Chủ tịch An Giang yêu cầu xử lý ngay kiến nghị về phụ cấp của cán bộ không chuyên trách

Cử tri kiến nghị đến đại biểu HĐND tỉnh.

Chiều 10/11, Tổ đại biểu số 10 HĐND tỉnh An Giang cùng đồng chí Hồ Văn Mừng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp xúc cử tri phường Tịnh Biên, Thới Sơn và xã An Cư.

Tại hội nghị, tổ đại biểu thông tin kết quả kỳ họp chuyên đề, dự kiến chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2026; kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri sau kỳ họp giữa năm; tình hình kinh tế - xã hội năm 2026 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2027 của UBND tỉnh.

Cử tri phản ánh tình trạng chậm chi trả phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách và người tham gia hoạt động ở ấp, khóm; trạm bơm Bọng Đình Nghĩa (phường Tịnh Biên) hoạt động không hiệu quả, ảnh hưởng sản xuất nông nghiệp; tình trạng trộm cắp dây điện tại nhiều địa phương.

Cử tri kiến nghị đến đại biểu HĐND tỉnh.

Cử tri cũng kiến nghị mở rộng quốc lộ 91, đoạn Trà Sư - Tha La, nhằm tạo thuận lợi cho giao thương, vận chuyển hàng hóa, đi lại và phát triển du lịch.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mừng yêu cầu Sở Nội vụ và UBND các xã, phường tổng hợp kiến nghị liên quan phụ cấp, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách và người tham gia hoạt động ở ấp, khóm, báo cáo ngay trong tuần để xử lý.

Đối với các dự án đang triển khai trên địa bàn, đồng chí đề nghị sở, ngành và địa phương tăng cường đôn đốc, thúc đẩy tiến độ, sớm đưa công trình vào hoạt động, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Về tình trạng trộm cắp dây điện, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Công an tỉnh triển khai ngay các giải pháp đấu tranh, bắt giữ đối tượng và xử lý nghiêm trong thời gian sớm nhất.