Tại Hội nghị Xe kết nối thông minh thế giới (WICV), Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Chery – ông Doãn Đồng Dược (Yin Tongyue) – đã chính thức đưa ra lời xin lỗi công khai liên quan đến các lo ngại về chất lượng dòng xe Chery Omoda 5 tại Malaysia.

Động thái này diễn ra sau sự cố nghiêm trọng khi một chiếc Omoda 5 bị gãy rời toàn bộ cụm trục và bánh sau khi đang lưu thông tại Johor Bahru, dẫn đến lệnh can thiệp từ cơ quan quản lý và chiến dịch triệu hồi quy mô lớn đối với 8.878 xe.

Chủ tịch Chery xin lỗi sau sự cố Omoda 5 gãy trục bánh sau tại Malaysia.

Ông Doãn Đồng Dược cho biết đã trực tiếp xin lỗi Bộ trưởng Bộ Đầu tư, Thương mại và Công nghiệp Malaysia, đồng thời gửi lời cảnh báo tới các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc về chiến lược vươn ra thị trường quốc tế: "Chúng ta ra nước ngoài không phải để kiếm lợi nhuận nhanh chóng, mà là để cắm rễ và canh tác lâu dài tại các thị trường này. Điều cốt lõi là phải tôn trọng pháp luật, quy định và văn hóa kinh doanh địa phương."

Ngay sau sự cố, Cục Giao thông Đường bộ Malaysia (JPJ) đã lập tức đình chỉ Giấy chứng nhận phê duyệt kiểu loại xe (VTA) đối với Omoda 5, tạm dừng việc đăng ký xe mới để tiến hành kiểm toán kỹ thuật toàn bộ quy trình lắp ráp, hệ thống kiểm soát chất lượng, mối hàn và nhà cung cấp linh kiện.

Ngay sau sự cố, Cục Giao thông Đường bộ Malaysia (JPJ) đã lập tức đình chỉ Giấy chứng nhận phê duyệt kiểu loại xe (VTA) đối với Omoda 5.

Song song đó, Chery Malaysia đã phát động chiến dịch triệu hồi 8.878 chiếc Omoda 5 (biến thể C và H) để kiểm tra và thay thế miễn phí linh kiện bị ảnh hưởng. Đây là đợt triệu hồi thứ hai của dòng xe này tại Malaysia, nối tiếp chiến dịch triệu hồi 600 xe vào năm 2024 (khi đó nguyên nhân được xác định do lỗi hiệu chuẩn thiết bị từ nhà cung cấp).

Nhằm khắc phục triệt để vấn đề, Chery đã chuyển đổi dòng xe này tại Malaysia sang phiên bản nâng cấp Chery O5, thay thế hoàn toàn cấu trúc dầm xoắn (torsion-beam) ở trục sau bằng hệ thống treo đa điểm (multi-link).

Chery Malaysia đã phát động chiến dịch triệu hồi 8.878 chiếc Omoda 5 (biến thể C và H) để kiểm tra và thay thế miễn phí linh kiện bị ảnh hưởng.

Sự cố kỹ thuật tại Malaysia đang tạo ra những gợn sóng không nhỏ đối với chiến lược thâm nhập các thị trường trọng điểm của Omoda (thương hiệu con thuộc Chery), đặc biệt là tại Châu Âu và Việt Nam.

Tính đến hiện tại, mẫu xe Omoda 5 (Omoda C5) cùng với mẫu xe chia sẻ chung nền tảng - Chery Tiggo 5X - đã gặp phải hàng loạt sự cố :

Tháng 2/2024: Omoda 5 bị triệu hồi tại Úc với số lượng gần 6.000 xe do nguy cơ rò rỉ dầu phanh, làm tăng nguy cơ mất phanh.

Tháng 4/2024: Đợt triệu hồi 600 xe Omoda 5 tại Malaysia sau vụ việc một chiếc xe gãy đôi trục sau khi đang di chuyển trên đường bằng phẳng. Cũng trong thời gian này, một facebooker người Malaysia tố chiếc Omoda C5 của một đột ngột mất phanh khi đi trên cao tốc

Tháng 5/2024: Đợt triệu hồi 420 xe Omoda 5 tại Indonesia do ảnh hưởng từ lỗi mối hàn trục sau tại thị trường Malaysia trước đó.

Tháng 5/2024: Đợt triệu hồi 90 xe Cherry Tiggo 5X tại Philippines do lỗi mối hàn trục sau đối với mẫu xe sử dụng chung nền tảng khung gầm với Omoda 5.

Tháng 10/2026: Đợt triệu hồi thứ hai với Omoda 5 tại Malaysia, ảnh hưởng đến gần 9.000 xe, ngay sau vụ việc một chiếc xe bị gãy rời trục sau giữa đường.