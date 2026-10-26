Chủ tịch Chery xin lỗi về sự cố Omoda 5 rơi trục tại Malaysia

Cụ thể, tại Hội nghị Xe thông minh kết nối thế giới (WICV) 2026 diễn ra mới đây Bắc Kinh (Trung Quốc), ông Yin Tongyue, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Chery đã thừa nhận những vấn đề liên quan đến sự cố của mẫu SUV Omoda 5 tại Malaysia, đồng thời gửi lời xin lỗi tới Bộ trưởng Bộ Đầu tư, Thương mại và Công nghiệp Malaysia.

Người đứng đầu Chery cũng đồng thời kêu gọi các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc cần tiếp cận việc mở rộng ra nước ngoài với thái độ khiêm tốn và cam kết lâu dài.

Chủ tịch Chery, ông Yin Tongyue, giải đáp những lo ngại về chất lượng liên quan đến động cơ Omoda 5 tại Malaysia trong khuôn khổ triển lãm WICV ở Bắc Kinh. Nguồn ảnh: Sohu

“Chúng tôi không ra nước ngoài để thu lợi nhuận nhanh chóng, mà để gây dựng nền tảng và phát triển các thị trường này lâu dài”, trang Sohu dẫn lời người đứng đầu hãng xe Trung Quốc, trong đó nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tôn trọng luật pháp, quy định và thông lệ kinh doanh địa phương khi thâm nhập thị trường nước ngoài.

Dừng đăng ký xe Omoda 5 tại Malaysia

Trước đó, vào ngày 6/10, một chiếc Omoda 5 đã gặp sự cố nghiêm trọng khi bị rơi toàn bộ trục sau khi đang di chuyển tại Johor Bahru, Malaysia. Sau khi sự việc xảy ra, ngày 11/10, Cục Giao thông đường bộ Malaysia (JPJ) đã quyết định tạm dừng cấp giấy chứng nhận kiểu loại (VTA) đối với mẫu xe gầm cao cỡ B này để phục vụ công tác điều tra kỹ thuật.

Trang Car News China cho biết, JPJ yêu cầu Chery Auto Malaysia xác định toàn bộ xe có nguy cơ gặp lỗi dựa trên mã phụ tùng, lô sản xuất, số khung (VIN) và các thông số kỹ thuật liên quan.

Cơ quan này cũng tiến hành kiểm tra kỹ thuật dây chuyền sản xuất, lắp ráp Omoda 5 và các linh kiện liên quan đến trục xe. Nội dung kiểm tra bao gồm hệ thống kiểm soát chất lượng, quy trình kiểm tra mối hàn, tiêu chuẩn an toàn của linh kiện và thực hành sản xuất tốt (GMP).

Omoda 5 bị dừng cấp đăng ký và yêu cầu triệu hồi tại Malaysia sau sự cố rơi trục nguy hiểm. Ảnh: Panggil Aku Naz

JPJ cũng cho biết quyết định dừng cấp VTA sẽ chỉ được dỡ bỏ sau khi hoàn tất các biện pháp khắc phục, phòng ngừa rủi ro, đồng thời xác nhận về mặt kỹ thuật rằng toàn bộ những rủi ro liên quan đến an toàn đã được xử lý thỏa đáng.

Không chỉ vậy, JPJ dự kiến cũng sẽ tiến hành thanh tra kỹ thuật toàn bộ dây chuyền sản xuất, lắp ráp Omoda 5 tại nước này; bên cạnh các nhà cung cấp linh kiện, phụ tùng thuộc hệ thống treo sau của mẫu xe.

Quá trình kiểm định sẽ đánh giá việc tuân thủ Thực hành sản xuất tốt (GMP), hệ thống kiểm soát chất lượng, quy trình kiểm tra mối hàn và tiêu chuẩn an toàn của các linh kiện được sử dụng.

Triệu hồi gần 9.000 xe Omoda 5 tại Malaysia

Sau quyết định của JPJ liên quan đến việc dừng cấp VTA, yêu cầu triệu hồi và tiến hành đợt điều tra, Chery Auto Malaysia cũng đã chính thức công bố đợt triệu hồi đối với 8.878 chiếc Omoda 5thuộc hai phiên bản C và H nằm trong diện bị ảnh hưởng.

Chery Auto Malaysia cho biết, tất cả các xe thuộc diện triệu hồi đều sẽ được kiểm tra và thay thế linh kiện miễn phí tại bất kỳ trung tâm dịch vụ ủy quyền nào của Chery tại Malaysia.

Hiện trường chiếc xe Omoda 5 bị gãy trục tại Malaysia. Ảnh: Carnewschina

Hãng xe Trung Quốc cũng khẳng định đang nỗ lực đẩy nhanh quá trình vận chuyển linh kiện, phụ tùng thay thế. Lô hàng đầu tiên đã được xuất đi và sẽ được bàn giao đến các trung tâm dịch vụ theo từng giai đoạn.

Trước đợt triệu hồi này, mẫu xe Omoda 5 cũng đã từng bị đưa vào một chiến dịch triệu hồi khác vào năm 2024 liên quan đến 600 chiếc sau sự cố hỏng trục sau.

Nguyên nhân dẫn đến sự cố rơi trục sau của Omoda 5, hãng xe giải thích là do đầu hàn của máy hàn tự động bị lệch chuẩn, làm ảnh hưởng đến linh kiện của 60 chiếc xe được sản xuất vào ngày 15/8/2023.

Trong khi đó, lỗi dẫn đến sự cố mới nhất cũng của mẫu xe gầm cao cỡ B này được cho là robot mới chỉ hàn điểm để tạm thời cố định trục sau nhưng được xuất xưởng, trong khi quy trình phải có thêm công đoạn hàn liền.

Vụ việc mới nhất đã làm dấy lên nghi ngờ về chất lượng linh kiện, sự giám sát của nhà cung cấp và các khâu kiểm tra an toàn xe. Nguyên nhân của vụ việc hồi tháng 10 vẫn đang được điều tra.

Theo trang Car News China, hiện chưa có thông tin chi tiết về mối liên hệ giữa hai đợt triệu hồi Omoda 5 tại Malaysia vào năm 2024 và năm 2026.

Omoda 5 tại thị trường Malaysia là mẫu xe Omoda C5 phân phối chính hãng tại Việt Nam. Chery Auto Malaysia cho biết mẫu xe trong diện triệu hồi hiện đã không còn sản xuất và chuyển thành Omoda O5 mới.