Cùng dự Ngày hội có ông Nguyễn Phi Long - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; ông Nguyễn Hữu Đông - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài và lãnh đạo tỉnh Phú Thọ trao quà tặng những người có uy tín tại khu dân cư.

Về phía tỉnh Phú Thọ có các ông, bà: Phạm Đại Dương - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài cùng lãnh đạo tỉnh Phú Thọ tham quan gian hàng trưng bày sản phẩm đặc trưng của địa phương.

Tại Ngày hội, các đại biểu và nhân dân đã ôn lại truyền thống 96 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam; ý nghĩa Ngày Văn hóa Việt Nam, Ngày Pháp luật Việt Nam. Đồng thời đánh giá kết quả xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước và hoạt động văn hóa tại khu dân cư.

Thôn Chiến được thành lập giữa năm 2026 trên cơ sở sáp nhập hai xóm Xôm và Chiến, hiện có 119 hộ với 603 nhân khẩu, 100% là đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó người Mường chiếm đa số. Phát huy tinh thần đoàn kết, những năm qua, người dân thôn Chiến tích cực phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn bản sắc dân tộc. Đặc biệt, với lợi thế cảnh quan thiên nhiên và văn hóa Mường đặc sắc, thôn đang trở thành điểm sáng về phát triển du lịch cộng đồng của xã Vân Sơn.

Nhiều hộ gia đình đã cải tạo những nếp nhà sàn truyền thống thành cơ sở lưu trú homestay khang trang, sạch đẹp; kết hợp tổ chức cho du khách trải nghiệm trekking khám phá cảnh quan, tham quan Động Nam Sơn, hái quýt cổ bản địa tại vườn và tìm hiểu nghề nuôi ong lấy mật tự nhiên.

Bên cạnh đó, phong trào ứng dụng chuyển đổi số trong sản xuất, tiêu thụ nông sản và thanh toán không dùng tiền mặt được nhân dân tích cực hưởng ứng, góp phần thúc đẩy kinh tế nông thôn phát triển.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài trao quà tặng cho cán bộ và nhân dân thôn Chiến.

Những kết quả trên đã góp phần cải thiện rõ rệt đời sống nhân dân và thực hiện tốt công tác giảm nghèo bền vững tại địa phương. Thu nhập bình quân đầu người của thôn đạt 32 triệu đồng/người/năm. Trong năm 2026, thôn Chiến giảm được 1 hộ nghèo; đến nay toàn thôn chỉ còn 9 hộ nghèo (chiếm 7,6%) và 25 hộ cận nghèo (chiếm 25 %), góp phần bảo đảm an sinh xã hội, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Toàn thôn có 116 hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa, chiếm 97,4%; 100% người dân tham gia bảo hiểm y tế.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Phi Long và Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ Bùi Thị Minh trao quà tặng các hộ gia đình chính sách.

Cùng với phát triển kinh tế, người dân thôn Chiến tích cực bảo tồn các giá trị văn hóa Mường truyền thống như chiêng Mường, Mo Mường, nhà sàn cổ và ẩm thực dân tộc. Các phong trào bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan nông thôn, chăm lo an sinh xã hội được duy trì hiệu quả, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng khu dân cư ngày càng phát triển, văn minh, giàu bản sắc.

Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội Nguyễn Hữu Đông và Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông trao quà tặng các gia đình chính sách.

Phát huy những kết quả đạt được trong năm 2026, bước sang năm 2027, Chi bộ, Ban quản lý thôn, Ban Công tác Mặt trận và nhân dân thôn Chiến quyết tâm tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế gắn với chuyển đổi số; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của quê hương Đất Tổ, xây dựng thôn Chiến ngày càng giàu đẹp, văn minh, nghĩa tình.

Lãnh đạo xã Vân Sơn tặng Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài chiếc chiêng Mường.

Phát biểu tại Ngày hội, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài ghi nhận, biểu dương những kết quả thôn Chiến nói riêng, xã Vân Sơn nói chung đạt được trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng thời nhấn mạnh, sức mạnh của khối đại đoàn kết không chỉ được thể hiện qua sự đồng thuận trong cộng đồng mà phải được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, sự tương trợ, giúp đỡ nhau trong lao động, sản xuất và đời sống.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh, mỗi gia đình, người dân cần phát huy tinh thần tự lực, tự cường, chủ động khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương, đoàn kết phát triển kinh tế, từng bước nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống. Trong đó, cần quan tâm hỗ trợ những hộ nghèo, cận nghèo, hộ còn khó khăn có điều kiện phát triển sản xuất, tạo sinh kế ổn định, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài tặng quà động viên, chúc mừng các cầu thủ tham gia giải bóng đá nữ xã Vân Sơn.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài đề nghị địa phương tiếp tục quan tâm tạo điều kiện để trẻ em trong độ tuổi được đến trường, chăm lo công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh; chú trọng chăm sóc sức khỏe ban đầu, nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần cho người dân.

Các tiết mục văn nghệ chào mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở thôn Chiến.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài cũng nhấn mạnh yêu cầu xây dựng đời sống văn hóa, bảo tồn và phát huy bản sắc dân tộc. Đây không chỉ là nhiệm vụ văn hóa mà còn là nguồn lực nội sinh, lợi thế quan trọng để địa phương phát triển du lịch cộng đồng. Những giá trị đặc sắc như tiếng nói, trang phục, nhà sàn, tiếng chiêng, hát Ví, hát Đang, múa Mợi, Mo Mường và văn hóa ẩm thực cần được gìn giữ, trao truyền qua các thế hệ, trở thành nét riêng trong đời sống cộng đồng.

Cùng với đó, công tác an sinh xã hội cần được quan tâm thường xuyên, phát huy truyền thống tương thân, tương ái, chăm lo tốt hơn đời sống các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo và những người có hoàn cảnh khó khăn. Vận động nhân dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tích cực tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, xây dựng cộng đồng dân cư đoàn kết, an toàn, nghĩa tình.

Nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài đã trao quà của Trung ương MTTQ Việt Nam cho cán bộ, nhân dân thôn Chiến. Các đồng chí lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo tỉnh Phú Thọ đã trao tặng nhiều phần quà cho các hộ gia đình chính sách, già làng, người có uy tín, hộ nghèo trên địa bàn xã Vân Sơn.