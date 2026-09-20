Chủ tịch, CEO đồng loạt mua cổ phiếu khi chứng khoán nâng hạng

Tuần qua, VN-Index tăng 20,45 điểm lên 1.815,66 điểm. Khối lượng khớp lệnh bình quân trên sàn HoSE đạt 734 triệu đơn vị/phiên, giá trị giao dịch bình quân đạt 19.047 tỷ đồng/phiên. Tương tự, HNX-Index tăng thêm 2,61 điểm lên mức đạt 275,29 điểm.

Trên sàn HoSE, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 110,6 triệu đơn vị, giá trị mua ròng hơn 2.679 tỷ đồng. Với sàn HNX, khối ngoại bán ròng 5,45 triệu đơn vị, giá trị bán ròng gần 97 tỷ đồng.

Trên thị trường UPCoM, khối ngoại mua ròng 5 phiên liên tiếp với 2,36 triệu đơn vị, giá trị mua ròng gần 56 tỷ đồng. Như vậy, tuần giao dịch từ ngày 14 - 18/9 trên toàn thị trường, khối ngoại đã mua ròng 107,5 triệu đơn vị, giá trị mua ròng tương ứng đạt 2.638 tỷ đồng.

Đồng loạt mua vào

Công ty CP Searefico (mã chứng khoán: SRF) công bố thông tin về giao dịch cổ phiếu của hai lãnh đạo cấp cao. Theo đó, ông Lê Tấn Phước - Chủ tịch Hội đồng quản trị Searefico - đăng ký mua 802.000 cổ phiếu SRF với mục đích nâng tỷ lệ sở hữu cá nhân. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 24/9-23/10.

Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Searefico cùng đăng ký mua cổ phiếu SRF.

Trước giao dịch, ông Phước đang nắm 1.966.798 cổ phiếu, tương đương 5,53% vốn. Nếu mua đủ lượng đăng ký, số cổ phiếu ông Phước nắm giữ sẽ tăng lên 2.768.798 đơn vị, tương đương 7,78% vốn Searefico.

Cùng thời gian trên, ông Nguyễn Khoa Đăng - Tổng giám đốc Searefico cũng đăng ký mua 802.000 cổ phiếu SRF để nâng sở hữu lên 1.804.000 đơn vị, tương đương 5,07% vốn SRF.

Nếu các giao dịch thành công, tổng tỷ lệ sở hữu của ông Lê Tấn Phước và ông Nguyễn Khoa Đăng sẽ tăng lên 12,85% vốn. Trong đó, ông Nguyễn Khoa Đăng sẽ lần đầu trở thành cổ đông lớn của công ty. Ước tính, tổng lượng cổ phiếu mà hai lãnh đạo SRF đăng ký mua có giá trị thị trường khoảng 12 tỷ đồng.

Đây không phải lần đầu trong năm nay ông Lê Tấn Phước và ông Nguyễn Khoa Đăng cùng lúc tăng sở hữu tại Searefico. Hồi cuối tháng 2, hai lãnh đạo cũng đồng loạt mua 802.000 cổ phiếu SRF mỗi người.

Ông Lê Mạnh Linh - thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Tài chính Tổng hợp CP Điện lực (mã chứng khoán: EVF) - đăng ký mua vào 4 triệu cổ phiếu EVF nhằm mục đích cá nhân.

Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 21/9-20/10. Nếu giao dịch thành công, ông Linh sẽ nâng sở hữu tại EVF lên hơn 7,31 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 0,96% vốn. Ước tính, ông Linh sẽ chi khoảng 46 tỷ đồng để mua vào lượng cổ phiếu EVF như đăng ký.

Ông Đinh Quang Chiến - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Phát triển Đô thị Từ Liêm (Lideco - mã chứng khoán: NTL) - mua vào 1,8 triệu cổ phiếu NTL để nâng sở hữu lên 16,23% vốn. Sau đó, từ ngày 18/9-16/10, ông Chiến tiếp tục đăng ký mua thêm 1,8 triệu cổ phiếu để nâng sở hữu lên 17,71% vốn điều lệ.

Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai (Xuân Mai Corp - mã chứng khoán: XMC) công bố bà Đinh Thị Thanh Hà trở thành cổ đông lớn của XMC, sau khi mua thành công hơn 2 triệu cổ phiếu. Sau giao dịch, bà Hà nâng sở hữu tại XMC lên hơn 6 triệu cổ phiếu, tương ứng với 9% vốn điều lệ.

Nâng sở hữu

Công ty TNHH VP Invest có kế hoạch nâng sở hữu lên 35,02% vốn điều lệ tại Công ty CP Xây dựng 47 (mã chứng khoán: C47), tương ứng chào mua công khai thêm 30.000 cổ phiếu C47. Đại lý thực hiện chào mua là Công ty CP Chứng khoán FPT chi nhánh TPHCM.

Pyn Elite Fund nắm gần 39,87 triệu cổ phiếu HDG, tương đương 9,8% vốn.

Được biết, Công ty TNHH VP Invest là bên liên quan của ông Phạm Nam Phong - Chủ tịch Hội đồng quản trị Xây dựng 47.

Trước đó, Xây dựng 47 thông qua kế hoạch chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 2:1, tương ứng chào bán thêm 18.171.135 cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu để huy động 181 tỷ đồng. Nếu phát hành thành công, vốn điều lệ của Xây dựng 47 sẽ tăng lên 545 tỷ đồng.

Quỹ ngoại đến từ Phần Lan - Pyn Elite Fund (Non-Ucits) vừa có báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu tại Công ty CP Tập đoàn Hà Đô (mã chứng khoán: HDG).

Theo đó, trước giao dịch PYN Elite nắm gần 39,87 triệu cổ phiếu HDG, tương đương 9,8% vốn. Quỹ Pyn Elite Fund mua thêm 1 triệu cổ phiếu qua sàn, nâng lượng nắm giữ lên gần 40,87 triệu đơn vị, tương ứng 10,04% vốn điều lệ. Ước tính, quỹ ngoại đến từ Phần Lan đã chi khoảng 17 tỷ đồng để mua vào số lượng cổ phiếu trên.