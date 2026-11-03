Chủ tịch Bùi Thị Minh Hoài hội kiến Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone

Từ ngày 1/11, xăng dầu và điện đồng loạt giảm sâu, thắp lên kỳ vọng vơi bớt gánh nặng chi tiêu. Thế nhưng, khi những món ăn bình dân vẫn neo giá cao, niềm vui giảm chi phí năng lượng dường như vẫn chưa chạm đến mâm cơm người lao động.