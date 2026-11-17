Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài và các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: Quang Vinh.

Cùng dự có ông Nguyễn Hồng Diên - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; ông Phạm Tất Thắng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương; ông Ngô Đông Hải - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; GS, Viện sĩ Châu Văn Minh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương.

Các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: Quang Vinh.

Giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam được tổ chức hàng năm nhằm tôn vinh các nhà khoa học, các nhà sáng tạo trên toàn quốc đã có các công trình khoa học xuất sắc, đạt hiệu quả cao. Đặc biệt chất lượng các công trình dự thi ngày càng được nâng cao qua các năm, tạo được tiếng vang lớn trong giới khoa học, trong các tập đoàn kinh tế, các doanh nghiệp trên cả nước, có khả năng áp dụng rộng rãi trong điều kiện hiện tại của đất nước, đem lại lợi ích cho cộng đồng và xã hội.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài và Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên trao Giải Nhất cho các tác giả, nhóm tác giả. Ảnh: Quang Vinh.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài và Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên trao Giải Nhất cho các tác giả, nhóm tác giả. Ảnh: Quang Vinh.

Theo GS, Viện sĩ Châu Văn Minh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, trải qua hành trình 30 năm hình thành và phát triển, Giải thưởng đã khẳng định vững chắc uy tín và vị thế là một trong những giải thưởng uy tín hàng đầu của giới trí thức nước nhà.

Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương Phạm Tất Thắng và Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Ngô Đông Hải trao Giải Nhì cho các tác giả, nhóm tác giả.

Ban Tổ chức trao Giải Nhì cho các tác giả, nhóm tác giả. Ảnh: Quang Vinh.

"Không chỉ là nơi hội tụ và tôn vinh những thành tựu nghiên cứu xuất sắc, Giải thưởng còn là minh chứng sống động cho vai trò nòng cốt của đội ngũ trí thức khoa học công nghệ, lực lượng đại diện cho trí tuệ, bản lĩnh và sự sáng tạo của dân tộc, luôn đồng hành cùng các tầng lớp nhân dân tạo nên những bước tiến quan trọng của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng" - ông Châu Văn Minh khẳng định.

Ban Tổ chức trao Giải Ba cho các tác giả, nhóm tác giả. Ảnh: Quang Vinh.

Năm 2025, Giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam đã nhận được 121 công trình. Căn cứ vào kết qủa chấm điểm của Hội đồng Giám khảo, Ban Tổ chức Giải thưởng đã ký Quyết định trao giải thưởng cho 42 công trình bao gồm: 6 Giải Nhất, 10 Giải Nhì, 13 Giải Ba, 13 Giải Khuyến khích.

Ban Tổ chức trao Giải Khuyến khích cho các tác giả, nhóm tác giả. Ảnh: Quang Vinh.

Ban Tổ chức trao Giải thưởng quốc tế về khoa học công nghệ cho các tác giả, nhóm tác giả. Ảnh: Quang Vinh.