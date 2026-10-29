Chủ tịch ASOSAI đánh giá cao sáng kiến của Kiểm toán nhà nước

Tổng Kiểm toán và Kiểm soát Ấn Độ Shri K. Sanjay Murthy - Chủ tịch ASOSAI trả lời phỏng vấn của phóng viên Báo Kiểm toán. Ảnh: M. THÚY

Trân trọng cảm ơn ông đã nhận lời phỏng vấn của Báo Kiểm toán! Thưa ông, Hội thảo quốc tế do KTNN Việt Nam tổ chức tập trung vào tầm nhìn, khuôn khổ thể chế và đổi mới trong bối cảnh thế giới đang thay đổi. Với vai trò là Chủ tịch ASOSAI, ông đánh giá như thế nào về chủ đề, nội dung các tham luận và công tác tổ chức Hội thảo?

Tôi cho rằng việc KTNN Việt Nam lựa chọn chủ đề này rất kịp thời và phù hợp với các cơ quan trong khu vực, nhất là khi mỗi cơ quan đều đang trải qua quá trình chuyển đổi và phải đối mặt với những thách thức trong bối cảnh thay đổi nhanh chóng hiện nay.

Chủ đề Hội thảo cùng các tham luận tổng hợp kinh nghiệm của các SAI trong khu vực đã cung cấp nhiều thông tin hữu ích. Qua đó, chúng tôi có thể hiểu rõ hơn những bước đi mà mỗi cơ quan đã thực hiện để thích ứng với bối cảnh mới, những vấn đề được quan tâm, các sáng kiến đã triển khai cũng như những điểm tương đồng trong cách tiếp cận.

Theo tôi, việc nhận diện những kinh nghiệm và cách làm chung này có ý nghĩa quan trọng, tạo cơ sở để các SAI tăng cường hợp tác và chia sẻ kiến thức. Mỗi cơ quan có thể tham khảo những kinh nghiệm phù hợp với điều kiện, yêu cầu và nhiệm vụ của mình, qua đó thúc đẩy sự hợp tác sâu rộng hơn trong khu vực.

Tôi đánh giá cao sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chuyên nghiệp của KTNN Việt Nam trong công tác tổ chức Hội thảo, đặc biệt trong việc xây dựng các tài liệu phục vụ Hội thảo. Đây là những yếu tố góp phần tạo nên giá trị thiết thực của chương trình trao đổi giữa các SAI.

Sáng kiến của KTNN Việt Nam tổ chức Hội thảo để các SAI chia sẻ kinh nghiệm là rất có ý nghĩa. Những trao đổi tại Hội thảo sẽ giúp các cơ quan có thêm thông tin và góc nhìn trong quá trình xây dựng, điều chỉnh chiến lược phát triển, hướng tới thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao. Chủ tịch ASOSAI Shri K. Sanjay Murthy

KTNN Việt Nam đang xây dựng định hướng Chiến lược phát triển đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045, đồng thời xem xét sửa đổi, bổ sung Luật KTNN. Từ kinh nghiệm phát triển của các SAI trong khu vực, ông có khuyến nghị gì để KTNN Việt Nam hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, nâng cao năng lực và đáp ứng yêu cầu kiểm toán trong bối cảnh mới?

Sáng kiến của KTNN Việt Nam trong việc định hình lại chiến lược, tầm nhìn đến năm 2045 là kịp thời và thực sự cần thiết, đặc biệt trong môi trường đang thay đổi và trước những kỳ vọng ngày càng cao của các bên liên quan.

Việc KTNN Việt Nam chủ động hoạch định chiến lược để thực hiện nhiệm vụ của mình, đồng thời học hỏi kinh nghiệm từ nhiều SAI, sẽ đóng góp thiết thực vào quá trình xây dựng và hoàn thiện chiến lược. Theo tôi, kinh nghiệm của các SAI trong khu vực có thể cung cấp những tham khảo hữu ích để Việt Nam lựa chọn hướng đi phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Tuy nhiên, tiềm năng hợp tác giữa các SAI còn rất lớn. Với tư cách Chủ tịch ASOSAI, chúng tôi hoan nghênh việc tăng cường hợp tác trong nhiều lĩnh vực, từ kiểm toán dữ liệu, kiểm toán môi trường đến các vấn đề liên quan đến biến đổi khí hậu.

