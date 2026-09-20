Chủ tịch CLB PSG bị điều tra

Theo L'Équipe, Văn phòng Công tố Paris đã mở cuộc điều tra sơ bộ đối với Nasser al-Khelaifi về nghi vấn nhận lợi ích bất hợp pháp trong quá trình thực hiện chức trách. Cuộc điều tra được mở sau khi tổ chức chống tham nhũng Anticor gửi báo cáo tới cơ quan công tố vào ngày 3/3/2026.

Các cuộc điều tra đã được giao cho Brigade financiere anticorruption (BFAC), đơn vị chuyên trách chống tham nhũng tài chính. Văn phòng Công tố Paris chưa đưa ra bình luận về vụ việc khi được yêu cầu phản hồi.

Nghi vấn liên quan đến bản quyền truyền hình Ligue 1

Vụ việc tập trung vào vai trò của Nasser al-Khelaifi trong các cuộc đàm phán bản quyền truyền hình Ligue 1 năm 2024.

Chủ tịch Paris Saint-Germain, Nasser al-Khelaifi. Ảnh: Aurelien Morissard/AP

Thời điểm đó, ông Al-Khelaïfi đồng thời giữ nhiều vị trí: Chủ tịch PSG, Chủ tịch beIN Media Group và thành viên Hội đồng quản trị Liên đoàn Bóng đá chuyên nghiệp Pháp (LFP).

Anticor đặt câu hỏi liệu việc ông cùng lúc đảm nhiệm những vai trò trên có tạo ra xung đột lợi ích trong quá trình phân bổ bản quyền truyền hình Ligue 1 hay không. Tổ chức này nghi ngờ vị trí của Al-Khelaïfi tại LFP có thể cho phép ông tác động đến những quyết định liên quan đến beIN Sports.

Sau quá trình đàm phán, beIN Sports giành được quyền phát sóng một trận Ligue 1 mỗi vòng đấu trong chu kỳ bản quyền 2024-2029. DAZN cũng giành được một phần bản quyền truyền hình trong nước của giải đấu.

Việc mở cuộc điều tra sơ bộ không đồng nghĩa Nasser al-Khelaifi đã bị kết luận phạm tội. Các nhà điều tra tài chính Pháp sẽ xem xét những cáo buộc, tài liệu và hoàn cảnh liên quan đến quá trình đàm phán bản quyền truyền hình năm 2024 trước khi xác định có cần tiến hành các bước tố tụng tiếp theo hay không.

Phía Al-Khelaifi đã bác bỏ các cáo buộc. Những người thân cận với Chủ tịch PSG trước đó cũng mô tả đơn khiếu nại của Anticor là “vô lý” và phản bác những tuyên bố nhằm vào ông.

Cuộc điều tra diễn ra trong bối cảnh bóng đá Pháp đang trải qua những thay đổi về quản trị, trong khi Ligue 1 có thể sớm chuẩn bị cho đợt đấu thầu bản quyền truyền thông giai đoạn 2029-2034.