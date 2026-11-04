Chủ tịch Bundesbank: ECB nhiều khả năng tăng lãi suất vào tháng 12

Trụ sở Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) ở Frankfurt, Đức. Ảnh: THX/TTXVN phát

Chủ tịch Ngân hàng trung ương Đức (Bundesbank) Joachim Nagel nhận định Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) nhiều khả năng sẽ phải tăng lãi suất trong tháng 12 tới, trừ khi triển vọng lạm phát được cải thiện đáng kể.

Phát biểu tại Berlin tối 3/11, ông Nagel, đồng thời là thành viên Hội đồng Thống đốc ECB, cho rằng việc tăng lãi suất vào thời điểm hiện nay “rất có thể là cần thiết”. Ông nhấn mạnh, nếu triển vọng lạm phát không cải thiện đáng kể, gần như không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tăng lãi suất. Hội đồng Thống đốc ECB dự kiến họp phiên chính sách tiền tệ tiếp theo vào ngày 17/12.

Trước áp lực lạm phát gia tăng, chủ yếu do giá năng lượng tăng, ECB đã hai lần nâng lãi suất trong năm nay. Tại cuộc họp tuần trước, cơ quan này quyết định giữ nguyên lãi suất tiền gửi ở mức 2,5%. Đây là mức lãi suất có ảnh hưởng quan trọng đối với hoạt động của các ngân hàng và người gửi tiền.

Việc tăng lãi suất khiến chi phí vay vốn cao hơn, qua đó có thể làm giảm nhu cầu và kiềm chế lạm phát. Tuy nhiên, động thái này cũng làm tăng chi phí đầu tư của doanh nghiệp và người dân, có nguy cơ khiến tăng trưởng kinh tế chậm lại.

Theo đánh giá của ông Nagel, triển vọng lạm phát hiện nay đáng lo ngại hơn so với dự báo hồi tháng 9 của ECB. Cuộc xung đột tại Iran đang đẩy giá năng lượng tăng, làm gia tăng áp lực lên giá cả. Trong tháng 9, giá tiêu dùng tại khu vực đồng euro tăng 3,8% so với cùng kỳ năm trước, mức cao nhất trong 3 năm.

Ông Nagel cảnh báo các đợt tăng giá năng lượng kéo dài có thể khiến giá nhiều hàng hóa và dịch vụ khác tăng mạnh hơn, đồng thời tác động đến các yêu cầu tăng lương. Chi phí tiền lương tăng tiếp tục có thể tạo thêm sức ép lên giá cả. Theo đánh giá mới nhất của ECB, người dân khu vực đồng euro cần chuẩn bị cho tình trạng lạm phát gia tăng ít nhất đến năm 2027.

Hiện khu vực đồng euro gồm 21 quốc gia. ECB đặt mục tiêu duy trì lạm phát ở mức 2% trong trung hạn, qua đó bảo đảm sự ổn định của đồng euro và sức mua của người dân.