Thực tế cho thấy, các SAI trong khu vực đã xây dựng và phát triển những quy trình, phương pháp kiểm toán có giá trị tham khảo đối với các cơ quan khác. Chẳng hạn, SAI Malaysia có kinh nghiệm trong các cuộc kiểm toán theo dõi hoặc một số mô hình kiểm toán của SAI Thái Lan…

Tôi cho rằng những mô hình thực tiễn này không nhất thiết phải được áp dụng nguyên trạng ở mọi quốc gia. KTNN Việt Nam và các SAI có thể nghiên cứu, điều chỉnh cách tiếp cận để đáp ứng yêu cầu và điều kiện hoạt động của mình. Điều quan trọng là các cơ quan có cơ hội trao đổi kinh nghiệm, hiểu rõ cách thức triển khai và xác định những nội dung có thể vận dụng vào thực tiễn.

Tổng Kiểm toán và Kiểm soát Ấn Độ Shri K. Sanjay Murthy - Chủ tịch ASOSAI thảo luận tại Hội thảo quốc tế "Cơ quan Kiểm toán tối cao trong bối cảnh mới: Thể chế, Tầm nhìn và Đổi mới". Ảnh: M. THÚY

KTNN Việt Nam và Cơ quan Tổng Kiểm toán và Kiểm soát Ấn Độ (C&AG) là những thành viên tích cực của ASOSAI. Từ chia sẻ tại Hội thảo, ông nhận thấy hai cơ quan có thể tăng cường hợp tác trong những lĩnh vực nào, đặc biệt về hiện đại hóa phương pháp kiểm toán, tổ chức công tác kiểm toán, ứng dụng công nghệ và nâng cao năng lực đội ngũ kiểm toán viên?

Chúng tôi nhận thấy KTNN Việt Nam đã đồng hành sát sao với quá trình tăng trưởng của đất nước. Tôi cho rằng những khuôn khổ mà KTNN Việt Nam vận dụng để thực hiện nhiệm vụ của mình là những nội dung đáng quan tâm trong hợp tác giữa hai cơ quan. Điều này không chỉ liên quan đến việc hỗ trợ tăng trưởng, mà còn gắn với việc khuyến khích đầu tư tư nhân, cung cấp dịch vụ cho người dân và góp phần đưa Việt Nam trở thành một quốc gia xuất khẩu hàng đầu. Đây là những lĩnh vực mà C&AG mong muốn hợp tác với KTNN Việt Nam và cùng triển khai các hoạt động phù hợp.

Ở chiều ngược lại, tôi cho rằng C&AG có thể hỗ trợ KTNN Việt Nam thông qua các cơ sở đào tạo toàn cầu của mình, cả về hạ tầng và năng lực chuyên môn. Những nội dung có thể chia sẻ bao gồm kiểm toán dựa trên dữ liệu, phân tích dữ liệu và các hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI).

Đây cũng là những lĩnh vực mà C&AG đang dành sự hỗ trợ cho KTNN Việt Nam cũng như các SAI khác trong khu vực. Chúng tôi mong muốn tạo điều kiện để các cơ quan tiếp cận kinh nghiệm chuyên môn được tích lũy qua nhiều năm, đồng thời tìm hiểu và sử dụng những công cụ có thể hỗ trợ nâng cao chất lượng hoạt động kiểm toán.

Với mục tiêu đó, trong tháng 01/2027 tới đây, chúng tôi sẽ tổ chức khóa học kéo dài 6 tuần dành cho các kiểm toán viên trong khu vực. Khóa học sẽ tạo cơ hội để nhiều kiểm toán viên tiếp cận kinh nghiệm chuyên môn mà C&AG đã tích lũy qua nhiều năm, đồng thời chia sẻ các công cụ phục vụ công tác kiểm toán hiệu quả hơn.

Tôi tin rằng việc mở rộng cơ hội đào tạo, trao đổi kiến thức và chia sẻ công cụ chuyên môn sẽ góp phần tăng cường sự hợp tác giữa các SAI. Đối với KTNN Việt Nam, đây cũng là một hướng hợp tác thiết thực để tiếp cận kinh nghiệm của C&AG trong các lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm.

Xin trân trọng cảm ơn ông!./.