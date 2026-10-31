Chủ tịch ABBank Vũ Văn Tiền: "Tập đoàn họp không quá 1 tiếng, nhân viên báo cáo tối đa 5 phút"

Ngày 29/10, tại buổi giao lưu với giảng viên và sinh viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, ông Vũ Văn Tiền - Chủ tịch Hội đồng sáng lập Tập đoàn Geleximco, Chủ tịch HĐQT ABBank, cựu sinh viên của trường đã chia sẻ về ứng dụng công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo (AI) và chuyển đổi số trong hoạt động quản trị doanh nghiệp.

Trả lời câu hỏi của sinh viên về lợi thế lớn nhất giúp người trẻ tạo ra giá trị riêng, khó bị AI thay thế, ông Tiền cho rằng điều quan trọng trước hết là năng lực học hỏi, chia sẻ và hợp tác. Theo ông, không phải ai cũng hiểu biết sâu về AI, kể cả bản thân ông và các giảng viên. Tuy nhiên, điều chưa biết thì cần chủ động tìm hiểu, học hỏi từ người khác, thay vì chờ đợi kiến thức được truyền đạt một chiều.

Ông cho rằng AI có thể tạo ra những bước tiến lớn, giúp nâng cao năng suất lao động và hiệu quả quản trị. Dẫn kinh nghiệm của bản thân, vị Chủ tịch Hội đồng sáng lập Geleximco cho biết tập đoàn hiện quản lý gần 50 dự án, công ty. Với quy mô công việc như vậy, ông phải xây dựng phương thức điều hành khoa học, trong đó đặc biệt coi trọng tính ngắn gọn, rõ ràng và hiệu quả.

“Tôi yêu cầu các cuộc họp không kéo dài quá một giờ. Những nội dung cần trao đổi qua điện thoại cũng phải ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề. Người báo cáo chỉ có khoảng 3-5 phút để trình bày. Tôi không chấp nhận việc báo cáo lan man, thiếu trọng tâm”, ông Tiền chia sẻ.

Theo ông, khả năng trình bày và diễn giải vấn đề rõ ràng là yêu cầu quan trọng trong công việc quản trị. Nếu người báo cáo không biết cách truyền đạt ngắn gọn, đúng trọng tâm, người nghe sẽ khó nắm bắt vấn đề và đưa ra quyết định.

Một trong những vấn đề ông Tiền đặc biệt quan tâm hiện nay là xây dựng trung tâm dữ liệu chung cho toàn tập đoàn, bao gồm cả dữ liệu ngân hàng, nhằm kiểm soát hoạt động của các đơn vị. Ông cho biết quy mô khách hàng ngân hàng đang được đặt mục tiêu tăng mạnh. Nếu năm trước mạng lưới có khoảng 500.000 khách hàng, mục tiêu năm nay là 5-10 triệu người; nếu hợp tác với VNPT, số lượng khách hàng có thể lên tới 30 triệu.

Với quy mô đó, bài toán đặt ra là trung tâm dữ liệu phải đủ năng lực xử lý lượng thông tin lớn và hỗ trợ hoạt động của toàn hệ thống.

“Chẳng hạn, nếu một khách hàng vay vốn cá nhân mà quy trình xử lý kéo dài nhiều ngày thì không thể chấp nhận được. Tôi rất chú ý đến từng chi tiết, bởi chỉ một khâu chậm trễ cũng có thể khiến cả hệ thống gặp trục trặc. Các mắt xích phải vận hành đồng bộ, liên kết với nhau để tạo thành một hệ sinh thái.

Muốn xây dựng hệ sinh thái đó, trước hết phải có trung tâm dữ liệu; thứ hai là đội ngũ vận hành trung tâm dữ liệu; thứ ba là hệ thống tiếp nhận, phân tích và cung cấp thông tin để Chủ tịch, Tổng giám đốc có thể nắm được tình hình hoạt động của từng công ty, từng ngân hàng”, ông Tiền nói.

Riêng với hoạt động ngân hàng, ông đặt kỳ vọng hệ thống có thể cung cấp thông tin khách hàng trong khoảng 8-10 phút, bao gồm dữ liệu cá nhân và lịch sử tín dụng, tình trạng nợ. Trên cơ sở đó, nếu khách hàng đáp ứng điều kiện, ngân hàng có thể xử lý nhanh chóng, hạn chế những thủ tục kéo dài không cần thiết.

Từ câu chuyện quản trị doanh nghiệp, ông Vũ Văn Tiền khuyến khích sinh viên chủ động tìm hiểu cách công nghệ được ứng dụng trong thực tế tại nhà máy, ngân hàng và các doanh nghiệp. Theo ông, việc học không nên chỉ dừng ở lý thuyết mà cần gắn với trải nghiệm và quan sát hoạt động vận hành thực tế.

Trước tốc độ phát triển nhanh chóng của AI và các công nghệ mới, lãnh đạo ABBank cũng thừa nhận bản thân vẫn có những vấn đề chưa nắm rõ và cần học hỏi từ các chuyên gia. Nhưng hơn hết, người lãnh đạo phải biết lựa chọn, sử dụng đúng người và phát huy năng lực chuyên môn của họ để hỗ trợ cho doanh nghiệp.

Sau hơn 30 năm lãnh đạo, điều hành doanh nghiệp, ông Tiền cho rằng năng lực quản trị, tầm nhìn và sự quyết đoán là những yếu tố quan trọng, nhưng chưa đủ để tạo nên một người lãnh đạo thành công.

Khi được hỏi về nguyên tắc quản trị cốt lõi muốn truyền lại cho thế hệ sau, ông khẳng định đạo đức phải được đặt lên hàng đầu. Một người dù tài giỏi đến đâu nhưng thiếu đạo đức, chỉ hành động vì lợi ích cá nhân thì khó có thể duy trì thành công lâu dài.

Trước khi trở thành người tài giỏi, mỗi người cần học cách sống tử tế, biết tôn trọng người khác và có trách nhiệm với cộng đồng. Nhắc đến quan niệm “học chữ, học văn, học lễ”, ông Tiền đặc biệt nhấn mạnh tinh thần tôn sư trọng đạo, xem đây là một trong những giá trị quan trọng giúp mỗi người rèn luyện nhân cách.