Chủ tịch An Giang: APEC 2027 mở ra cơ hội lớn về việc làm cho sinh viên

Thông tin được đưa ra tại hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng với thanh niên trên địa bàn vào hôm nay 29/10.

Nhiều cơ hội từ APEC 2027

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho rằng APEC 2027 là cơ hội lớn để địa phương quảng bá hình ảnh, thu hút đầu tư và thúc đẩy phát triển kinh tế. Vì vậy, các trường đại học, cao đẳng cần chủ động kết nối với tỉnh và doanh nghiệp để nắm bắt nhu cầu tuyển dụng, nâng cao cơ hội việc làm cho sinh viên.

“Các trường cần chủ động làm việc với tỉnh, doanh nghiệp để trao đổi về năng lực đào tạo, chất lượng sinh viên và nhu cầu hỗ trợ. Nhà trường có thể cung cấp nguồn nhân lực như thế nào, tỉnh có thể hỗ trợ gì thì phải trao đổi cụ thể để phối hợp ngay từ đầu”, ông Mừng nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng.

Theo người đứng đầu chính quyền tỉnh An Giang, địa phương sẽ bố trí làm việc với các trường đại học trên địa bàn nhằm tăng cường kết nối, cung ứng nguồn nhân lực phục vụ nhu cầu phát triển của Phú Quốc. Cơ hội từ APEC 2027 không chỉ nằm ở lực lượng phục vụ trong thời gian diễn ra sự kiện mà còn ở nhu cầu nhân lực lâu dài khi Phú Quốc đẩy mạnh phát triển du lịch, dịch vụ, hạ tầng và các lĩnh vực kinh tế khác.

Ông Mừng chia sẻ với thanh niên rằng tỉnh đang thúc đẩy hợp tác với các cơ sở đào tạo để chuẩn bị lực lượng phục vụ các hoạt động liên quan đến APEC 2027. Trong đó, đã ký kết với Đại học Kinh tế TP.HCM về cung cấp tình nguyện viên. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn là phải chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển lâu dài của đảo ngọc.

Theo lãnh đạo UBND tỉnh An Giang, nhiều dự án du lịch, khách sạn, giao thông và dịch vụ đang được triển khai, kéo theo nhu cầu lớn về lao động. Nếu các trường và sinh viên không chủ động tiếp cận doanh nghiệp, tìm hiểu thị trường lao động, cơ hội việc làm có thể rơi vào tay nguồn nhân lực từ địa phương khác.

“Các trường phải chủ động kết nối, nắm bắt nhu cầu tuyển dụng. Nếu mình không đi trước, các cơ sở đào tạo và đơn vị cung ứng lao động ở nơi khác có thể tiếp cận doanh nghiệp trước, khi đó sinh viên địa phương sẽ mất cơ hội”, ông Mừng lưu ý.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang khẳng định, tỉnh sẽ nghiên cứu giải pháp để người dân địa phương, trong đó có lực lượng thanh niên, được tham gia và hưởng lợi từ các cơ hội phát triển mà APEC 2027 mang lại. Ông đề nghị sinh viên chủ động trao đổi với nhà trường, tổ chức Đoàn và doanh nghiệp để nâng cao năng lực, chuẩn bị kỹ năng cần thiết, sẵn sàng tham gia thị trường lao động.

Sinh viên muốn tiếp cận môi trường làm việc quốc tế

Tại buổi đối thoại, nhiều đoàn viên, thanh niên kiến nghị tỉnh tăng cường hỗ trợ khởi nghiệp, nhất là về vốn, thiết bị, thủ tục pháp lý và kết nối thị trường.

Theo các ý kiến, nhiều dự án dù đạt giải tại các cuộc thi khởi nghiệp nhưng vẫn khó phát triển do thiếu kinh phí hoàn thiện sản phẩm. Điều kiện vốn đối ứng trong một số chương trình hỗ trợ cũng khiến sinh viên, thanh niên mới khởi nghiệp khó tiếp cận nguồn lực khoa học, công nghệ.

Bên cạnh đó, người trẻ còn lúng túng trong việc hoàn thiện thủ tục pháp lý và tìm đầu ra. Các hội chợ, hoạt động xúc tiến thương mại giúp sản phẩm tiếp cận khách hàng nhưng chưa bảo đảm kênh tiêu thụ ổn định sau khi kết thúc chương trình.

Thanh niên kiến nghị tỉnh có cơ chế hỗ trợ phù hợp với các dự án ở giai đoạn đầu, đồng thời tăng cường tư vấn pháp lý, kết nối doanh nghiệp và kênh phân phối để giúp sản phẩm phát triển bền vững.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang nhấn mạnh APEC 2027 là cơ hội việc làm cho sinh viên.

Nữ sinh Nguyễn Ngọc Thảo Quyên (Trường Đại học An Giang), cho rằng Tuần lễ Cấp cao APEC 2027 mở ra nhiều cơ hội hợp tác quốc tế, thu hút đầu tư và quảng bá hình ảnh địa phương. Đối với sinh viên, đây còn là cơ hội nâng cao năng lực ngoại ngữ, kỹ năng giao tiếp, tiếp cận môi trường làm việc quốc tế và mở rộng cơ hội nghề nghiệp.

Từ đó, Quyên kiến nghị tỉnh có định hướng, giải pháp cụ thể để sinh viên tận dụng hiệu quả những cơ hội mà APEC 2027 mang lại, không chỉ trong thời gian diễn ra sự kiện mà cả giai đoạn sau đó.

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang đề nghị các sở, ngành, địa phương căn cứ tình hình thực tế và quy định pháp luật để giải quyết tối đa những kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của thanh niên. Các cơ quan cần tăng cường phối hợp, chủ động trao đổi với tổ chức Đoàn để kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho thanh niên phát triển.

Về vấn đề khởi nghiệp, ông Mừng đề nghị các sở, ngành nghiên cứu những giải pháp hỗ trợ phù hợp, tạo điều kiện để thanh niên tiếp cận nguồn vốn, phát triển sản xuất, kinh doanh. Tỉnh Đoàn cần chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan, tổng hợp kiến nghị và xây dựng chương trình làm việc cụ thể nhằm hỗ trợ thanh niên hiện thực hóa các ý tưởng khởi nghiệp.

Theo ông Mừng, bên cạnh sự hỗ trợ của chính quyền, thanh niên cần chủ động đề xuất sáng kiến, phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo và tích cực tham gia các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.