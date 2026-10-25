Chủ tịch Chery xin lỗi về sự cố ô tô rụng cầu sau tại Malaysia

Ông Yin Tongyue, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc của Chery, chính thức xin lỗi về những lo ngại liên quan đến chất lượng xe tại Malaysia. Lời xin lỗi được đưa ra sau khi một chiếc Chery Omoda 5 gặp sự cố hỏng cụm trục sau, dẫn đến cuộc điều tra của cơ quan quản lý và đợt thu hồi 8.878 xe.

Phát biểu tại Hội nghị Xe thông minh kết nối thế giới (WICV) diễn ra vào ngày 21/10, ông Yin thừa nhận những lo ngại từ phía người tiêu dùng và đã gửi lời xin lỗi đến Bộ trưởng Đầu tư, Thương mại và Công nghiệp Malaysia.

Ông nhấn mạnh rằng các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc cần tiếp cận việc mở rộng ra nước ngoài với thái độ khiêm tốn và cam kết lâu dài. “Chúng tôi không ra nước ngoài để thu lợi nhuận nhanh chóng, mà để xây dựng nền tảng và phát triển các thị trường này một cách bền vững”, ông nói.

Sự cố xảy ra vào ngày 6/10 tại Johor Bahru, khi cụm hệ thống treo sau và bánh xe bị tách rời khỏi thân xe, buộc Cục Giao thông Đường bộ Malaysia (JPJ) phải can thiệp.

Đến ngày 11/10, JPJ đã tạm thời đình chỉ Giấy phép phê duyệt kiểu loại xe (VTA) cho Omoda 5, đồng thời ngừng đăng ký xe mới trong thời gian điều tra và đánh giá các rủi ro an toàn tiềm ẩn.

JPJ đã yêu cầu Chery Malaysia xác định các xe có khả năng bị ảnh hưởng thông qua số hiệu phụ tùng, lô sản xuất và số nhận dạng xe (VIN). Cuộc kiểm toán kỹ thuật của JPJ sẽ kiểm tra quy trình sản xuất, lắp ráp, hệ thống kiểm soát chất lượng và các nhà cung cấp linh kiện liên quan.

Thông báo thu hồi được phát đi vào ngày 14/10, bao gồm 8.878 xe Omoda 5 phiên bản C và H. Số lượng này chỉ phản ánh các xe nằm trong diện thu hồi, không phải số lượng xe đã xác nhận có trục sau bị lỗi.

Chủ sở hữu có thể kiểm tra số nhận dạng xe (VIN) của mình thông qua thông báo thu hồi từ Chery Malaysia. Công ty cam kết sẽ kiểm tra các xe bị ảnh hưởng và thay thế linh kiện liên quan miễn phí nếu cần thiết.

Vào tháng 9/2025, Chery đã thay thế mẫu Omoda 5 chạy xăng đời đầu tại Malaysia bằng mẫu Chery O5, sử dụng hệ thống treo sau đa liên kết, khác với hệ thống treo thanh xoắn của Omoda 5 đời đầu. Hiện tại, thông tin cho thấy mẫu O5 mới không gặp phải vấn đề tương tự về hệ thống treo.

Vụ việc này diễn ra sau một chiến dịch thu hồi riêng biệt vào năm 2024 liên quan đến 600 xe Omoda 5 do sự cố hỏng trục sau. Chery cho rằng vấn đề trước đó là do lỗi hiệu chuẩn thiết bị của nhà cung cấp linh kiện.

Công ty đã xem xét mối liên hệ giữa đợt thu hồi hiện tại và chiến dịch kiểm tra năm 2024, khẳng định rằng hai vụ việc này khác nhau về phạm vi và không cùng nguyên nhân.

Sự cố mới nhất đã làm dấy lên sự chú ý hơn nữa về chất lượng linh kiện, giám sát của nhà cung cấp và các quy trình kiểm tra an toàn xe. Nguyên nhân của vụ việc hồi tháng 10 vẫn đang được điều tra và không nên bị nhầm lẫn với vấn đề hiệu chuẩn của nhà cung cấp được nêu ra vào năm 2024.