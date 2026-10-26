Chủ tịch Chery chính thức xin lỗi sau sự cố xe Omoda 5 bị rơi trục tại Malaysia

Chủ tịch Chery lên tiếng xin lỗi

Tại Hội nghị Xe thông minh kết nối thế giới (WICV) 2026 diễn ra ngày 21/10 ở Bắc Kinh (Trung Quốc), ông Yin Tongyue, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Chery đã thừa nhận những vấn đề liên quan đến sự cố của mẫu SUV Omoda 5 tại Malaysia, đồng thời gửi lời xin lỗi tới Bộ trưởng Bộ Đầu tư, Thương mại và Công nghiệp Malaysia.

Car News China dẫn theo trang tin Sohu cho biết, ông Yin Tongyue kêu gọi các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc tiếp cận chiến lược mở rộng ra thị trường quốc tế với thái độ khiêm tốn và cam kết phát triển lâu dài.

Đồng thời, Chủ tịch Chery cho biết uôn đề cao việc tôn trọng pháp luật, quy định và tập quán kinh doanh của từng quốc gia khi doanh nghiệp Trung Quốc mở rộng hoạt động ra nước ngoài.

“Chúng tôi vươn ra nước ngoài không phải để tìm kiếm lợi nhuận nhanh chóng, mà để đặt nền móng và phát triển lâu dài ở các thị trường này”, ông Yin Tongyue nhấn mạnh.

Trước đó, ngày 11/10, một chiếc Omoda 5 gặp sự cố rơi trục sau khi đang di chuyển tại Johor Bahru, Malaysia. Sau vụ việc, Cục Giao thông đường bộ Malaysia (JPJ) đã tạm dừng cấp giấy chứng nhận kiểu loại đối với mẫu xe này để phục vụ công tác điều tra kỹ thuật.

JPJ yêu cầu Chery Malaysia xác định toàn bộ xe có nguy cơ gặp lỗi dựa trên mã phụ tùng, lô sản xuất, số khung (VIN) và các thông số kỹ thuật liên quan.

Cơ quan này cũng tiến hành kiểm tra kỹ thuật dây chuyền sản xuất, lắp ráp Omoda 5 và các linh kiện liên quan đến trục xe. Nội dung kiểm tra bao gồm hệ thống kiểm soát chất lượng, quy trình kiểm tra mối hàn, tiêu chuẩn an toàn của linh kiện và thực hành sản xuất tốt (GMP).

Theo JPJ, việc tạm dừng đăng ký mới Omoda 5, còn được gọi là C5 tại một số thị trường, chỉ được dỡ bỏ sau khi các biện pháp khắc phục và phòng ngừa rủi ro mất an toàn được thực hiện đầy đủ. Cơ quan này cũng phải xác nhận về mặt kỹ thuật rằng những rủi ro liên quan đến an toàn đã được xử lý thỏa đáng.

Triệu hồi gần 9.000 xe Omoda 5 tại Malaysia

Ngày 12/10, Chery Malaysia công bố thông tin về đợt triệu hồi liên quan đến sự cố. Theo đó, tổng cộng 8.878 chiếc Omoda 5 thuộc hai phiên bản C và H nằm trong diện triệu hồi tại thị trường này.

Trước đó, vào tháng 9/2025, Chery đã thay thế dòng Omoda 5 chạy xăng tại Malaysia bằng mẫu Chery O5. Mẫu xe mới sử dụng hệ thống treo sau đa liên kết, thay cho kết cấu thanh xoắn trên Omoda 5 trước đây.

JPJ cho biết vấn đề về hệ thống treo đang được xem xét chỉ liên quan đến Omoda 5. Hiện chưa có thông tin cho thấy mẫu Chery O5 gặp sự cố tương tự.

Đây cũng không phải lần đầu tiên Chery phải triệu hồi Omoda 5 tại Malaysia vì vấn đề liên quan đến trục sau.

Năm 2024, một chiếc Omoda 5 khác cũng gặp sự cố rơi trục sau khi đang lưu thông. Trước khi JPJ đưa ra thông báo chính thức, Chery Malaysia đã chủ động triệu hồi 600 xe.

Tại thời điểm đó, hãng xác định nguyên nhân xuất phát từ lỗi kỹ thuật của nhà cung cấp linh kiện. Có 60 xe được sản xuất ngày 15/8/2023 được xác định gặp lỗi và toàn bộ trục sau trên những xe này đã được thay thế sau đó một tuần.

Theo trang Car News China, hiện chưa có thông tin chi tiết về mối liên hệ giữa hai đợt triệu hồi Omoda 5 tại Malaysia vào năm 2024 và năm 2026.

Sự cố mới nhất tại Johor Bahru tiếp tục làm dấy lên lo ngại về chất lượng linh kiện, quy trình kiểm soát sản xuất và công tác kiểm định an toàn đối với mẫu xe này. Đến nay, nguyên nhân cụ thể khiến chiếc Omoda 5 rơi trục sau hôm 11/10 vẫn chưa được công bố.

(Theo Car News China)