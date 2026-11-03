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Chủ tịch Bùi Thị Minh Hoài hội kiến Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone

Chiều ngày 3/11, tại Hà Nội, bà Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã hội kiến với ông Sonexay Siphandone, Chủ tịch Quốc hội cùng Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam.

Báo Đại Đoàn Kết
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Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài và Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài và Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài hội kiến Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài hội kiến Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài tại buổi hội kiến.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài tại buổi hội kiến.

Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone tại buổi hội kiến.

Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone tại buổi hội kiến.

Các đại biểu tham dự buổi hội kiến.

Các đại biểu tham dự buổi hội kiến.

Các đại biểu tham dự buổi hội kiến.

Các đại biểu tham dự buổi hội kiến.

Quang cảnh buổi hội kiến.

Quang cảnh buổi hội kiến.

Chủ tịch Bùi Thị Minh Hoài tặng quà lưu niệm cho Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone.

Chủ tịch Bùi Thị Minh Hoài tặng quà lưu niệm cho Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone.

Chủ tịch Bùi Thị Minh Hoài nhận quà lưu niệm từ Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone.

Chủ tịch Bùi Thị Minh Hoài nhận quà lưu niệm từ Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi hội kiến.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi hội kiến.

Quang Vinh - Tiến Đạt

Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/anh-chu-tich-bui-thi-minh-hoai-hoi-kien-chu-tich-quoc-hoi-lao-sonexay-siphandone.html