Chủ tịch ABBank Vũ Văn Tiền nói với ông Trịnh Văn Quyết: "Cần gì cứ bảo"

Tại lễ kỷ niệm 25 năm thành lập Tập đoàn FLC với chủ đề "25 năm tận tâm dựng xây", sự xuất hiện cùng những chia sẻ của ông Vũ Văn Tiền – Chủ tịch Hội đồng sáng lập Tập đoàn Geleximco, Chủ tịch HĐQT ABBank kiêm Chủ tịch Hiệp hội các Tổ chức Dịch vụ Phát triển Kinh doanh Việt Nam (VABSO) đã thu hút nhiều sự chú ý.

Không chỉ dành những lời động viên tới ông Trịnh Văn Quyết, vị doanh nhân này còn trải lòng về những thăng trầm của thị trường bất động sản cũng như bài học sống còn đối với cộng đồng doanh nghiệp.

Trong bài phát biểu tại sự kiện, ông Vũ Văn Tiền nhiều lần nhắc đến ông Trịnh Văn Quyết bằng cách gọi thân tình "ông em tôi". Vị doanh nhân cho biết bản thân đã cố gắng thu xếp công việc để có mặt chung vui cùng FLC nhân dịp tập đoàn đánh dấu cột mốc 25 năm hình thành và phát triển.

"Tôi rất vui và bằng mọi cách để vào chia vui, chia sẻ 25 năm của ông em tôi. Cần gì cứ bảo tôi về mặt tinh thần", ông Tiền bày tỏ.

Chủ tịch ABBank Vũ Văn Tiền trao quà kỷ niệm cho ông Trịnh Văn Quyết.

Đề cập đến hoạt động đầu tư dự án, Chủ tịch HĐQT ABBank đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu tuân thủ pháp luật trong suốt quá trình triển khai. Theo ông, bên cạnh nội lực của chủ đầu tư, sự phối hợp chặt chẽ và đồng thuận từ phía chính quyền địa phương đóng vai trò rất quan trọng nhằm bảo đảm tiến độ cũng như hiệu quả thực hiện.

Nhìn lại hành trình đã qua của FLC, ông Tiền nhắc tới một số dự án mà tập đoàn từng triển khai tại nhiều địa phương, trong đó có tỉnh Bình Định (cũ). Ông nhận định rằng để hiện thực hóa các dự án quy mô lớn, nguồn lực từ phía doanh nghiệp là chưa đủ mà cần thêm sự đồng hành, chung sức của các bên liên quan, qua đó kiến tạo giá trị thiết thực cho địa phương và xã hội.

Bên cạnh câu chuyện của FLC, ông Vũ Văn Tiền cũng thẳng thắn nhìn nhận những thách thức lớn mà thị trường bất động sản và cộng đồng doanh nghiệp từng phải đối mặt. Theo ông, thị trường bất động sản đã có giai đoạn rơi vào cảnh trầm lắng kéo dài, khiến nhiều doanh nghiệp dù sở hữu dự án nhưng không thể tiêu thụ sản phẩm, dẫn đến dòng tiền bị đình trệ.

Ông Trịnh Văn Quyết.

Cùng thời điểm đó, lãi suất vay vốn có lúc vọt lên mức 14–15%/năm, thậm chí chạm ngưỡng 20–25%/năm, tạo ra áp lực nặng nề lên hoạt động sản xuất kinh doanh.

Từ thực tiễn khắc nghiệt này, người đứng đầu Tập đoàn Geleximco đề cao vai trò của sự liên kết và tương trợ lẫn nhau giữa các doanh nghiệp. Ông cho rằng trước những biến động lớn của thị trường, việc hoạt động đơn lẻ sẽ khiến doanh nghiệp khó duy trì được sức chống chịu và sự phát triển bền vững.

"Doanh nghiệp mà đổ thì nền kinh tế sụp đổ. Bằng mọi cách phải liên kết nhau trong một chuỗi cung ứng, phải đồng hành với nhau. Tất cả mọi người cùng chung tay thì mới tồn tại được", ông Tiền khẳng định.

Khép lại phần phát biểu, Chủ tịch ABBank gửi lời chúc sức khỏe tới ông Trịnh Văn Quyết, đồng thời bày tỏ kỳ vọng người sáng lập FLC sẽ tiếp tục giữ vững bản lĩnh, sự quyết tâm và khát vọng trên chặng đường phát triển tiếp theo.