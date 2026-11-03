Chủ tịch Bùi Thị Minh Hoài hội kiến Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone
Chiều ngày 3/11, tại Hà Nội, bà Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã hội kiến với ông Sonexay Siphandone, Chủ tịch Quốc hội cùng Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam.
Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/anh-chu-tich-bui-thi-minh-hoai-hoi-kien-chu-tich-quoc-hoi-lao-sonexay-siphandone.html