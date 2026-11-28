Chủ tịch Ngân hàng trung ương Đức (Bundesbank) Joachim Nagel phát biểu tại một cuộc họp báo. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo ông, áp lực tăng giá vẫn dai dẳng và có nguy cơ duy trì ở mức cao trong năm 2027, đòi hỏi ECB phải tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ.

Phát biểu ngày 27/11 tại Frankfurt, ông Nagel cho rằng ECB có thể phải thực hiện đợt tăng lãi suất thứ ba trong năm nay. Ông cảnh báo lạm phát có thể duy trì trên 3% trong năm 2027, đồng nghĩa với việc ECB vẫn còn nhiều việc phải làm để kiểm soát đà tăng giá.

Hội đồng Điều hành ECB sẽ nhóm họp trở lại vào tháng 12 tới. Theo số liệu được đề cập, lạm phát tại khu vực đồng euro gần đây đã lên tới 4%, gấp đôi mục tiêu 2% của ngân hàng trung ương này.

Trước đó, ECB đã tăng lãi suất vào tháng 6 và tháng 9 nhằm ứng phó với áp lực lạm phát. Khả năng tiếp tục nâng lãi suất đang được đặt ra trong bối cảnh giá năng lượng tăng cao, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ hình thành vòng xoáy giá cả và tiền lương. Nếu chi phí năng lượng duy trì ở mức cao, doanh nghiệp có thể tăng giá bán để bù đắp chi phí, trong khi người lao động yêu cầu tăng lương để bù đắp chi phí sinh hoạt. Điều này có thể khiến lạm phát lan rộng và kéo dài.

Trong khi đó, dự báo lạm phát của người tiêu dùng tại khu vực đồng euro cũng tăng đáng kể. Theo khảo sát của ECB, trong tháng 10, người dân dự báo lạm phát trung bình trong 12 tháng tới ở mức 3,5%, cao hơn mức 3,1% ghi nhận trong cuộc khảo sát tháng trước.