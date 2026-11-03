Chủ tịch ABBank Vũ Văn Tiền ... đi dạy

Mới đây, các học viên tham gia khoá Đào tạo lãnh đạo điều hành cấp cao đã rất hào hứng khi lớp học xuất hiện một giảng viên đặc biệt: ông Vũ Văn Tiền.

Trên giảng đường, trước các doanh nhân trẻ, Chủ tịch ABBank Vũ Văn Tiền đã có những chia sẻ hữu ích về kinh nghiệm kinh doanh, cách ứng xử, cũng như các "bí quyết" để đưa doanh nghiệp ra thị trường một cách vững chãi.

Ông Vũ Văn Tiền là một trong những doanh nhân có tầm ảnh hưởng lớn trong giới tài chính và kinh doanh tại Việt Nam. Ông hiện đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Geleximco kiêm Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình (ABBank).

Ông Vũ Văn Tiền đang thuyết giảng với các học viên

Sinh năm 1959 tại Thái Bình (cũ), ông Vũ Văn Tiền sở hữu nền tảng học vấn đa dạng khi từng theo học tại Học viện Kỹ thuật Quân sự và sở hữu bằng Cử nhân Kinh tế tại Đại học Kinh tế Quốc dân. Sự nghiệp của vị doanh nhân gắn liền với sự hình thành và phát triển của Tập đoàn Geleximco (tiền thân là Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Tổng hợp Hà Nội) từ năm 1993, đưa doanh nghiệp này trở thành một tập đoàn kinh tế tư nhân đa ngành quy mô lớn với các lĩnh vực then chốt như bất động sản, sản xuất công nghiệp, tài chính - ngân hàng và thương mại dịch vụ.

Song song với quá trình dẫn dắt Geleximco, ông Vũ Văn Tiền còn ghi dấu ấn sâu đậm trong ngành ngân hàng khi trực tiếp tham gia quản trị và định hướng chiến lược cho ABBANK qua nhiều giai đoạn phát triển. Trong giới kinh doanh, ông được đánh giá là một nhà lãnh đạo giàu bản lĩnh, có tầm nhìn chiến lược dài hạn và luôn giữ phong thái làm việc quyết đoán nhưng kín tiếng.

Chủ tịch ABBank trao chứng nhận cho doanh nhân trẻ hoàn thành khoá học