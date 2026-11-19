Mới đây, CLB Công an TP.HCM đã tạo nên bất ngờ khi đánh bại Buriram United với tỷ số 1-0 tại lượt trận thứ hai bảng A Cúp các CLB Đông Nam Á 2026-2027, diễn ra trên sân Bình Dương. Bàn thắng duy nhất của Nguyễn Thái Quốc Cường ở phút 88 giúp đội bóng của HLV Arthur Diles giành trọn 3 điểm trước nhà đương kim vô địch giải đấu.

CLB Công an TP.HCM (áo đỏ) bất ngờ đánh bại Buriram tại Cúp các CLB Đông Nam Á 2026-2027 (Ảnh: M.A).

Đây là một trong những bất ngờ lớn nhất của giải đấu bởi Buriram United đang là một trong những đội bóng mạnh nhất Đông Nam Á, sở hữu dàn cầu thủ chất lượng và thành tích vượt trội tại giải quốc nội Thái Lan.

Sau trận thua này, Chủ tịch Buriram United, ông Newin Chidchob, đã lên tiếng xin lỗi người hâm mộ: “Chúng ta phải chấp nhận kết quả ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ. Xin lỗi vì đã khiến mọi người thất vọng. Chúng ta cần nỗ lực để vượt qua khó khăn này”.

Buriram United đã có 12 lần vô địch Thai League liên tiếp, đồng thời sở hữu nhiều danh hiệu khác ở giải quốc nội. Không chỉ thành công tại Thái Lan, Buriram United còn là nhà vô địch Cúp các CLB Đông Nam Á trong hai mùa giải liên tiếp (2024-2025 và 2025-2026).

Với vị thế đó, đội bóng của Chủ tịch Newin Chidchob được đánh giá là một trong những ứng viên hàng đầu cho chức vô địch Cúp các CLB Đông Nam Á mùa này. Tuy nhiên, hành trình bảo vệ danh hiệu của Buriram United đang diễn ra không thuận lợi.

Ở trận mở màn vòng bảng, đại diện Thái Lan bị Borneo FC của Indonesia cầm hòa 0-0 ngay trên sân nhà. Đến lượt trận thứ hai, Buriram United tiếp tục nhận thất bại 0-1 trước Công an TP.HCM. Sau hai lượt trận, nhà đương kim vô địch mới giành được 1 điểm, chưa ghi bàn thắng nào và tạm đứng thứ sáu tại bảng A.

Trong khi đó, chiến thắng trước Buriram United giúp Công an TP.HCM nâng tổng điểm lên 4 và vươn lên vị trí thứ hai bảng đấu. Kết quả này cho thấy sự khác biệt trong khởi đầu của hai đội, đồng thời khiến Buriram United phải đối diện với sức ép trong cuộc đua giành vé đi tiếp.

Buriram United (áo xanh) vẫn chưa có chiến thắng nào tại Cúp các CLB Đông Nam Á 2026-2027.

Không chỉ Chủ tịch Newin Chidchob, HLV Raul Caneda của Buriram United cũng bày tỏ sự tiếc nuối về thất bại trước Công an TP.HCM. “Chúng tôi tạo ra nhiều cơ hội, nhưng có những diễn biến ngoài mong đợi khiến đội đánh mất những cơ hội đó. Vấn đề là chúng tôi đã cố gắng nhưng không thực hiện được điều mình muốn. Không tận dụng tốt cơ hội thì phải nhận thất bại”, HLV Raul Caneda chia sẻ.

Theo nhà cầm quân này, Buriram United có những thời điểm kiểm soát được thế trận và tạo sức ép lên hàng phòng ngự đối phương. Tuy nhiên, khả năng xử lý ở những tình huống quyết định không đạt hiệu quả như mong muốn, khiến đại diện Thái Lan không thể chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng.

Bên cạnh việc chỉ ra hạn chế của đội nhà, HLV Raul Caneda cũng dành lời khen cho tinh thần thi đấu của Công an TP.HCM và thừa nhận chiến thắng của đại diện Việt Nam là xứng đáng. “Các cầu thủ CLB Công an TP.HCM rất nhiệt huyết, thi đấu ấn tượng và kết quả họ đạt được là xứng đáng. Trong hiệp một, chúng tôi kiểm soát bóng và tạo ra nhiều cơ hội, nhưng không thực hiện tốt các pha bóng trong vòng cấm đối phương”, ông Caneda nhận định.