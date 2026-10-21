Chủ tịch California Fitness đích thân đến phòng tập chắp tay xin lỗi từng khách hàng

Tại những buổi gặp gỡ, đại diện doanh nghiệp đã gửi lời xin lỗi và nhận trách nhiệm về những gián đoạn trong hoạt động thời gian qua, làm ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi cũng như trải nghiệm tập luyện của khách hàng.

Ban lãnh đạo California Fitness & Yoga cho biết đã trực tiếp đến một số câu lạc bộ trong những ngày qua nhằm gặp gỡ hội viên.

Trong các buổi gặp gỡ, phía California Fitness & Yoga đã lắng nghe những phản ánh, thắc mắc từ hội viên, đồng thời tiến hành trao đổi chi tiết về tình hình tái cấu trúc tài chính và hệ thống vận hành. Các giải pháp khắc phục sự cố cùng định hướng ổn định hoạt động phòng tập trong thời gian tới cũng được đưa ra thảo luận.

Đại diện doanh nghiệp khẳng định, những ý kiến thu thập được từ khách hàng sẽ là cơ sở quan trọng để hoàn thiện kế hoạch tái cấu trúc dự kiến sớm được công bố. Mục tiêu trọng tâm của đơn vị hiện nay là từng bước ổn định lại hoạt động, cải thiện chất lượng dịch vụ và khôi phục niềm tin nơi hội viên.

Ông Dane Fort nhà sáng lập kiêm Chủ tịch California Fitness & Yoga trực tiếp đến phòng tập chắp tay xin lỗi khách hàng.

Trước đó, vào ngày 19/10, ông Dane Fort, nhà sáng lập kiêm Chủ tịch California Fitness & Yoga, đã trực tiếp lên tiếng gửi lời xin lỗi chân thành đến toàn thể hội viên, nhân viên, đối tác và các nhà cung cấp về tình trạng gián đoạn dịch vụ cùng các vấn đề còn tồn đọng.

Đáng chú ý, người đứng đầu chuỗi phòng tập này thẳng thắn thừa nhận những khó khăn hiện tại không chỉ xuất phát từ biến động của thị trường mà còn bắt nguồn từ những sai lầm trong chiến lược phát triển, quản trị và vận hành nội bộ.

Ông Dane Fort chia sẻ thêm rằng California từng theo đuổi chiến lược tăng trưởng bằng mọi giá, dẫn đến việc quy mô phát triển vượt quá năng lực đáp ứng của đội ngũ nhân sự và hệ thống vận hành. Bối cảnh cạnh tranh ngày càng gia tăng cộng hưởng cùng những hạn chế trong khâu quản lý đã đẩy doanh nghiệp vào tình thế khó khăn. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh đây không phải là lý do để biện minh cho những sai sót đã xảy ra.

Thông qua một đoạn video, Chủ tịch California Fitness & Yoga thiết tha đề nghị hội viên cho hệ thống thêm 30 ngày để hoàn thiện lộ trình tái cấu trúc, vốn đã kéo dài trong suốt 90 ngày qua. Sau thời hạn này, doanh nghiệp cam kết sẽ công khai minh bạch những tiến triển đã đạt được, các vấn đề còn tồn đọng cũng như phương án xử lý tiếp theo.

California xin hội viên thêm 30 ngày để hoàn thiện quá trình tái cấu trúc, xác định rõ nguồn lực và trách nhiệm, đồng thời xây dựng phương án xử lý từng nhóm vấn đề.

Về các biện pháp khắc phục trước mắt, California quyết định chính thức dừng thu khoản phụ phí 20.000 đồng đối với một số lớp GroupX và Yoga. Hệ thống cũng cho biết sẽ ưu tiên duy trì và từng bước khôi phục các dịch vụ thiết yếu như cung cấp khăn tập, nước uống và hỗ trợ gửi xe, tùy thuộc vào điều kiện thực tế tại từng câu lạc bộ.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp dự kiến sẽ bổ sung thêm các lựa chọn thẻ hội viên thanh toán theo tháng, nhằm giúp khách hàng linh hoạt hơn trong việc quyết định sử dụng hoặc ngừng dịch vụ.

Chính thức có mặt tại Việt Nam từ năm 2007, California Fitness & Yoga từng phát triển một mạng lưới phòng tập quy mô tại nhiều thành phố lớn, định vị thương hiệu ở phân khúc trung và cao cấp. Hệ thống cung cấp đa dạng loại hình dịch vụ, từ tập luyện cá nhân đến các lớp học nhóm và nhiều tiện ích đi kèm, tiêu biểu là mô hình câu lạc bộ Centuryon hướng đến nhóm khách hàng hạng sang.

Những động thái diễn ra gần đây cho thấy doanh nghiệp đang dồn lực tập trung xử lý các vấn đề gây ảnh hưởng trực tiếp đến hội viên, đồng thời tích cực tìm cách điều chỉnh mô hình phát triển và vận hành cho phù hợp.

Dù vậy, dư luận đánh giá lời xin lỗi cùng những cam kết mới chỉ là bước khởi đầu. Khả năng khôi phục hoàn toàn niềm tin sẽ phụ thuộc rất lớn vào việc California Fitness & Yoga có thể thực thi các giải pháp đã công bố đến đâu, giải quyết dứt điểm những tồn đọng như thế nào và duy trì chất lượng dịch vụ ra sao trong thời gian tới.

Đối với các hội viên, điều họ thực sự quan tâm hiện nay không chỉ là những lời hứa từ ban lãnh đạo, mà là những thay đổi hiện hữu về quyền lợi, tiện ích và tính ổn định lâu dài tại các phòng tập.