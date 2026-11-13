Chủ tịch Bùi Thị Minh Hoài gửi Thư chúc mừng nhân dịp Đại lễ kỷ niệm 100 năm Khai đạo Cao Đài (1926 - 2026)

Bà Bùi Thị MInh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Nội dung bức thư viết:

Nhân dịp Đại lễ Kỷ niệm 100 năm Khai đạo Cao Đài (1926 - 2026), thay mặt Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tôi trân trọng gửi tới các vị chức sắc, chức việc cùng toàn thể đồng bào theo đạo Cao Đài những lời chúc mừng tốt đẹp nhất, chúc Đại lễ thành công tốt đẹp.

Là tôn giáo nội sinh lớn của dân tộc, ra đời tại Nam bộ năm 1926, qua 100 năm hình thành và phát triển, đạo Cao Đài đã khẳng định là một bộ phận quan trọng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đại đa số chức sắc, chức việc, tín đồ đạo Cao Đài luôn thể hiện tinh thần yêu nước, gắn bó đồng hành cùng dân tộc, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc theo phương châm “Nước vinh, Đạo sáng”, “Tốt đời, đẹp đạo”.

Thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trong những năm qua, các vị chức sắc, chức việc các Hội thánh, tổ chức Cao Đài cùng toàn thể đồng bào theo đạo Cao Đài đã tích cực nhập thế, phát huy các giá trị văn hoá, đạo đức tốt đẹp và nguồn lực của các Hội thánh, tổ chức Cao Đài để đóng góp tích cực trên nhiều lĩnh vực, hưởng ứng các chương trình, cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp và địa phương phát động. Thay mặt Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tôi nhiệt liệt biểu dương, trân trọng ghi nhận và đánh giá cao những thành tựu, đóng góp tích cực, hiệu quả trên.

Năm 2026 đánh dấu mốc lịch sử quan trọng - tròn 100 năm ngày Khai đạo Cao Đài, tôi tin tưởng và mong muốn rằng, với truyền thống gắn bó cùng dân tộc và những kết quả đã đạt được trong một thế kỷ qua, toàn thể quý vị chức sắc, chức việc và đồng bào theo đạo Cao Đài sẽ tiếp tục phát huy sâu sắc hơn nữa giá trị nhân văn, từ bi, bác ái để tham gia có hiệu quả vào các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện hoạt động an sinh xã hội, chăm lo đời sống cho Nhân dân, nhất là người nghèo, người có công với đất nước, người già cô đơn, trẻ em mồ côi, khuyết tật; xây dựng Nhà tình thương, Nhà đại đoàn kết, chăm sóc, giúp đỡ bệnh nhân nghèo, phòng chống dịch bệnh, cứu trợ đồng bào vùng bị thiên tai, lũ lụt; tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh…; chung sức cùng toàn dân thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, các nghị quyết chiến lược về phát triển đất nước và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031, xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Tôi kính chúc toàn thể đồng bào đạo Cao Đài đón mừng Đại lễ Khai đạo trong niềm an lạc và hạnh phúc.

Chào thân ái và đoàn kết!

Nguồn: mattran.org.vn