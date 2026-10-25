Chủ tịch Chery lên tiếng về sự cố xe Omoda gãy trục sau

Hình ảnh chiếc Omoda 5 (hay Omoda C5) gãy trục sau tại Malaysia. Ảnh: Panggil Aku Naz.

Ông Yin Tongyue, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Chery, đã lên tiếng xin lỗi về những lo ngại liên quan đến chất lượng xe tại Malaysia, sau khi một chiếc Chery Omoda 5 gặp sự cố nghiêm trọng ở hệ thống treo sau.

Phát biểu tại Hội nghị Xe thông minh kết nối thế giới (WICV) ngày 21/10, ông Yin thừa nhận những lo ngại về chất lượng sản phẩm và cho biết đã trực tiếp gửi lời xin lỗi đến Bộ trưởng Đầu tư, Thương mại và Công nghiệp Malaysia.

Lãnh đạo Chery cũng kêu gọi các nhà sản xuất ôtô Trung Quốc cần có thái độ khiêm tốn và cam kết phát triển lâu dài khi mở rộng hoạt động kinh doanh ra thị trường quốc tế.

"Chúng tôi không ra nước ngoài để tìm kiếm lợi nhuận nhanh chóng, mà muốn xây dựng nền tảng và phát triển bền vững tại những thị trường này", ông Yin chia sẻ, theo Sohu được tờ CarnewsChina trích dẫn.

Ông Yin Tongyue, chủ tịch tập đoàn Chery. Ảnh: Chery.

Chủ tịch Chery đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tôn trọng pháp luật, các quy định và tập quán kinh doanh tại mỗi quốc gia khi các thương hiệu Trung Quốc mở rộng sự hiện diện.

Sự cố xảy ra ngày 6/10 tại Johor Bahru, Malaysia, khi cụm hệ thống treo sau cùng bánh xe bất ngờ tách khỏi thân một chiếc Chery Omoda 5.

Vụ việc nhanh chóng thu hút sự chú ý của cơ quan chức năng Malaysia do những lo ngại về chất lượng linh kiện và mức độ an toàn của mẫu xe gầm cao Trung Quốc.

Đến ngày 11/10, Cục Giao thông Đường bộ Malaysia (JPJ) quyết định tạm đình chỉ phê duyệt kiểu loại phương tiện (VTA) đối với Omoda 5, qua đó ngừng cấp đăng ký mới cho mẫu xe này trong thời gian điều tra.

Động thái được đưa ra nhằm xác định nguyên nhân sự cố và đánh giá những rủi ro an toàn có thể xảy ra trên các phương tiện đang lưu hành.

JPJ cũng yêu cầu Chery Malaysia xác định những ôtô có khả năng bị ảnh hưởng dựa trên mã linh kiện, lô sản xuất và số nhận dạng phương tiện (VIN).

Quá trình kiểm tra kỹ thuật của JPJ bao gồm quy trình sản xuất, lắp ráp, hệ thống kiểm soát chất lượng, công đoạn kiểm tra mối hàn và các nhà cung cấp linh kiện liên quan đến trục sau.

Theo thông báo của cơ quan này, việc tạm đình chỉ phê duyệt kiểu loại sẽ gắn với quá trình điều tra, đồng thời phụ thuộc vào việc triển khai các biện pháp khắc phục và phòng ngừa phù hợp.

Nguyên nhân chính thức của vụ việc vẫn đang được điều tra. Vì vậy chưa thể kết luận sự cố mới có liên quan đến vấn đề hiệu chỉnh thiết bị từng được xác định trong đợt triệu hồi năm 2024.