theo đó, dù đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu, ông Chính chỉ thực hiện thành công 219.800 cổ phiếu, tương đương 22% khối lượng đăng ký. Giao dịch được thực hiện theo phương thức khớp lệnh trong khoảng thời gian từ ngày 20/10 đến 17/11.

Với mức giá giao dịch bình quân khoảng 10.000 đồng/cổ phiếu, số tiền được vị chủ tịch chi cho thương vụ ước đạt khoảng 2,198 tỷ đồng, thấp hơn đáng kể so với mục tiêu dự kiến chi là 10 tỷ đồng như thông tin trước đó. Lý giải về việc không hoàn tất giao dịch, Chủ tịch CMC cho biết diễn biến thị trường không thuận lợi khiến ông không thể mua đủ lượng cổ phiếu như kế hoạch.

Như vậy, sau giao dịch trên, ông Nguyễn Trung Chính đã nâng tỷ lệ sở hữu vốn tại doanh nghiệp từ mức 1,181% lên 1,275%, tương ứng với việc nắm giữ trên 2,9 triệu cổ phiếu.

Ảnh minh hoạ

Hiện tại, cơ cấu cổ đông tại CMC khá cô đặc. Nhóm cổ đông tổ chức đang nắm giữ tỷ lệ áp đảo với khoảng 61,4% vốn điều lệ. Đáng chú ý, Samsung SDS, công ty thành viên của Tập đoàn Samsung (Hàn Quốc) chuyên về giải pháp IT và logistics, đang là cổ đông lớn nhất của CMG với tỷ lệ sở hữu lên tới 29,77%, đồng thời có cử đại diện tham gia HĐQT và Ban Kiểm soát.

Công ty TNHH Đầu tư MVI sở hữu khoảng 13,5% cổ phần, chủ yếu với vai trò nhà đầu tư tài chính. Nhóm cổ đông tổ chức khác nắm giữ khoảng 18,2% vốn. Phần vốn còn lại, tương đương 38,6%, thuộc về các cổ đông khác.

Theo xu hướng điều chỉnh của nhóm cổ phiếu công nghệ, thị giá cổ phiếu CMG cũng rơi vào tình trạng giảm mạnh. Kể từ đầu năm đến nay, CMG đã giảm trên 49% và giảm gần 17% chỉ trong một tháng qua bất chấp kết quả doanh thu, lợi nhuận quý vừa qua vẫn ghi nhận tăng trưởng.

Đáng chú ý, giao dịch mua vào của Chủ tịch Nguyễn Trung Chính với khối lượng thấp hơn nhiều so với đăng ký chưa tạo được lực đỡ đáng kể cho thị giá, cũng như cải thiện tâm lý nhà đầu tư. Thời gian qua tại CMG dù cổ phiếu đi xuống nhưng có thể thấy hoạt động mua vào của lãnh đạo và người nội bộ CMC vẫn tương đối hạn chế, chưa ghi nhận những giao dịch có quy mô lớn.

Kết thúc phiên giao dịch trưa ngày 19/11, cổ phiếu này giảm 2,67% còn 16.350 đồng/cp.

Chủ tịch Nguyễn Trung Chính gắn bó với CMC từ những ngày đầu thành lập. Dưới sự dẫn dắt của ông, Tập đoàn qua nhiều giai đoạn phát triển của ngành công nghệ thông tin và chuyển đổi số, mở rộng quy mô, phát triển năng lực công nghệ, tăng cường hiện diện trên thị trường quốc tế.

Nhiều công ty chứng khoán đang điều chỉnh giảm định giá với CMG. Đơn cử như chứng khoán Yuanta đã giảm mục tiêu định giá của CMG tới 35% xuống còn 15.000 đồng/cp. Công ty này lý giải, CMG sẽ phải đối mặt với rủi ro đầm phán chính sách giá điện phía EVN dành cho các trung tâm dữ liệu của CMC; sự thu hẹp biên lợi nhuận hợp nhất khi mảng trung tâm dữ liệu gặp bất lợi; mảng giáo dục chưa có lợi nhuận dương hay sự cạnh tranh gay gắt ở mảng dịch vụ công nghệ thông tin.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất mới công bố, quý 2 năm tài chính 2026 (1/4/2025 – 31/3/2026), doanh nghiệp ghi nhận doanh thu đạt trên 2,6 ngàn tỷ đồng trong quý, tăng 6,6% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế tăng 1,4% so với cùng kỳ đạt 117 tỷ đồng.

Luỹ kế 2 quý đầu năm của năm tài chính 2026, doanh nghiệp đạt 4,9 nghìn tỷ đồng doanh thu, tăng 5,9% so với cùng kỳ 2025, hoàn thành 43% kế hoạch năm. Dù vậy lợi nhuận sau thuế bán niên đạt 219 tỷ đồng, giảm 5,8% so với cùng kỳ và đạt 41% kế hoạch cả năm.