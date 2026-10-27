Chủ tịch Cần Thơ: Không để doanh nghiệp đi lại nhiều lần vì thiếu phối hợp

Chỉ đạo được ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đưa ra tại Hội nghị gặp gỡ, đồng hành cùng doanh nghiệp với chủ đề “Cùng phát triển - Kiến tạo giá trị - Lan tỏa thịnh vượng”, diễn ra chiều 27/10.

Chia sẻ với những khó khăn doanh nghiệp đang đối mặt về thị trường, chi phí sản xuất, vốn, hạ tầng và thủ tục, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ ghi nhận nỗ lực duy trì sản xuất, việc làm và tìm kiếm cơ hội phát triển của cộng đồng doanh nghiệp.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Trung Phạm)

Ông Trương Cảnh Tuyên yêu cầu phải xác định rõ việc, rõ đầu mối, rõ thời hạn và rõ kết quả. Thành phố không để doanh nghiệp phải đi lại nhiều lần do thiếu phối hợp giữa các cơ quan, mọi vấn đề phải được xử lý đúng thẩm quyền, đúng quy định pháp luật.

Lãnh đạo TP Đồng Nai yêu cầu trong 5 ngày làm việc sau hội nghị, các cơ quan được giao nhiệm vụ phải báo cáo kết quả xử lý bước đầu, xác định những nội dung còn tồn đọng, người phụ trách và thời hạn dự kiến hoàn thành.

“Doanh nghiệp phải được thông tin về đầu mối tiếp nhận, tiến độ và kết quả xử lý; trường hợp chưa thể giải quyết phải nêu rõ lý do. Người đứng đầu chịu trách nhiệm về chất lượng hướng dẫn, kết quả giải quyết trong phạm vi quản lý, không để công việc chậm do thiếu phối hợp”, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ chỉ đạo.

Theo ông Tuyên, Cần Thơ đang quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng GRDP quý IV đạt 16,08%, cả năm 2026 đạt 10,07% theo mục tiêu Chính phủ giao.

Thời gian còn lại của năm đòi hỏi thành phố tập trung đưa các dự án đủ điều kiện vào hoạt động, nâng cao hiệu quả sản xuất, mở rộng thị trường và đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư. Chính quyền cần kịp thời tháo gỡ những vướng mắc thuộc trách nhiệm của mình, tạo điều kiện để doanh nghiệp chủ động triển khai kế hoạch kinh doanh.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ ghi nhận đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp trong đầu tư, sản xuất, tạo việc làm và đóng góp ngân sách, đặc biệt là các nhà đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, doanh nghiệp hoạt động trong khu công nghiệp, lĩnh vực năng lượng và lúa gạo.

“Mỗi dự án triển khai đúng tiến độ, mỗi đơn hàng được giữ vững và mỗi việc làm được tạo thêm đều có ý nghĩa thiết thực đối với tăng trưởng và đời sống người dân”, ông Trương Cảnh Tuyên nhấn mạnh.

Lãnh đạo thành phố cho rằng cùng với tăng trưởng, năng lực cạnh tranh cần được nâng lên. Ông mong muốn doanh nghiệp tiếp tục gắn bó với địa phương, ưu tiên triển khai những kế hoạch đầu tư, sản xuất có khả năng hoàn thành trong năm; nâng năng suất, hiệu quả sử dụng vốn.

Các doanh nghiệp có năng lực dẫn dắt cần tăng cường liên kết với nhà cung ứng, hợp tác xã và doanh nghiệp trong nước; mở rộng hoạt động kinh doanh gắn với tuân thủ pháp luật, bảo vệ môi trường và chăm lo người lao động.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Trung Phạm)

Cùng với nhiệm vụ thúc đẩy tăng trưởng và hỗ trợ doanh nghiệp, Cần Thơ đang chuẩn bị tổ chức Festival Quốc tế Ngành hàng Lúa gạo Việt Nam lần thứ II - Cần Thơ năm 2026, dự kiến diễn ra từ ngày 23 đến 26/11, với chủ đề “Gạo xanh Việt Nam - Vươn tầm quốc tế”.

Theo Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, Festival là cơ hội kết nối thị trường, công nghệ và đầu tư, góp phần nâng cao giá trị ngành hàng lúa gạo. Hiệu quả của sự kiện cần được tiếp nối bằng các hoạt động hợp tác sau đó.

Doanh nghiệp lúa gạo cùng các doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp, hạ tầng, năng lượng và dịch vụ có thêm cơ hội giới thiệu năng lực, kết nối nhu cầu đầu tư, sản xuất và mở rộng quan hệ với đối tác trong nước, quốc tế.

Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, kinh tế - xã hội TP Cần Thơ tháng 10 và 10 tháng đầu năm 2026 ghi nhận một số kết quả tích cực. Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 10 ước tăng 20,22% so với cùng kỳ năm trước; tính chung 10 tháng tăng 11,93%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong 10 tháng ước tăng 22,3%; giá trị xuất khẩu hàng hóa và doanh thu ngoại tệ tăng 11,57%. Trong tháng 10, thành phố giải quyết việc làm cho 7.860 lao động. Lũy kế 10 tháng, con số này đạt 92.402 lao động.