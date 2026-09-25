Chủ tịch Bùi Thị Minh Hoài tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Hội Liên hiệp thanh niên Campuchia

Sáng 25/9, tại Hà Nội, bà Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã thân mật tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Hội Liên hiệp thanh niên Campuchia do ông Hun Many, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Dịch vụ công, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Campuchia làm trưởng đoàn đến thăm, làm việc tại Việt Nam.

Chia sẻ về thành công của cuộc Hội đàm giữa Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh do ông Bùi Quang Huy - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh làm Trưởng đoàn và Hội Liên hiệp Thanh niên Campuchia, ông Hun Many cho biết, từ thành công của Bản ghi nhớ đã được ký kết giai đoạn 2022 - 2027, với phương châm mà lãnh đạo hai nước đã thỏa thuận: "Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài", hai bên thống nhất trong thời gian tới hai bên sẽ tiếp tục tăng cường công tác phối hợp thông qua hoạt động giao lưu thanh niên, sinh viên của hai nước;

Tổ chức hội thảo, hội nghị bàn tròn thanh niên và các chương trình trao đổi văn hoá thanh niên Việt Nam - Campuchia;...

Bà Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trao đổi với ông Hun Many, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Dịch vụ công, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Campuchia (Ảnh: Quang Vinh).

Ông Hun Many cho biết, nội dung phối hợp của thanh niên hai nước luôn nhận được sự ủng hộ của lãnh đạo cấp cao của Đảng, Chính phủ hai nước; đồng thời khẳng định, Hội Liên hiệp thanh niên Campuchia sẽ không ngừng học tập và tiếp thu những điều huấn thị của lãnh đạo cấp cao hai nước đã dành cho thanh niên, cùng vun đắp và trau dồi mối quan hệ của hai bên, đặc biệt là đối với thanh niên và thế hệ trẻ của hai nước Việt Nam - Campuchia.

Bày tỏ vui mừng khi tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Hội Liên hiệp thanh niên Campuchia khi đến chào thăm Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Bùi Thị Minh Hoài cho biết, thời gian qua, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia đã duy trì phối hợp chặt chẽ, tích cực cụ thể hóa và triển khai các nội dung hợp tác đã được thống nhất trong Thỏa thuận hợp tác giữa hai tổ chức giai đoạn 2026 -2031.

Đây là cơ sở quan trọng để hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và thúc đẩy quan hệ hợp tác ngày càng thiết thực, hiệu quả.

Chủ tịch Bùi Thị Minh Hoài tin tưởng, chuyến thăm và làm việc của Đoàn đại biểu Hội Liên hiệp thanh niên Campuchia tại Việt Nam sẽ góp phần tăng cường sự hiểu biết, tin cậy và gắn bó giữa thanh niên hai nước. Qua đó, đóng góp thiết thực vào việc củng cố quan hệ Việt Nam - Campuchia ngày càng bền chặt và phát triển tốt đẹp.

Chúc mừng thành công của Hội đàm giữa Hội Liên hiệp thanh niên Campuchia với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Bùi Thị Minh Hoài đánh giá cao những nội dung, kết quả đạt được của Hội đàm. Trên cơ sở thỏa thuận hợp tác, hai bên đã đề ra chương trình, kế hoạch chuẩn bị cho giai đoạn 2027 – 2031.

Nêu rõ năm 2027 là năm hai nước sẽ kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (24/6/1967-24/6/2027), Chủ tịch Bùi Thị Minh Hoài cho biết, Đảng, Nhà nước Việt Nam đang chỉ đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể triển khai nhiều hoạt động thiết thực, trong đó có sự tham gia của thanh niên Việt Nam, cùng hướng tới dịp kỷ niệm lần này.

Bà Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng quà lưu niệm cho ông Hun Many, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Dịch vụ công, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Campuchia (Ảnh: Quang Vinh).

Bày tỏ sự đồng tình với việc Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội Liên hiệp thanh niên Campuchia sẽ tăng cường trao đổi hoạt động giữa hai cơ quan và trao đổi đoàn cấp cao, phù hợp chung với tinh thần của lãnh đạo cao cấp của Đảng và Nhà nước của hai bên, Chủ tịch Bùi Thị Minh Hoài đề nghị, hai bên tăng cường hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trẻ, luôn ghi nhớ truyền thống của thế hệ cha ông của hai đất nước, hai dân tộc đã dày công vun đắp, tiếp tục gìn giữ và phát triển, góp phần vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Campuchia.

Nhân dịp Năm Hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2027 và kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước, Chủ tịch Bùi Thị Minh Hoài đề nghị, thanh niên hai nước phối hợp xây dựng các hoạt động kỷ niệm thiết thực, có sức lan tỏa trong nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hai nước; chú trọng công tác tuyên truyền lịch sử quan hệ hai nước, giao lưu văn hóa, nhân dân, qua đó truyền tải thông điệp về mối quan hệ gắn bó, không thể tách rời giữa hai dân tộc.

Chủ tịch Bùi Thị Minh Hoài cũng đề nghị, hai tổ chức cần tăng cường phối hợp giữa các tổ chức thanh niên hai nước tại các diễn đàn, cơ chế hợp tác thanh niên khu vực và quốc tế, nhất là trong khuôn khổ ASEAN.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm (Ảnh: Quang Vinh).

Theo đó, hai bên cần chủ động phối hợp đề xuất các sáng kiến, hoạt động chung, qua đó lan tỏa tới bạn bè quốc tế hình ảnh thế hệ trẻ Việt Nam – Campuchia đoàn kết, gắn bó, tin cậy và hỗ trợ lẫn nhau.

Đồng thời, góp phần quảng bá những giá trị tốt đẹp của quan hệ hữu nghị truyền thống hai nước và đóng góp tích cực cho hòa bình, hợp tác, phát triển bền vững ở khu vực và trên thế giới.

Chủ tịch Bùi Thị Minh Hoài đề nghị ông Hun Many trên cương vị công tác của mình sẽ chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành có liên quan để tiếp tục hỗ trợ, giúp đỡ cho người dân Việt Nam tại Campuchia có cuộc sống ổn định lâu dài và hòa nhập, có nhiều đóng góp tích cực cho đất nước Campuchia.

"Chúc cho mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài Việt Nam - Campuchia mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững", Chủ tịch Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh.